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Лавров заявил о необходимости провести очный саммит "пятерки" СБ ООН
Лавров заявил о необходимости провести очный саммит "пятерки" СБ ООН
Саммит пятерки СБ ООН нужно проводить в очном формате, Москва надеется, что он состоится в ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе форума... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T11:27
2020-12-25T11:45
договор снв-3
владимир путин
франция
сша
сергей лавров
совет безопасности оон
в мире
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Саммит пятерки СБ ООН нужно проводить в очном формате, Москва надеется, что он состоится в ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе форума "Диалог во имя будущего"."Безусловно, одной из задач будет обсуждение ситуации со стратегической стабильностью, где Соединенные Штаты разрушили все механизмы, которые хоть как-то контролировали вооружение", - добавил министр.Президент РФ Владимир Путин в июне предложил организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания).Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав. Путин в ходе ежегодной пресс-конференции в декабре заявил, что Россия готова к диалогу по этой теме, но ждет реакции по стороны американских партнеров.
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договор снв-3, владимир путин, франция, сша, сергей лавров, совет безопасности оон, в мире

Лавров заявил о необходимости провести очный саммит "пятерки" СБ ООН

11:27 25.12.2020 (обновлено: 11:45 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Саммит пятерки СБ ООН нужно проводить в очном формате, Москва надеется, что он состоится в ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе форума "Диалог во имя будущего".
"Конечно, можно проводить его и по видеосвязи, но мы убеждены: с учетом важности и сложности накопившихся проблем требуется очная встреча. Надеюсь, мы ее в ближайшее время проведем", - сказал Лавров.
"Безусловно, одной из задач будет обсуждение ситуации со стратегической стабильностью, где Соединенные Штаты разрушили все механизмы, которые хоть как-то контролировали вооружение", - добавил министр.
Президент РФ Владимир Путин в июне предложил организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания).
Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав. Путин в ходе ежегодной пресс-конференции в декабре заявил, что Россия готова к диалогу по этой теме, но ждет реакции по стороны американских партнеров.
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