https://ria.ru/20201225/sng-1590951862.html

Путин назвал СНГ одним из важнейших направлений внешней политики России

Путин назвал СНГ одним из важнейших направлений внешней политики России

Содружество независимых государств (СНГ) является важнейшим направлением работы России на внешнеполитическом треке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T16:19

2020-12-25T16:19

2020-12-25T16:19

снг

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Содружество независимых государств (СНГ) является важнейшим направлением работы России на внешнеполитическом треке, заявил президент РФ Владимир Путин."Давайте на сегодняшней встрече, на совещании постоянных членов Совета Безопасности, обсудим ситуацию, которая складывается на площадке СНГ. Это одно из важнейших, если не самое главное, самое важное направление нашей работы на внешнеполитическом треке". - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции.Он отметил, что страны СНГ - самые близкие для России, "это государства, с которыми нас связывает очень многое – многие годы, десятилетия, а иногда даже столетия пребывания в едином государстве"."Здесь наши наиболее развитые экономические, культурные, гуманитарные связи, родственные, дружеские. В общем, это особое направление нашей работы на внешнеполитическом треке. Давайте послушаем наших коллег по различным направлениям этой работы и скорректируем, если необходимо, эту работу так, как этого требует сегодняшний день, так, как это будет востребовано и в наступающем 2021 году", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20201218/vmeshatelstvo-1589881075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

снг, владимир путин, в мире