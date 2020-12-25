https://ria.ru/20201225/sandu-1590923960.html

Молдавский депутат обвинил Санду в попытке разжечь языковой конфликт

Молдавский депутат обвинил Санду в попытке разжечь языковой конфликт

Переименование государственного языка на сайте президента Молдавии доказывает, что не стоит верить словам главы республики Майи Санду, обещавшей не разжигать... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:34

2020-12-25T14:34

2020-12-25T14:34

майя санду

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 25 дек – РИА Новости. Переименование государственного языка на сайте президента Молдавии доказывает, что не стоит верить словам главы республики Майи Санду, обещавшей не разжигать языковые конфликты, заявил в комментарии РИА Новости депутат-социалист Никита Цуркан.После инаугурации Санду на официальном сайте президента Молдавии государственный язык был переименован с молдавского на румынский.По его словам, существование молдавского, а не румынского языка доказывают многочисленные документы."Что до переименования языка на сайте президентуры, видимо так Майя Санду видит решение всех проблем, не выходя из Facebook", - добавил Цуркан.Конституционный суд (КС) Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией страны.

https://ria.ru/20201224/sandu-1590732203.html

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майя санду, молдавия, в мире