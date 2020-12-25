Эксперт оценил смену государственного языка на сайте Санду
© РИА Новости / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЦеремония инаугурации избранного президента Молдавии Майи Санду
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Переименование на сайте президента Молдавии государственного языка в румынский не поменяет вектор политики страны - республика продолжит получать дивиденды от своей позиции "меж двух огней", считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
"Никуда это не ведет, ничего не меняет для Молдавии и молдавской политики. Она как была меж двух огней, так и остается. Вся молдавская политика заключается в том, чтобы эксплуатировать это положение между – между одними, другими и третьими", - сказал Мартынов РИА Новости.
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После инаугурации Майи Санду накануне на официальном сайте президента Молдавии государственный язык был переименован из молдавского в румынский. Конституционный суд (КС) Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией страны.
Мартынов отметил, что Санду представляется законницей, скрупулезно следует правилам, а бывший президент Игорь Додон ничего не менял, осознавая, что может нарваться на серьезное сопротивление, и предпринимал действия только в целях пиара и для поддержания имиджа. Санду, по словам Мартынова, эксплуатировала европейский вектор на протяжении всей карьеры. "В данном случае не президентский сайт определяет движение куда-то, а скорее наоборот - приведено в соответствии с официальными решениями", - сказал он.
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"От того, что, условно говоря, Додон считался больше пророссийским, а Санду, наоборот, проевропейская – это сути не меняет. Политика будет та же самая: и нашим, и вашим споем и спляшем. Единственное, может быть, Санду мы увидим чаще в других местах, чем в Москве, хотя в Москве мы ее тоже увидим, потому что такая политика подразумевает игру на противоречиях и дивиденды от всех сразу", - считает эксперт.
Мартынов отметил, что потенциал для других замен молдавского языка на румынский, подобно тому, как это было сделано на сайте президента, есть - "было бы желание". "Когда перевели молдавский язык с кириллицы на латиницу, уже тогда было понятно, что молдавский язык обречен",- добавил Мартынов.