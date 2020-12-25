https://ria.ru/20201225/sneg-1590988136.html
Синоптик рассказал, пролежит ли снег в Москве до Нового года
Синоптик рассказал, пролежит ли снег в Москве до Нового года
Снежный покров на уровне примерно 10 сантиметров сохранится в Москве до конца года, несмотря на периоды потепления, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T19:23
2020-12-25T19:23
2020-12-25T19:26
новый год—2021
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Снежный покров на уровне примерно 10 сантиметров сохранится в Москве до конца года, несмотря на периоды потепления, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее он сообщал РИА Новости о том, что в пятницу циклон "Грета" накроет Москву сильными снегопадами, ожидается, что снежный покров вырастет до 15 сантиметров. На дорогах Москвы в пятницу из-за снегопада образовались девятибалльные пробки."У нас сегодня снежный покров должен подняться до 15 сантиметров. Завтра прибавка в снежном покрове вряд ли будет. Температура будет около нуля. С воскресенье на понедельник-вторник грянут морозы, до минус 10-15, то есть снег будет лежать. Потом до нуля мы приблизимся 30 и 31 числа, там даже может быть плюс один. Снежный покров, конечно, чуть чуть подтает, но на уровне 10 сантиметров он сохранится. То есть снег не растает до конца года", - сказал Тишковец.
https://ria.ru/20201224/pogoda-1590801963.html
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евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости.
Снежный покров на уровне примерно 10 сантиметров сохранится в Москве
до конца года, несмотря на периоды потепления, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
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Ранее он сообщал РИА Новости о том, что в пятницу циклон "Грета" накроет Москву сильными снегопадами, ожидается, что снежный покров вырастет до 15 сантиметров. На дорогах Москвы в пятницу из-за снегопада образовались девятибалльные пробки.
"У нас сегодня снежный покров должен подняться до 15 сантиметров. Завтра прибавка в снежном покрове вряд ли будет. Температура будет около нуля. С воскресенье на понедельник-вторник грянут морозы, до минус 10-15, то есть снег будет лежать. Потом до нуля мы приблизимся 30 и 31 числа, там даже может быть плюс один. Снежный покров, конечно, чуть чуть подтает, но на уровне 10 сантиметров он сохранится. То есть снег не растает до конца года", - сказал Тишковец.