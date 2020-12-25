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В Ленинградской области потушили пожар в детском санатории
В Ленинградской области потушили пожар в детском санатории
Пожар в детском пульмонологическом санатории в Волховском районе Ленинградской области, который произошел в четверг, ликвидирован утром в пятницу, сообщает... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T09:29
2020-12-25T09:29
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Пожар в детском пульмонологическом санатории в Волховском районе Ленинградской области, который произошел в четверг, ликвидирован утром в пятницу, сообщает региональное ГУМЧС.Ранее сообщалось, что пожар произошел в одном из корпусов детского пульмонологического санатория в селе Колчаново. В 15.55 пожар удалось локализовать на площади 750 квадратных метров. Власти региона сообщали, что пострадавших при пожаре нет. Дети находились в спальном корпусе. Эвакуация 5 детей в другой корпус не потребовалась. Из здания эвакуировано 16 человек персонала. Следственные органы начали проверку по факту пожара."В 07.20 25 декабря 2020 года пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинградская область, происшествия

В Ленинградской области потушили пожар в детском санатории

09:29 25.12.2020
 
© РИА Новости / МЧС РоссииПожар в санатории "Колчаново" в Волховском районе Ленинградской области. Кадр видео
Пожар в санатории Колчаново в Волховском районе Ленинградской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / МЧС России
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Пожар в детском пульмонологическом санатории в Волховском районе Ленинградской области, который произошел в четверг, ликвидирован утром в пятницу, сообщает региональное ГУМЧС.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в одном из корпусов детского пульмонологического санатория в селе Колчаново. В 15.55 пожар удалось локализовать на площади 750 квадратных метров. Власти региона сообщали, что пострадавших при пожаре нет. Дети находились в спальном корпусе. Эвакуация 5 детей в другой корпус не потребовалась. Из здания эвакуировано 16 человек персонала. Следственные органы начали проверку по факту пожара.
"В 07.20 25 декабря 2020 года пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ленинградская областьПроисшествия
 
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