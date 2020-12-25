Адвокат сообщил, что Любовь Соболь проходит свидетелем по уголовному делу
11:55 25.12.2020 (обновлено: 17:27 25.12.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНезарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на заседании рабочей группы ЦИК. 6 августа 2019
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Следствие проверяет юриста "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь по возбужденному уголовному делу о незаконном проникновении в квартиру, пока она в статусе свидетеля, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин.
Ранее Соболь доставили в отделение полиции и провели опрос в рамках доследственной проверки.
"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 139 УК России ("Нарушение неприкосновенности жилища")", — сказал адвокат. В настоящее время, по его словам, Соболь находится в статусе свидетеля, следователь хочет взять у нее образцы эпителия для анализа.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
По словам Воронина, сейчас Соболь находится в Следственном комитете, на целый день запланированы следственные действия. Адвокат добавил, что дома у нее прошел обыск, изъята техника.