https://ria.ru/20201225/sobol-1590885124.html

Адвокат сообщил, что Любовь Соболь проходит свидетелем по уголовному делу

Адвокат сообщил, что Любовь Соболь проходит свидетелем по уголовному делу

Следствие проверяет юриста "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь по возбужденному уголовному делу о незаконном проникновении в квартиру, пока она в статусе... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T11:55

2020-12-25T11:55

2020-12-25T17:27

любовь соболь

фонд борьбы с коррупцией

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155722/57/1557225733_0:289:2048:1441_1920x0_80_0_0_a28132ff9d489d4ee3d977c9ca0ac895.jpg

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Следствие проверяет юриста "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь по возбужденному уголовному делу о незаконном проникновении в квартиру, пока она в статусе свидетеля, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин.Ранее Соболь доставили в отделение полиции и провели опрос в рамках доследственной проверки.Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.По словам Воронина, сейчас Соболь находится в Следственном комитете, на целый день запланированы следственные действия. Адвокат добавил, что дома у нее прошел обыск, изъята техника.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь соболь, фонд борьбы с коррупцией, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия