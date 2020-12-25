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В Нижнем Новгороде совершил аварийную посадку рейс из Лейпцига
В Нижнем Новгороде совершил аварийную посадку рейс из Лейпцига
Самолет, летевший из Лейпцига в Москву, благополучно приземлился в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T10:42
2020-12-25T10:42
2020-12-25T10:58
ту-204
нижний новгород
лейпциг
происшествия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Самолет, летевший из Лейпцига в Москву, благополучно приземлился в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что грузовой самолет Ту-204 из Лейпцига готовится выполнить аварийную посадку в Нижнем Новгороде из-за сбоя в работе автопилота. Воздушное судно направлялось из Лейпцига в Москву. На борту находится только экипаж.
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РИА Новости
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ту-204, нижний новгород, лейпциг, происшествия