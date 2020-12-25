https://ria.ru/20201225/simptom-1590852540.html

Назван новый отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому

Назван новый отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому

Почти три четверти пациентов в Нижневартовске (ХМАО), проходящих лечение от COVID-19 в амбулаторных условиях, отмечают желание больше спать, сообщает... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T07:42

2020-12-25T07:42

2020-12-25T07:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

нижневартовск

общество

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 дек - РИА Новости. Почти три четверти пациентов в Нижневартовске (ХМАО), проходящих лечение от COVID-19 в амбулаторных условиях, отмечают желание больше спать, сообщает пресс-служба местной психоневрологической больницы по итогам проведенного исследования.Врач-психиатр медучреждения во втором по численности городе ХМАО провела исследование среди около 170 пациентов, проходивших лечение в амбулаторных условиях. Цель - определить их эмоциональное состояние в период пандемии и строгой изоляции на дому, пояснили в больнице.В медучреждении подчеркнули, что чуть более 70% опрошенных сильнее чем обычно испытывают беспокойство за близких и тревожатся за свое состояние, и это касается в равной степени мужчин и женщин. В больнице отметили, что у пациентов с коронавирусом усиливается чувство напряженности, страха, тревоги, причем внешний вид врача, одетого в защитный костюм, только усугубляет данные реакции."На сегодняшний день не оставляет сомнений вывод: COVID-19 - это не только соматические последствия от перенесенной инфекции, но и реакция психики на сам факт наличия заболевания, изоляцию от близких людей, лечение и восстановительный период", - пришли к выводу в психоневрологической больнице Нижневартовска.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201224/rost-1590751401.html

нижневартовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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