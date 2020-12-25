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https://ria.ru/20201225/sandu-1590923960.html
Молдавский депутат обвинил Санду в попытке разжечь языковой конфликт
Молдавский депутат обвинил Санду в попытке разжечь языковой конфликт
Переименование государственного языка на сайте президента Молдавии доказывает, что не стоит верить словам главы республики Майи Санду, обещавшей не разжигать... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:34
2020-12-25T14:34
майя санду
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КИШИНЕВ, 25 дек – РИА Новости. Переименование государственного языка на сайте президента Молдавии доказывает, что не стоит верить словам главы республики Майи Санду, обещавшей не разжигать языковые конфликты, заявил в комментарии РИА Новости депутат-социалист Никита Цуркан.После инаугурации Санду на официальном сайте президента Молдавии государственный язык был переименован с молдавского на румынский.По его словам, существование молдавского, а не румынского языка доказывают многочисленные документы."Что до переименования языка на сайте президентуры, видимо так Майя Санду видит решение всех проблем, не выходя из Facebook", - добавил Цуркан.Конституционный суд (КС) Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией страны.
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майя санду, молдавия, в мире

Молдавский депутат обвинил Санду в попытке разжечь языковой конфликт

14:34 25.12.2020
 
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкПресс-конференция избранного президента Молдавии М. Санду
Пресс-конференция избранного президента Молдавии М. Санду - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Sputnik / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 25 дек – РИА Новости. Переименование государственного языка на сайте президента Молдавии доказывает, что не стоит верить словам главы республики Майи Санду, обещавшей не разжигать языковые конфликты, заявил в комментарии РИА Новости депутат-социалист Никита Цуркан.
После инаугурации Санду на официальном сайте президента Молдавии государственный язык был переименован с молдавского на румынский.

"Это значит, что обещаниям, которые Майя Санду давала жителям Молдовы, касаемо того, что она не будет разжигать языковые и этнические конфликты - не суждено сбыться. У нас богатая история, традиции, мы должны гордиться тем, что у нашего народа есть своя страна. В том числе мы должны отстаивать название языка, на котором говорили наши предки, а это именно молдавский язык", - заявил Цуркан.

По его словам, существование молдавского, а не румынского языка доказывают многочисленные документы.
"Что до переименования языка на сайте президентуры, видимо так Майя Санду видит решение всех проблем, не выходя из Facebook", - добавил Цуркан.
Конституционный суд (КС) Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией страны.
Избранный президент Молдавии Майя Санду на церемонии инаугурации во Дворце Республики в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
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