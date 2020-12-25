Более 9,5 тысяч единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве
14:08 25.12.2020 (обновлено: 14:31 25.12.2020)
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Более 9,5 тысячи единиц техники и 40 тысяч рабочих ликвидируют последствия снегопада в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"С утра пятницы в городе выпало более семи сантиметров снега. В настоящее время ведется уборка дорог, тротуаров и дворовых территорий, собранный снег вывозится на снегосплавные пункты для утилизации. В мероприятиях задействовано необходимое количество сил и средств - более 9,5 тысячи единиц техники и 40 тысяч дорожных рабочих и дворников", - сообщил Бирюков.
Он подчеркнул, что коммунальные службы с началом снегопада приступили к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.
"С помощью специализированной техники была проведена противогололедная обработка мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. На опасных участках, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, было организовано дежурство тягачей", - уточнил заммэра.
Бюрюков подчеркнул, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам.