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https://ria.ru/20201225/shampanskoe-1590846672.html
Минпромторг попросили запретить продажу детского шампанского
Минпромторг попросили запретить продажу детского шампанского
Запретить производство и продажу детского шампанского перед Новым годом попросил член Общественной палаты РФ, глава "Трезвой России" Султан Хамзаев, копия... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T03:49
2020-12-25T07:57
игристое вино
трезвая россия
султан хамзаев
денис мантуров
общество
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В России предложили запретить детское шампанское
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Запретить производство и продажу детского шампанского перед Новым годом попросил член Общественной палаты РФ, глава "Трезвой России" Султан Хамзаев, копия соответствующего обращения на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова имеется в распоряжении РИА Новости.Родители, как обратил внимание общественник, не осознают психологический фактор вовлечения детей в субкультуру употребления алкоголя. Результаты исследования команды специалистов из Московского института психоанализа, к которым апеллирует Хамзаев, показали, что наличие на семейных праздниках детского шампанского "размывает границу дозволенного от недозволенного, притупляет чувства ребенка к безопасности"."Родители, покупая детям детское шампанское, необдуманно программируют их к потреблению алкоголя... До Нового года предлагаю, во-первых, провести кампанию по информированию широкой общественности с целью прекратить рекламу алкоголя в детской среде со стороны родителей и розничных сетей, недопустимо склонять детей отмечать Новый год с шампанским. Во-вторых, принять оперативные меры по запрету производства и продажи детского шампанского и другой имитирующей алкоголь детской продукции", - указано в обращении.
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игристое вино, трезвая россия, султан хамзаев, денис мантуров, общество

Минпромторг попросили запретить продажу детского шампанского

03:49 25.12.2020 (обновлено: 07:57 25.12.2020)
 
© Depositphotos / dteuropeИгристое вино
Игристое вино - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Depositphotos / dteurope
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Запретить производство и продажу детского шампанского перед Новым годом попросил член Общественной палаты РФ, глава "Трезвой России" Султан Хамзаев, копия соответствующего обращения на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова имеется в распоряжении РИА Новости.

"Каждый год в преддверии празднования Нового года в России отмечается резкий кратный рост продажи алкогольной продукции, что влечет за собой тяжелые социальные последствия. В отдельных субъектах эти объемы вырастают в 8-12 раз. К сожалению, новогодняя традиция большого застолья не обходится без негативного вовлечения в процесс распития алкоголя детей", - говорится в обращении Хамзаева на имя Мантурова.

Родители, как обратил внимание общественник, не осознают психологический фактор вовлечения детей в субкультуру употребления алкоголя. Результаты исследования команды специалистов из Московского института психоанализа, к которым апеллирует Хамзаев, показали, что наличие на семейных праздниках детского шампанского "размывает границу дозволенного от недозволенного, притупляет чувства ребенка к безопасности".
"Родители, покупая детям детское шампанское, необдуманно программируют их к потреблению алкоголя... До Нового года предлагаю, во-первых, провести кампанию по информированию широкой общественности с целью прекратить рекламу алкоголя в детской среде со стороны родителей и розничных сетей, недопустимо склонять детей отмечать Новый год с шампанским. Во-вторых, принять оперативные меры по запрету производства и продажи детского шампанского и другой имитирующей алкоголь детской продукции", - указано в обращении.
Празднование Нового года - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
Вчера, 06:18Новый год—2021
Диетологи посоветовали, какое шампанское выбрать на Новый год
 
Игристое виноТрезвая РоссияСултан ХамзаевДенис МантуровОбщество
 
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