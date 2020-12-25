https://ria.ru/20201225/snegopad-1590988866.html

Синоптик рассказал, когда в Москве закончится снегопад

Синоптик рассказал, когда в Москве закончится снегопад

Интенсивный снег продолжится в Москве ещё на протяжении двух-трех часов, в ночь на субботу он будет менее сильным и будет идти местами, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T19:29

2020-12-25T19:29

2020-12-25T19:29

евгений тишковец

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Интенсивный снег продолжится в Москве ещё на протяжении двух-трех часов, в ночь на субботу он будет менее сильным и будет идти местами, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее он сообщал РИА Новости, что в пятницу циклон "Грета" накроет Москву сильными снегопадами, ожидалось, что снежный покров вырастет до 15 сантиметров. На дорогах Москвы в пятницу из-за снегопада уже около 13.00 образовались девятибалльные пробки, которые держались практически на протяжении всего дня, иногда спасая до 8 баллов."В основном интенсивный снег будет идти до 21-22 часов. Потом начнет ослабевать, но не закончится. В ночь на субботу он приобретёт слабую интенсивность и будет идти уже с перерывами: снег, мокрый снег. Завтра он вообще будет местами, небольшой, мозаичный", - сказал Тишковец.

https://ria.ru/20201224/pogoda-1590801963.html

москва

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евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество