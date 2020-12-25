https://ria.ru/20201225/sammit-1590878441.html

Лавров заявил о необходимости провести очный саммит "пятерки" СБ ООН

Лавров заявил о необходимости провести очный саммит "пятерки" СБ ООН

Саммит пятерки СБ ООН нужно проводить в очном формате, Москва надеется, что он состоится в ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе форума... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T11:27

2020-12-25T11:27

2020-12-25T11:45

договор снв-3

владимир путин

франция

сша

сергей лавров

совет безопасности оон

в мире

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Саммит пятерки СБ ООН нужно проводить в очном формате, Москва надеется, что он состоится в ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе форума "Диалог во имя будущего"."Безусловно, одной из задач будет обсуждение ситуации со стратегической стабильностью, где Соединенные Штаты разрушили все механизмы, которые хоть как-то контролировали вооружение", - добавил министр.Президент РФ Владимир Путин в июне предложил организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания).Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав. Путин в ходе ежегодной пресс-конференции в декабре заявил, что Россия готова к диалогу по этой теме, но ждет реакции по стороны американских партнеров.

https://radiosputnik.ria.ru/20201218/voyna-1589951555.html

франция

сша

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договор снв-3, владимир путин, франция, сша, сергей лавров, совет безопасности оон, в мире