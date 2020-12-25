https://ria.ru/20201225/sanatoriy-1590860300.html

В Ленинградской области потушили пожар в детском санатории

В Ленинградской области потушили пожар в детском санатории

Пожар в детском пульмонологическом санатории в Волховском районе Ленинградской области, который произошел в четверг, ликвидирован утром в пятницу, сообщает... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T09:29

2020-12-25T09:29

2020-12-25T09:29

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ленинградская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Пожар в детском пульмонологическом санатории в Волховском районе Ленинградской области, который произошел в четверг, ликвидирован утром в пятницу, сообщает региональное ГУМЧС.Ранее сообщалось, что пожар произошел в одном из корпусов детского пульмонологического санатория в селе Колчаново. В 15.55 пожар удалось локализовать на площади 750 квадратных метров. Власти региона сообщали, что пострадавших при пожаре нет. Дети находились в спальном корпусе. Эвакуация 5 детей в другой корпус не потребовалась. Из здания эвакуировано 16 человек персонала. Следственные органы начали проверку по факту пожара."В 07.20 25 декабря 2020 года пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.

ленинградская область

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинградская область, происшествия