https://ria.ru/20201225/sandu-1590874736.html

Эксперт оценил смену государственного языка на сайте Санду

Эксперт оценил смену государственного языка на сайте Санду

Переименование на сайте президента Молдавии государственного языка в румынский не поменяет вектор политики страны - республика продолжит получать дивиденды от... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T11:11

2020-12-25T11:11

2020-12-25T11:11

майя санду

алексей мартынов (политолог)

молдавия

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Переименование на сайте президента Молдавии государственного языка в румынский не поменяет вектор политики страны - республика продолжит получать дивиденды от своей позиции "меж двух огней", считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.После инаугурации Майи Санду накануне на официальном сайте президента Молдавии государственный язык был переименован из молдавского в румынский. Конституционный суд (КС) Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией страны.Мартынов отметил, что Санду представляется законницей, скрупулезно следует правилам, а бывший президент Игорь Додон ничего не менял, осознавая, что может нарваться на серьезное сопротивление, и предпринимал действия только в целях пиара и для поддержания имиджа. Санду, по словам Мартынова, эксплуатировала европейский вектор на протяжении всей карьеры. "В данном случае не президентский сайт определяет движение куда-то, а скорее наоборот - приведено в соответствии с официальными решениями", - сказал он.Мартынов отметил, что потенциал для других замен молдавского языка на румынский, подобно тому, как это было сделано на сайте президента, есть - "было бы желание". "Когда перевели молдавский язык с кириллицы на латиницу, уже тогда было понятно, что молдавский язык обречен",- добавил Мартынов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201224/sandu-1590760893.html

https://ria.ru/20201224/moldaviya-1590727750.html

молдавия

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майя санду, алексей мартынов (политолог), молдавия