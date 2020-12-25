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В Нижнем Новгороде совершил аварийную посадку рейс из Лейпцига
В Нижнем Новгороде совершил аварийную посадку рейс из Лейпцига
Самолет, летевший из Лейпцига в Москву, благополучно приземлился в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T10:42
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ту-204
нижний новгород
лейпциг
происшествия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Самолет, летевший из Лейпцига в Москву, благополучно приземлился в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что грузовой самолет Ту-204 из Лейпцига готовится выполнить аварийную посадку в Нижнем Новгороде из-за сбоя в работе автопилота. Воздушное судно направлялось из Лейпцига в Москву. На борту находится только экипаж.
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ту-204, нижний новгород, лейпциг, происшествия

В Нижнем Новгороде совершил аварийную посадку рейс из Лейпцига

10:42 25.12.2020 (обновлено: 10:58 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСамолет ТУ-204СМ
Самолет ТУ-204СМ - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Самолет, летевший из Лейпцига в Москву, благополучно приземлился в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

"Посадка прошла благополучно... самолета из Лейпцига. Самолет по решению командира воздушного судна совершил посадку в аэропорту "Стригино" (Нижний Новгород – Прим. ред.). О причинах посадки просим уточнять в авиакомпании", - сказала собеседница агентства.

Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что грузовой самолет Ту-204 из Лейпцига готовится выполнить аварийную посадку в Нижнем Новгороде из-за сбоя в работе автопилота. Воздушное судно направлялось из Лейпцига в Москву. На борту находится только экипаж.
 
Ту-204Нижний НовгородЛейпцигПроисшествия
 
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