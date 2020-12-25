СК завел уголовное дело против Любови Соболь
14:53 25.12.2020 (обновлено: 19:01 25.12.2020)
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудницы ФБК Любови Соболь о нарушении неприкосновенности жилища, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
"По факту нарушения неприкосновенности жилища пожилой женщины на востоке Москвы Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия", — сказала она.
По данным следствия, 21 декабря несколько человек, среди которых была Любовь Соболь, неоднократно пытались попасть в квартиру пожилой женщины в Восточном административном округе столицы. При этом они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора, сказала Иванова.
После двух неудавшихся попыток Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь "брошенной женой с маленьким ребенком", и прошла в подъезд дома, утверждает следствие. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь, по данным СК, оттолкнула женщину и ворвалась в квартиру. Обойдя всю квартиру и снимая свои действия на телефон, Соболь ушла и скрылась, отметила представитель Следственного комитета.
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"В настоящее время следователями допрашиваются лица, сопровождавшие Соболь, свидетели и очевидцы произошедшего", — добавила Иванова.
Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства и задерживать причастных к преступлению.