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Эксперт оценил смену государственного языка на сайте Санду
Эксперт оценил смену государственного языка на сайте Санду
Переименование на сайте президента Молдавии государственного языка в румынский не поменяет вектор политики страны - республика продолжит получать дивиденды от... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T11:11
2020-12-25T11:11
майя санду
алексей мартынов (политолог)
молдавия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Переименование на сайте президента Молдавии государственного языка в румынский не поменяет вектор политики страны - республика продолжит получать дивиденды от своей позиции "меж двух огней", считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.После инаугурации Майи Санду накануне на официальном сайте президента Молдавии государственный язык был переименован из молдавского в румынский. Конституционный суд (КС) Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией страны.Мартынов отметил, что Санду представляется законницей, скрупулезно следует правилам, а бывший президент Игорь Додон ничего не менял, осознавая, что может нарваться на серьезное сопротивление, и предпринимал действия только в целях пиара и для поддержания имиджа. Санду, по словам Мартынова, эксплуатировала европейский вектор на протяжении всей карьеры. "В данном случае не президентский сайт определяет движение куда-то, а скорее наоборот - приведено в соответствии с официальными решениями", - сказал он.Мартынов отметил, что потенциал для других замен молдавского языка на румынский, подобно тому, как это было сделано на сайте президента, есть - "было бы желание". "Когда перевели молдавский язык с кириллицы на латиницу, уже тогда было понятно, что молдавский язык обречен",- добавил Мартынов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201224/sandu-1590760893.html
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майя санду, алексей мартынов (политолог), молдавия

Эксперт оценил смену государственного языка на сайте Санду

11:11 25.12.2020
 
© РИА Новости / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЦеремония инаугурации избранного президента Молдавии Майи Санду
Церемония инаугурации избранного президента Молдавии Майи Санду - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Мирослав Ротарь
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Переименование на сайте президента Молдавии государственного языка в румынский не поменяет вектор политики страны - республика продолжит получать дивиденды от своей позиции "меж двух огней", считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
"Никуда это не ведет, ничего не меняет для Молдавии и молдавской политики. Она как была меж двух огней, так и остается. Вся молдавская политика заключается в том, чтобы эксплуатировать это положение между – между одними, другими и третьими", - сказал Мартынов РИА Новости.
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После инаугурации Майи Санду накануне на официальном сайте президента Молдавии государственный язык был переименован из молдавского в румынский. Конституционный суд (КС) Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией страны.
Мартынов отметил, что Санду представляется законницей, скрупулезно следует правилам, а бывший президент Игорь Додон ничего не менял, осознавая, что может нарваться на серьезное сопротивление, и предпринимал действия только в целях пиара и для поддержания имиджа. Санду, по словам Мартынова, эксплуатировала европейский вектор на протяжении всей карьеры. "В данном случае не президентский сайт определяет движение куда-то, а скорее наоборот - приведено в соответствии с официальными решениями", - сказал он.
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"От того, что, условно говоря, Додон считался больше пророссийским, а Санду, наоборот, проевропейская – это сути не меняет. Политика будет та же самая: и нашим, и вашим споем и спляшем. Единственное, может быть, Санду мы увидим чаще в других местах, чем в Москве, хотя в Москве мы ее тоже увидим, потому что такая политика подразумевает игру на противоречиях и дивиденды от всех сразу", - считает эксперт.
Мартынов отметил, что потенциал для других замен молдавского языка на румынский, подобно тому, как это было сделано на сайте президента, есть - "было бы желание". "Когда перевели молдавский язык с кириллицы на латиницу, уже тогда было понятно, что молдавский язык обречен",- добавил Мартынов.
 
Майя СандуАлексей Мартынов (политолог)Молдавия
 
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