https://ria.ru/20201225/sanatorii-1590916291.html

Эксперты рассказали, какие санатории привлекают туристов больше всего

Эксперты рассказали, какие санатории привлекают туристов больше всего

Туроператоры рассказали, какие здравницы пользуются у туристов наибольшим спросом, и сколько клиенты готовы платить за отдых с лечением, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:55

2020-12-25T14:55

2020-12-25T14:55

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новости - туризм

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие здравницы пользуются у туристов наибольшим спросом, и сколько клиенты готовы платить за отдых с лечением, сообщает АТОР.Самые востребованные — санатории Кавказских Минеральных Вод, рассказал гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин. В этом году средняя стоимость путевки туда составила 52,7 тысячи рублей на человека, включая дорогу из Москвы. Из этой суммы примерно 42 тысячи рублей пришлось на лечение, остальное составили расходы на проезд.Средняя продолжительность отдыха — 11 дней, и она продолжает сокращаться, отмечают эксперты. Средний возраст туристов — 52 года.Если на море отдыхающие чаще всего едут семьями, то среди выбирающих здравницы высок процент одиночек. И он будет расти, потому необходимо переоборудовать номера под индивидуальное проживание. Сейчас тем, кто хочет находиться в комнате один, приходится переплачивать.Путевки в санаторий приобретают туристы двух типов. Первые уже имеют опят такого отдыха, и они чаще всего покупают тур напрямую в здравнице. Вторые оплачивают отдых в санатории без лечения. Для них это место — просто хороший отель с дополнительными медуслугами. Они чаще всего покупают путевку в турфирме, выбирая из нескольких предложений. Эксперт считает, что санаторное хозяйство должно развиваться, отвечая на запросы и тех, и других. "Сейчас 90 процентов бронирований на курорты КМВ — это путевки с лечением. В то время как на краснодарском направлении больше людей, которые покупают санаторий как отель, — говорит Сергей Ромашкин. — Порядка 65 процентов тех, кто едет в сочинские здравницы, не уверены, что они будут именно лечиться. В первую очередь, их интересует отдых на море, и только потом обследование и ряд процедур".

https://ria.ru/20201211/ufa-1588608094.html

https://ria.ru/20201225/retsepty-1590721301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, сочи, отдых, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм