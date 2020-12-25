https://ria.ru/20201225/samolet-1590899908.html
Во Внуково самолет выкатился за пределы ВПП
Во Внуково самолет выкатился за пределы ВПП
Пассажирский Boeing 737 из Якутии выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Внуково, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:59
2020-12-25T12:59
2020-12-25T20:51
boeing 747
республика саха (якутия)
внуково
москва
происшествия
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Пассажирский Boeing 737 из Якутии выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Внуково, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Самолет сообщением Нерюнгри — Москва при посадке в аэропорту Внуково выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 30 метров", — уточнил собеседник агентства.На борту находились 109 человек и семь членов экипажа, никто не пострадал. По предварительным данным, самолет повреждений не получил.Позднее источник в авиакругах сообщил, что пассажиры покинули самолет в штатном режиме, аэропорт не закрывался.Он отметил, что самолет эксплуатируется авиакомпанией "Якутия".
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Самолет за пределами взлетно-посадочной полосы во Внукове
Пассажирский самолет авиакомпании "Якутия" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы столичного аэропорта Внуково. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе воздушной гавани. По информации ведомства, Boeing 747, следовавший по маршруту Нерюнгри-Москва, при посадке выкатился за пределы ВПП на 30 метров. Сообщается, что на борту находились 109 пассажиров и 7 членов экипажа. Все они покинули воздушное средство в штатном режиме, пострадавших нет. По предварительным данным, самолет повреждений не получил.
2020-12-25T12:59
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PT0M10S
РИА Новости
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boeing 747, республика саха (якутия), внуково, москва, происшествия
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Пассажирский Boeing 737 из Якутии выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Внуково, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Самолет сообщением Нерюнгри — Москва при посадке в аэропорту Внуково выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 30 метров", — уточнил собеседник агентства.
На борту находились 109 человек и семь членов экипажа, никто не пострадал. По предварительным данным, самолет повреждений не получил.
Позднее источник в авиакругах сообщил, что пассажиры покинули самолет в штатном режиме, аэропорт не закрывался.
Он отметил, что самолет эксплуатируется авиакомпанией "Якутия".