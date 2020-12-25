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"Якутия" объяснила, почему самолет выкатился за пределы ВПП во Внуково
"Якутия" объяснила, почему самолет выкатился за пределы ВПП во Внуково
Самолет авиакомпании "Якутия" выкатился в аэропорту "Внуково" за пределы взлетно-посадочной полосы из-за низкого коэффициента сцепления в связи с... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:22
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внуково
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москва
происшествия
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ЯКУТСК, 25 дек – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Якутия" выкатился в аэропорту "Внуково" за пределы взлетно-посадочной полосы из-за низкого коэффициента сцепления в связи с метеоусловиями, заявили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.Ранее московская межрегиональная транспортная прокуратура и московское межрегиональное СУ на транспорте СК РФ начали проверку в связи с выкатыванием пассажирского самолета за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта "Внуково".Самолет выполнял рейс по маршруту Нерюнги – Москва.
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внуково, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

"Якутия" объяснила, почему самолет выкатился за пределы ВПП во Внуково

14:22 25.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкАэропортовые службы в аэропорту "Внуково" в Москве
Аэропортовые службы в аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ЯКУТСК, 25 дек – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Якутия" выкатился в аэропорту "Внуково" за пределы взлетно-посадочной полосы из-за низкого коэффициента сцепления в связи с метеоусловиями, заявили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.

"Boeing 737-700 приземлился во "Внуково" ориентировочно в 12.10 по московскому времени. При разруливании выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за низкого сцепления, по метеоусловиям. Никто не пострадал. На борту находились 109 пассажиров: 107 взрослых и двое детей. Всех вывели по трапу", - рассказали в пресс-службе.

Ранее московская межрегиональная транспортная прокуратура и московское межрегиональное СУ на транспорте СК РФ начали проверку в связи с выкатыванием пассажирского самолета за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта "Внуково".
Самолет выполнял рейс по маршруту Нерюнги – Москва.
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря, 11:01
В аэропорту Пскова самолет выкатился за летную полосу
 
ВнуковоСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
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