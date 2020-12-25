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Более 9,5 тысяч единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве
Более 9,5 тысяч единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве
Более 9,5 тысячи единиц техники и 40 тысяч рабочих ликвидируют последствия снегопада в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:08
2020-12-25T14:31
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Более 9,5 тысячи единиц техники и 40 тысяч рабочих ликвидируют последствия снегопада в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он подчеркнул, что коммунальные службы с началом снегопада приступили к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.Бюрюков подчеркнул, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

Более 9,5 тысяч единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве

14:08 25.12.2020 (обновлено: 14:31 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Более 9,5 тысячи единиц техники и 40 тысяч рабочих ликвидируют последствия снегопада в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"С утра пятницы в городе выпало более семи сантиметров снега. В настоящее время ведется уборка дорог, тротуаров и дворовых территорий, собранный снег вывозится на снегосплавные пункты для утилизации. В мероприятиях задействовано необходимое количество сил и средств - более 9,5 тысячи единиц техники и 40 тысяч дорожных рабочих и дворников", - сообщил Бирюков.
Он подчеркнул, что коммунальные службы с началом снегопада приступили к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.
"С помощью специализированной техники была проведена противогололедная обработка мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. На опасных участках, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, было организовано дежурство тягачей", - уточнил заммэра.
Бюрюков подчеркнул, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
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