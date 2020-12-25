https://ria.ru/20201225/samolet-1590920736.html

"Якутия" объяснила, почему самолет выкатился за пределы ВПП во Внуково

"Якутия" объяснила, почему самолет выкатился за пределы ВПП во Внуково

Самолет авиакомпании "Якутия" выкатился в аэропорту "Внуково" за пределы взлетно-посадочной полосы из-за низкого коэффициента сцепления в связи с... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:22

2020-12-25T14:22

2020-12-25T14:22

внуково

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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ЯКУТСК, 25 дек – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Якутия" выкатился в аэропорту "Внуково" за пределы взлетно-посадочной полосы из-за низкого коэффициента сцепления в связи с метеоусловиями, заявили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.Ранее московская межрегиональная транспортная прокуратура и московское межрегиональное СУ на транспорте СК РФ начали проверку в связи с выкатыванием пассажирского самолета за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта "Внуково".Самолет выполнял рейс по маршруту Нерюнги – Москва.

https://ria.ru/20201212/samolet-1588889750.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

внуково, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия