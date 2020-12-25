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Адвокат сообщил, что Любовь Соболь проходит свидетелем по уголовному делу
Адвокат сообщил, что Любовь Соболь проходит свидетелем по уголовному делу
Следствие проверяет юриста "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь по возбужденному уголовному делу о незаконном проникновении в квартиру, пока она в статусе... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T11:55
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любовь соболь
фонд борьбы с коррупцией
следственный комитет россии (ск рф)
москва
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Следствие проверяет юриста "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь по возбужденному уголовному делу о незаконном проникновении в квартиру, пока она в статусе свидетеля, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин.Ранее Соболь доставили в отделение полиции и провели опрос в рамках доследственной проверки.Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.По словам Воронина, сейчас Соболь находится в Следственном комитете, на целый день запланированы следственные действия. Адвокат добавил, что дома у нее прошел обыск, изъята техника.
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любовь соболь, фонд борьбы с коррупцией, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Адвокат сообщил, что Любовь Соболь проходит свидетелем по уголовному делу

11:55 25.12.2020 (обновлено: 17:27 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНезарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на заседании рабочей группы ЦИК. 6 августа 2019
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на заседании рабочей группы ЦИК. 6 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Следствие проверяет юриста "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь по возбужденному уголовному делу о незаконном проникновении в квартиру, пока она в статусе свидетеля, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин.
Ранее Соболь доставили в отделение полиции и провели опрос в рамках доследственной проверки.

"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 139 УК России ("Нарушение неприкосновенности жилища")", — сказал адвокат. В настоящее время, по его словам, Соболь находится в статусе свидетеля, следователь хочет взять у нее образцы эпителия для анализа.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
По словам Воронина, сейчас Соболь находится в Следственном комитете, на целый день запланированы следственные действия. Адвокат добавил, что дома у нее прошел обыск, изъята техника.
 
Любовь СобольФонд борьбы с коррупциейСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
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