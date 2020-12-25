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ВОЗ выявила новый штамм коронавируса в восьми странах
ВОЗ выявила новый штамм коронавируса в восьми странах
Новый штамм коронавируса обнаружили в восьми европейских странах, заявил глава регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T19:31
2020-12-25T19:31
2020-12-25T22:59
ханс клюге
великобритания
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
воз
европа
в мире
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ЦЮРИХ, 25 дек — РИА Новости. Новый штамм коронавируса обнаружили в восьми европейских странах, заявил глава регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.Клюге призвал соблюдать дистанцирование, носить маски, а также оставаться в так называемых пузырях поддержки, которые позволяют сформировать круг общения во время ограничительных мер и избежать социальной изоляции.Представитель ВОЗ добавил, что новый штамм, вероятно, распространяется среди более молодых возрастных групп. Он подчеркнул, что необходима бдительность, пока продолжается изучение нового варианта COVID.Ранее стало известно, что в Великобритании выявили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что этот вариант распространяется с более высокой скоростью и требует еще большей осторожности.Несмотря на то что новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразней обычного, ничто пока не говорит о его влиянии на смертность или процент госпитализации. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201222/mutatsiya-1590428582.html
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ханс клюге, великобритания, новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, воз, европа, в мире