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Назван новый отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому
Назван новый отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому
Почти три четверти пациентов в Нижневартовске (ХМАО), проходящих лечение от COVID-19 в амбулаторных условиях, отмечают желание больше спать, сообщает... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T07:42
2020-12-25T07:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
нижневартовск
общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 дек - РИА Новости. Почти три четверти пациентов в Нижневартовске (ХМАО), проходящих лечение от COVID-19 в амбулаторных условиях, отмечают желание больше спать, сообщает пресс-служба местной психоневрологической больницы по итогам проведенного исследования.Врач-психиатр медучреждения во втором по численности городе ХМАО провела исследование среди около 170 пациентов, проходивших лечение в амбулаторных условиях. Цель - определить их эмоциональное состояние в период пандемии и строгой изоляции на дому, пояснили в больнице.В медучреждении подчеркнули, что чуть более 70% опрошенных сильнее чем обычно испытывают беспокойство за близких и тревожатся за свое состояние, и это касается в равной степени мужчин и женщин. В больнице отметили, что у пациентов с коронавирусом усиливается чувство напряженности, страха, тревоги, причем внешний вид врача, одетого в защитный костюм, только усугубляет данные реакции."На сегодняшний день не оставляет сомнений вывод: COVID-19 - это не только соматические последствия от перенесенной инфекции, но и реакция психики на сам факт наличия заболевания, изоляцию от близких людей, лечение и восстановительный период", - пришли к выводу в психоневрологической больнице Нижневартовска.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, нижневартовск, общество

Назван новый отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому

07:42 25.12.2020
 
© Depositphotos / stokketeГрипп
Грипп - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Depositphotos / stokkete
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 дек - РИА Новости. Почти три четверти пациентов в Нижневартовске (ХМАО), проходящих лечение от COVID-19 в амбулаторных условиях, отмечают желание больше спать, сообщает пресс-служба местной психоневрологической больницы по итогам проведенного исследования.
Врач-психиатр медучреждения во втором по численности городе ХМАО провела исследование среди около 170 пациентов, проходивших лечение в амбулаторных условиях. Цель - определить их эмоциональное состояние в период пандемии и строгой изоляции на дому, пояснили в больнице.
"По результатам опроса можно сделать выводы о том, что большинство пациентов отмечают желание больше спать (72%)... Большинство женщин обеспокоены будущим, тогда как у мужчин этот показатель значительно снижен: женщины - 49%, мужчины - 22%", - говорится в сообщении.
В медучреждении подчеркнули, что чуть более 70% опрошенных сильнее чем обычно испытывают беспокойство за близких и тревожатся за свое состояние, и это касается в равной степени мужчин и женщин. В больнице отметили, что у пациентов с коронавирусом усиливается чувство напряженности, страха, тревоги, причем внешний вид врача, одетого в защитный костюм, только усугубляет данные реакции.
"На сегодняшний день не оставляет сомнений вывод: COVID-19 - это не только соматические последствия от перенесенной инфекции, но и реакция психики на сам факт наличия заболевания, изоляцию от близких людей, лечение и восстановительный период", - пришли к выводу в психоневрологической больнице Нижневартовска.
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