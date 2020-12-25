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Стало известно, где в Москве запустят фейерверки в новогоднюю ночь
Стало известно, где в Москве запустят фейерверки в новогоднюю ночь
В Новый год фейерверки в Москве планируются на 11 площадках, главное представление - на Большом Москворецком мосту, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T10:56
2020-12-25T13:06
туризм
троицк
новый год
новый год—2021
москва
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В Новый год фейерверки в Москве планируются на 11 площадках, главное представление - на Большом Москворецком мосту, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.В пресс-службе отметили, что в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой и действием в городе Москве режима повышенной готовности, общегородские культурно-массовые мероприятия в рамках празднования Нового 2021 года и Рождества Христова, а также детские новогодние представления в настоящее время отменены.Там отметили, что в 01.00 фейерверки пройдут на аллее Партизан на поклонной горе, на берегу пруда в районе д. 18 по ул. Федосьино в Ново-Переделкино, на территории парка "Дружбы" в Ховрино, в саду им. Мичурина на территории ВДНХ, на территории городка им. Баумана в Измайлово, в акватории Москвы-реки в районе парка Печатники напротив д. 41А по ул. Гурьянова, на территории парка Южное Бутово по ул. Кадырова, а также на территории ландшафтного парка "Митино" в районе ФОК "Аквамарин", в районе дома 4 строение 2 по Озёрной аллее в г. Зеленограде, в районе дома 3 по улице Физическая в г. Троицке."В обеспечении безопасности при проведении фейерверочных показов будет задействовано порядка 1100 сотрудников полиции и Росгвардии. Кроме того, в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения фейерверков будет ограничено движение транспорта на следующих участках улично-дорожной сети: Большой Москворецкий мост, ул. Москворецкая, Москворецкая наб., Раушская наб., Кремлевская наб., Софийская наб., Озерная аллея, ул. Федосьино, ул. Кадырова, ул. Физическая и Центральная г. Троицк", - добавили в пресс-службе.
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туризм, троицк, новый год, москва, общество

Стало известно, где в Москве запустят фейерверки в новогоднюю ночь

10:56 25.12.2020 (обновлено: 13:06 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПраздничный фейерверк в Москве в новогоднюю ночь
Праздничный фейерверк в Москве в новогоднюю ночь - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В Новый год фейерверки в Москве планируются на 11 площадках, главное представление - на Большом Москворецком мосту, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
В пресс-службе отметили, что в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой и действием в городе Москве режима повышенной готовности, общегородские культурно-массовые мероприятия в рамках празднования Нового 2021 года и Рождества Христова, а также детские новогодние представления в настоящее время отменены.
"Вместе с тем, в рамках новогодней программы 1 января 2021 года состоятся фейерверочные показы, для проведения которых будет задействовано 11 площадок. Главный фейерверк состоится 1 января 2021 года в 00 часов, сразу после боя Кремлевских курантов на Большом Москворецком мосту", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что в 01.00 фейерверки пройдут на аллее Партизан на поклонной горе, на берегу пруда в районе д. 18 по ул. Федосьино в Ново-Переделкино, на территории парка "Дружбы" в Ховрино, в саду им. Мичурина на территории ВДНХ, на территории городка им. Баумана в Измайлово, в акватории Москвы-реки в районе парка Печатники напротив д. 41А по ул. Гурьянова, на территории парка Южное Бутово по ул. Кадырова, а также на территории ландшафтного парка "Митино" в районе ФОК "Аквамарин", в районе дома 4 строение 2 по Озёрной аллее в г. Зеленограде, в районе дома 3 по улице Физическая в г. Троицке.
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"В обеспечении безопасности при проведении фейерверочных показов будет задействовано порядка 1100 сотрудников полиции и Росгвардии. Кроме того, в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения фейерверков будет ограничено движение транспорта на следующих участках улично-дорожной сети: Большой Москворецкий мост, ул. Москворецкая, Москворецкая наб., Раушская наб., Кремлевская наб., Софийская наб., Озерная аллея, ул. Федосьино, ул. Кадырова, ул. Физическая и Центральная г. Троицк", - добавили в пресс-службе.
 
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