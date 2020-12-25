https://ria.ru/20201225/sladosti-1590851600.html

Диетологи рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок для детей

Диетологи рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок для детей

Вес детского новогоднего сладкого подарка не должен превышать 250 граммов, при выборе следует обращать внимание на срок годности конфет и отдавать предпочтение... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T07:24

2020-12-25T07:24

2020-12-25T07:24

новый год—2021

фатима дзгоева

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Вес детского новогоднего сладкого подарка не должен превышать 250 граммов, при выборе следует обращать внимание на срок годности конфет и отдавать предпочтение сладостям на фруктовой основе, ребенку также следует объяснить, что конфеты лучше разделить на всех членов семьи, считают опрошенные РИА Новости врачи.Она уточнила, что конфеты можно заменить фруктовыми батончиками или сладостями на основе сухофруктов, если нет аллергии, то в подарок можно положить небольшую упаковку орешков или цукатов.В свою очередь врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидат Медицинских наук Фатима Дзгоева отметила, что в современном кондитерском разнообразии можно найти натуральные сладости на фруктовой основе."Есть одна проблема – ребенка надо приучать к этим правильным сладостям не просто с раннего младенчества, а с внутриутробного периода. На вкусы будущего ребенка оказывает большое влияние питание матери, поэтому не стоит ругать детей за их неправильные пристрастия – вероятнее всего стоит прежде проработать этот вопрос внутри семьи, культивируя правильный выбор сладостей", - отметила Дзгоева.Родителям следует помнить, что ребенок не всегда может вовремя остановиться и может съесть подарок один, чем навредит себе, поэтому после утренников родителям следует следить за детьми и постараться сделать так, чтобы ребенок разделил сладкий подарок со всеми членами семьи, подчеркнула Гмошинская.

https://ria.ru/20201225/shampanskoe-1590846672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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фатима дзгоева, россия, сладости, москва, общество