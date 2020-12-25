https://ria.ru/20201225/samolet-1590869170.html

В Нижнем Новгороде совершил аварийную посадку рейс из Лейпцига

В Нижнем Новгороде совершил аварийную посадку рейс из Лейпцига

Самолет, летевший из Лейпцига в Москву, благополучно приземлился в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T10:42

2020-12-25T10:42

2020-12-25T10:58

ту-204

нижний новгород

лейпциг

происшествия

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Самолет, летевший из Лейпцига в Москву, благополучно приземлился в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что грузовой самолет Ту-204 из Лейпцига готовится выполнить аварийную посадку в Нижнем Новгороде из-за сбоя в работе автопилота. Воздушное судно направлялось из Лейпцига в Москву. На борту находится только экипаж.

нижний новгород

лейпциг

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ту-204, нижний новгород, лейпциг, происшествия