"Якутия" объяснила, почему самолет выкатился за пределы ВПП во Внуково
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкАэропортовые службы в аэропорту "Внуково" в Москве
ЯКУТСК, 25 дек – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Якутия" выкатился в аэропорту "Внуково" за пределы взлетно-посадочной полосы из-за низкого коэффициента сцепления в связи с метеоусловиями, заявили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.
"Boeing 737-700 приземлился во "Внуково" ориентировочно в 12.10 по московскому времени. При разруливании выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за низкого сцепления, по метеоусловиям. Никто не пострадал. На борту находились 109 пассажиров: 107 взрослых и двое детей. Всех вывели по трапу", - рассказали в пресс-службе.
Ранее московская межрегиональная транспортная прокуратура и московское межрегиональное СУ на транспорте СК РФ начали проверку в связи с выкатыванием пассажирского самолета за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта "Внуково".
Самолет выполнял рейс по маршруту Нерюнги – Москва.
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