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Синоптик рассказал, когда в Москве закончится снегопад
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится снегопад
Интенсивный снег продолжится в Москве ещё на протяжении двух-трех часов, в ночь на субботу он будет менее сильным и будет идти местами, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T19:29
2020-12-25T19:29
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Интенсивный снег продолжится в Москве ещё на протяжении двух-трех часов, в ночь на субботу он будет менее сильным и будет идти местами, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее он сообщал РИА Новости, что в пятницу циклон "Грета" накроет Москву сильными снегопадами, ожидалось, что снежный покров вырастет до 15 сантиметров. На дорогах Москвы в пятницу из-за снегопада уже около 13.00 образовались девятибалльные пробки, которые держались практически на протяжении всего дня, иногда спасая до 8 баллов."В основном интенсивный снег будет идти до 21-22 часов. Потом начнет ослабевать, но не закончится. В ночь на субботу он приобретёт слабую интенсивность и будет идти уже с перерывами: снег, мокрый снег. Завтра он вообще будет местами, небольшой, мозаичный", - сказал Тишковец.
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евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество

Синоптик рассказал, когда в Москве закончится снегопад

19:29 25.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка занимается бегом в Тимирязевском парке в Москве
Девушка занимается бегом в Тимирязевском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Интенсивный снег продолжится в Москве ещё на протяжении двух-трех часов, в ночь на субботу он будет менее сильным и будет идти местами, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее он сообщал РИА Новости, что в пятницу циклон "Грета" накроет Москву сильными снегопадами, ожидалось, что снежный покров вырастет до 15 сантиметров. На дорогах Москвы в пятницу из-за снегопада уже около 13.00 образовались девятибалльные пробки, которые держались практически на протяжении всего дня, иногда спасая до 8 баллов.
"В основном интенсивный снег будет идти до 21-22 часов. Потом начнет ослабевать, но не закончится. В ночь на субботу он приобретёт слабую интенсивность и будет идти уже с перерывами: снег, мокрый снег. Завтра он вообще будет местами, небольшой, мозаичный", - сказал Тишковец.
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