https://ria.ru/20201225/sneg-1590988136.html

Синоптик рассказал, пролежит ли снег в Москве до Нового года

Синоптик рассказал, пролежит ли снег в Москве до Нового года

Снежный покров на уровне примерно 10 сантиметров сохранится в Москве до конца года, несмотря на периоды потепления, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T19:23

2020-12-25T19:23

2020-12-25T19:26

новый год—2021

евгений тишковец

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Снежный покров на уровне примерно 10 сантиметров сохранится в Москве до конца года, несмотря на периоды потепления, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее он сообщал РИА Новости о том, что в пятницу циклон "Грета" накроет Москву сильными снегопадами, ожидается, что снежный покров вырастет до 15 сантиметров. На дорогах Москвы в пятницу из-за снегопада образовались девятибалльные пробки."У нас сегодня снежный покров должен подняться до 15 сантиметров. Завтра прибавка в снежном покрове вряд ли будет. Температура будет около нуля. С воскресенье на понедельник-вторник грянут морозы, до минус 10-15, то есть снег будет лежать. Потом до нуля мы приблизимся 30 и 31 числа, там даже может быть плюс один. Снежный покров, конечно, чуть чуть подтает, но на уровне 10 сантиметров он сохранится. То есть снег не растает до конца года", - сказал Тишковец.

https://ria.ru/20201224/pogoda-1590801963.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество