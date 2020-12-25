https://ria.ru/20201225/sobol-1590928999.html

СК завел уголовное дело против Любови Соболь

СК завел уголовное дело против Любови Соболь

Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудницы ФБК Любови Соболь о нарушении неприкосновенности жилища, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:53

2020-12-25T14:53

2020-12-25T19:01

фонд борьбы с коррупцией

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

любовь соболь

происшествия

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудницы ФБК Любови Соболь о нарушении неприкосновенности жилища, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.По данным следствия, 21 декабря несколько человек, среди которых была Любовь Соболь, неоднократно пытались попасть в квартиру пожилой женщины в Восточном административном округе столицы. При этом они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора, сказала Иванова.После двух неудавшихся попыток Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь "брошенной женой с маленьким ребенком", и прошла в подъезд дома, утверждает следствие. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь, по данным СК, оттолкнула женщину и ворвалась в квартиру. Обойдя всю квартиру и снимая свои действия на телефон, Соболь ушла и скрылась, отметила представитель Следственного комитета.Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства и задерживать причастных к преступлению.

https://ria.ru/20200831/sobol-1576542789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд борьбы с коррупцией, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), любовь соболь, происшествия