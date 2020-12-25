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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201225/shtamm-1590989406.html
ВОЗ выявила новый штамм коронавируса в восьми странах
ВОЗ выявила новый штамм коронавируса в восьми странах
Новый штамм коронавируса обнаружили в восьми европейских странах, заявил глава регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T19:31
2020-12-25T22:59
ханс клюге
великобритания
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
воз
европа
в мире
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ЦЮРИХ, 25 дек — РИА Новости. Новый штамм коронавируса обнаружили в восьми европейских странах, заявил глава регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.Клюге призвал соблюдать дистанцирование, носить маски, а также оставаться в так называемых пузырях поддержки, которые позволяют сформировать круг общения во время ограничительных мер и избежать социальной изоляции.Представитель ВОЗ добавил, что новый штамм, вероятно, распространяется среди более молодых возрастных групп. Он подчеркнул, что необходима бдительность, пока продолжается изучение нового варианта COVID.Ранее стало известно, что в Великобритании выявили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что этот вариант распространяется с более высокой скоростью и требует еще большей осторожности.Несмотря на то что новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразней обычного, ничто пока не говорит о его влиянии на смертность или процент госпитализации. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ханс клюге, великобритания, новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, воз, европа, в мире

ВОЗ выявила новый штамм коронавируса в восьми странах

19:31 25.12.2020 (обновлено: 22:59 25.12.2020)
 
© AP Photo / LaPresse / Francesco Militello MirtoМедицинские работники в порту города Палермо, Италия
Медицинские работники в порту города Палермо, Италия - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© AP Photo / LaPresse / Francesco Militello Mirto
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ЦЮРИХ, 25 дек — РИА Новости. Новый штамм коронавируса обнаружили в восьми европейских странах, заявил глава регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Жизненно важно усилить существующие защитные меры", — написал он в Twitter.

Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 16:46Распространение нового коронавируса
Попова заявила об отсутствии в России британского штамма коронавируса
Клюге призвал соблюдать дистанцирование, носить маски, а также оставаться в так называемых пузырях поддержки, которые позволяют сформировать круг общения во время ограничительных мер и избежать социальной изоляции.
Представитель ВОЗ добавил, что новый штамм, вероятно, распространяется среди более молодых возрастных групп. Он подчеркнул, что необходима бдительность, пока продолжается изучение нового варианта COVID.
Ранее стало известно, что в Великобритании выявили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что этот вариант распространяется с более высокой скоростью и требует еще большей осторожности.
Несмотря на то что новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразней обычного, ничто пока не говорит о его влиянии на смертность или процент госпитализации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаХанс КлюгеВеликобританияНовый штамм коронавируса в БританииКоронавирус COVID-19ВОЗЕвропаВ мире
 
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