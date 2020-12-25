https://ria.ru/20201225/snegopad-1590916943.html

Более 9,5 тысяч единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве

Более 9,5 тысяч единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве

Более 9,5 тысячи единиц техники и 40 тысяч рабочих ликвидируют последствия снегопада в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:08

2020-12-25T14:08

2020-12-25T14:31

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156395/73/1563957382_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_eaa6efb4447460d61191bc612f5205b0.jpg

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Более 9,5 тысячи единиц техники и 40 тысяч рабочих ликвидируют последствия снегопада в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он подчеркнул, что коммунальные службы с началом снегопада приступили к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.Бюрюков подчеркнул, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам.

https://ria.ru/20201224/snegopad-1590800984.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва