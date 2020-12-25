https://ria.ru/20201225/sladosti-1590851600.html
Диетологи рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок для детей
Диетологи рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок для детей
Вес детского новогоднего сладкого подарка не должен превышать 250 граммов, при выборе следует обращать внимание на срок годности конфет и отдавать предпочтение... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T07:24
2020-12-25T07:24
2020-12-25T07:24
новый год—2021
фатима дзгоева
россия
сладости
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589927576_0:200:2001:1325_1920x0_80_0_0_949801f6c4e150a8387ee267b70d694c.jpg
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Вес детского новогоднего сладкого подарка не должен превышать 250 граммов, при выборе следует обращать внимание на срок годности конфет и отдавать предпочтение сладостям на фруктовой основе, ребенку также следует объяснить, что конфеты лучше разделить на всех членов семьи, считают опрошенные РИА Новости врачи.Она уточнила, что конфеты можно заменить фруктовыми батончиками или сладостями на основе сухофруктов, если нет аллергии, то в подарок можно положить небольшую упаковку орешков или цукатов.В свою очередь врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидат Медицинских наук Фатима Дзгоева отметила, что в современном кондитерском разнообразии можно найти натуральные сладости на фруктовой основе."Есть одна проблема – ребенка надо приучать к этим правильным сладостям не просто с раннего младенчества, а с внутриутробного периода. На вкусы будущего ребенка оказывает большое влияние питание матери, поэтому не стоит ругать детей за их неправильные пристрастия – вероятнее всего стоит прежде проработать этот вопрос внутри семьи, культивируя правильный выбор сладостей", - отметила Дзгоева.Родителям следует помнить, что ребенок не всегда может вовремя остановиться и может съесть подарок один, чем навредит себе, поэтому после утренников родителям следует следить за детьми и постараться сделать так, чтобы ребенок разделил сладкий подарок со всеми членами семьи, подчеркнула Гмошинская.
https://ria.ru/20201225/shampanskoe-1590846672.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589927576_0:0:1767:1325_1920x0_80_0_0_8f56cf56e127ca9e88554e238f9c7d7c.jpg
Как встречать год Быка
На смену Белой металлической крысе в 2021 году придет Белый металлический бык. Он терпеливый, трудолюбивый и честный, любит свою семью и ценит домашний уют. Как угодить хозяину нового года — чем украсить дом, что надеть на праздник и поставить на стол — в видеоинфографике Ria.ru.
2020-12-25T07:24
true
PT1M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фатима дзгоева, россия, сладости, москва, общество
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Вес детского новогоднего сладкого подарка не должен превышать 250 граммов, при выборе следует обращать внимание на срок годности конфет и отдавать предпочтение сладостям на фруктовой основе, ребенку также следует объяснить, что конфеты лучше разделить на всех членов семьи, считают опрошенные РИА Новости врачи.
"Вес конфет и полезных сладостей не должен превышать 200-250 граммов… Если покупаете готовые подарки - смотрите на срок годности. Можно собрать небольшой подарок самим: печенье, вафли в небольшой упаковке, мармелад (упакованный поштучно), конфеты с начинкой, фруктовые батончики, 1-2 штуки шоколадных конфет, если у ребенка нет аллергии", - сказала доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник, лаборатория возрастной нутрициологии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Мария Гмошинская.
Она уточнила, что конфеты можно заменить фруктовыми батончиками или сладостями на основе сухофруктов, если нет аллергии, то в подарок можно положить небольшую упаковку орешков или цукатов.
В свою очередь врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидат Медицинских наук Фатима Дзгоева
отметила, что в современном кондитерском разнообразии можно найти натуральные сладости на фруктовой основе.
"Есть одна проблема – ребенка надо приучать к этим правильным сладостям не просто с раннего младенчества, а с внутриутробного периода. На вкусы будущего ребенка оказывает большое влияние питание матери, поэтому не стоит ругать детей за их неправильные пристрастия – вероятнее всего стоит прежде проработать этот вопрос внутри семьи, культивируя правильный выбор сладостей", - отметила Дзгоева.
Родителям следует помнить, что ребенок не всегда может вовремя остановиться и может съесть подарок один, чем навредит себе, поэтому после утренников родителям следует следить за детьми и постараться сделать так, чтобы ребенок разделил сладкий подарок со всеми членами семьи, подчеркнула Гмошинская.