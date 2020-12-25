https://ria.ru/20201225/shampanskoe-1590846672.html

Минпромторг попросили запретить продажу детского шампанского

Минпромторг попросили запретить продажу детского шампанского

Запретить производство и продажу детского шампанского перед Новым годом попросил член Общественной палаты РФ, глава "Трезвой России" Султан Хамзаев, копия... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T03:49

2020-12-25T03:49

2020-12-25T07:57

игристое вино

трезвая россия

султан хамзаев

денис мантуров

общество

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В России предложили запретить детское шампанское

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Запретить производство и продажу детского шампанского перед Новым годом попросил член Общественной палаты РФ, глава "Трезвой России" Султан Хамзаев, копия соответствующего обращения на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова имеется в распоряжении РИА Новости.Родители, как обратил внимание общественник, не осознают психологический фактор вовлечения детей в субкультуру употребления алкоголя. Результаты исследования команды специалистов из Московского института психоанализа, к которым апеллирует Хамзаев, показали, что наличие на семейных праздниках детского шампанского "размывает границу дозволенного от недозволенного, притупляет чувства ребенка к безопасности"."Родители, покупая детям детское шампанское, необдуманно программируют их к потреблению алкоголя... До Нового года предлагаю, во-первых, провести кампанию по информированию широкой общественности с целью прекратить рекламу алкоголя в детской среде со стороны родителей и розничных сетей, недопустимо склонять детей отмечать Новый год с шампанским. Во-вторых, принять оперативные меры по запрету производства и продажи детского шампанского и другой имитирующей алкоголь детской продукции", - указано в обращении.

https://ria.ru/20201224/shampanskoe-1590665180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игристое вино, трезвая россия, султан хамзаев, денис мантуров, общество