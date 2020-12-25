Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Новый Год 2021
Новый год—2021
https://ria.ru/20201225/sladosti-1590851600.html
Диетологи рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок для детей
Диетологи рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок для детей
Вес детского новогоднего сладкого подарка не должен превышать 250 граммов, при выборе следует обращать внимание на срок годности конфет и отдавать предпочтение... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T07:24
2020-12-25T07:24
новый год—2021
фатима дзгоева
россия
сладости
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589927576_0:200:2001:1325_1920x0_80_0_0_949801f6c4e150a8387ee267b70d694c.jpg
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Вес детского новогоднего сладкого подарка не должен превышать 250 граммов, при выборе следует обращать внимание на срок годности конфет и отдавать предпочтение сладостям на фруктовой основе, ребенку также следует объяснить, что конфеты лучше разделить на всех членов семьи, считают опрошенные РИА Новости врачи.Она уточнила, что конфеты можно заменить фруктовыми батончиками или сладостями на основе сухофруктов, если нет аллергии, то в подарок можно положить небольшую упаковку орешков или цукатов.В свою очередь врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидат Медицинских наук Фатима Дзгоева отметила, что в современном кондитерском разнообразии можно найти натуральные сладости на фруктовой основе."Есть одна проблема – ребенка надо приучать к этим правильным сладостям не просто с раннего младенчества, а с внутриутробного периода. На вкусы будущего ребенка оказывает большое влияние питание матери, поэтому не стоит ругать детей за их неправильные пристрастия – вероятнее всего стоит прежде проработать этот вопрос внутри семьи, культивируя правильный выбор сладостей", - отметила Дзгоева.Родителям следует помнить, что ребенок не всегда может вовремя остановиться и может съесть подарок один, чем навредит себе, поэтому после утренников родителям следует следить за детьми и постараться сделать так, чтобы ребенок разделил сладкий подарок со всеми членами семьи, подчеркнула Гмошинская.
https://ria.ru/20201225/shampanskoe-1590846672.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Как встречать год Быка
На смену Белой металлической крысе в 2021 году придет Белый металлический бык. Он терпеливый, трудолюбивый и честный, любит свою семью и ценит домашний уют. Как угодить хозяину нового года — чем украсить дом, что надеть на праздник и поставить на стол — в видеоинфографике Ria.ru.
2020-12-25T07:24
true
PT1M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589927576_0:0:1767:1325_1920x0_80_0_0_8f56cf56e127ca9e88554e238f9c7d7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фатима дзгоева, россия, сладости, москва, общество

Диетологи рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок для детей

07:24 25.12.2020
 
© Depositphotos / voronin-76 Новогодние сладости
Новогодние сладости - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Depositphotos / voronin-76
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Вес детского новогоднего сладкого подарка не должен превышать 250 граммов, при выборе следует обращать внимание на срок годности конфет и отдавать предпочтение сладостям на фруктовой основе, ребенку также следует объяснить, что конфеты лучше разделить на всех членов семьи, считают опрошенные РИА Новости врачи.
"Вес конфет и полезных сладостей не должен превышать 200-250 граммов… Если покупаете готовые подарки - смотрите на срок годности. Можно собрать небольшой подарок самим: печенье, вафли в небольшой упаковке, мармелад (упакованный поштучно), конфеты с начинкой, фруктовые батончики, 1-2 штуки шоколадных конфет, если у ребенка нет аллергии", - сказала доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник, лаборатория возрастной нутрициологии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Мария Гмошинская.
Она уточнила, что конфеты можно заменить фруктовыми батончиками или сладостями на основе сухофруктов, если нет аллергии, то в подарок можно положить небольшую упаковку орешков или цукатов.
В свою очередь врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидат Медицинских наук Фатима Дзгоева отметила, что в современном кондитерском разнообразии можно найти натуральные сладости на фруктовой основе.
Игристое вино - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
03:49
Минпромторг попросили запретить продажу детского шампанского
"Есть одна проблема – ребенка надо приучать к этим правильным сладостям не просто с раннего младенчества, а с внутриутробного периода. На вкусы будущего ребенка оказывает большое влияние питание матери, поэтому не стоит ругать детей за их неправильные пристрастия – вероятнее всего стоит прежде проработать этот вопрос внутри семьи, культивируя правильный выбор сладостей", - отметила Дзгоева.
Родителям следует помнить, что ребенок не всегда может вовремя остановиться и может съесть подарок один, чем навредит себе, поэтому после утренников родителям следует следить за детьми и постараться сделать так, чтобы ребенок разделил сладкий подарок со всеми членами семьи, подчеркнула Гмошинская.
 
Новый год—2021Фатима ДзгоеваРоссияСладостиМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:10В Красноярске задержали подозреваемого в жестком избиении женщины
08:06Открылся музейный семейный онлайн-фестиваль "Луч"
08:06Аналитики рассказали, что читали, смотрели и слушали россияне в 2020 году
08:05Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Рязанской области
08:04Учредители "Сколтеха" поддержали стратегию развития до 2025 года
07:59Попова рассказала, от каких инфекций защитило россиян ношение масок
07:51На Москву надвигается циклон "Грета"
07:42Назван новый отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому
07:39В Тобольске семья с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме
07:39Число погибших в ДТП с автобусом под Рязанью выросло до четырех
07:24Диетологи рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок для детей
07:14Врач раскритиковала Рижскую детскую больницу из-за русского языка
07:07Эксперт рассказал, как уберечь тринадцатую зарплату от "ухода в пустоту"
07:02В ДТП под Рязанью пострадали пять детей
06:25В полиции рассказали о причинах ДТП с автобусом в Рязанской области
06:22МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом в Рязанской области
06:18Новейший корвет "Алдар Цыденжапов" включили в состав Тихоокеанского флота
06:14Трое пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью находятся в реанимации
06:06Глава Гознака перечислил популярные способы подделки российских паспортов
05:55В ДТП с участием автобуса в Рязанской области пострадали трое детей
Лента новостейМолния