https://ria.ru/20201225/sanatoriy-1590860300.html
В Ленинградской области потушили пожар в детском санатории
В Ленинградской области потушили пожар в детском санатории
Пожар в детском пульмонологическом санатории в Волховском районе Ленинградской области, который произошел в четверг, ликвидирован утром в пятницу, сообщает... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T09:29
2020-12-25T09:29
2020-12-25T09:29
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ленинградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590783981_16:0:1484:826_1920x0_80_0_0_e6fcda2d321e691b8cae435379f074d8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Пожар в детском пульмонологическом санатории в Волховском районе Ленинградской области, который произошел в четверг, ликвидирован утром в пятницу, сообщает региональное ГУМЧС.Ранее сообщалось, что пожар произошел в одном из корпусов детского пульмонологического санатория в селе Колчаново. В 15.55 пожар удалось локализовать на площади 750 квадратных метров. Власти региона сообщали, что пострадавших при пожаре нет. Дети находились в спальном корпусе. Эвакуация 5 детей в другой корпус не потребовалась. Из здания эвакуировано 16 человек персонала. Следственные органы начали проверку по факту пожара."В 07.20 25 декабря 2020 года пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590783981_200:0:1301:826_1920x0_80_0_0_979996a003334f82af40f2418677016d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинградская область, происшествия