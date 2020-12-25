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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201225/rzhd-1590958694.html
Подмосковье и "РЖД" будут вместе развивать транспорт
Подмосковье и "РЖД" будут вместе развивать транспорт
Московская область и "РЖД" заключили соглашение о совместном развитии транспортной инфраструктуры. Для этой цели губернатор Подмосковья Андрей Воробьев... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T16:48
2020-12-25T16:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Московская область и "РЖД" заключили соглашение о совместном развитии транспортной инфраструктуры. Для этой цели губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с генеральным директором "Российских железных дорог" Олегом Белозеровым, сообщил телеканал "360".Губернатор отметил, что пригородное сообщение крайне важно для каждого человека и экономики. По этой причине сфера перевозок требует стремительного и своевременного развития.За год совместной работы областного правительства и "РЖД" смертность на участках МЦД упала практически на 50%. Дальнейшее сотрудничество позволит добиться высоких результатов, отметил руководитель региона."Спасибо, что поддержали нас вместе со своей командой. А дальше у нас план мероприятий, который позволит увидеть уже другие цифры. И конечно, благодаря президенту, активному участию Москвы и "РЖД" виден колоссальный эффект от МЦД", — заявил Воробьев.В частности, соглашение касается строительства пешеходных переходов через железнодорожные пути. Также губернатор упомянул, что местные жители ждут запуска МЦД-3."Мы очень рассчитываем на строительство МЦД-3 — это тоже тема, которая очень волнует жителей. Мы хотим попросить вас максимально интенсивно заниматься этим направлением. И с мэром Москвы у нас полное взаимопонимание. Мы понимаем, насколько это важно — обеспечить качественное пригородное сообщение", — сказал Воробьев.МЦД-3 соединит Зеленоград и Раменское, диаметр пройдет через Химки и Люберцы. Благодаря ему граждане получат еще 20 станций.Кроме того, правительство Подмосковья направит в "РЖД" ряд предложений по поводу ремонта станций. Запланировано обновление платформ и благоустройство территорий у станций, где не проходит МЦД.Все вопросы, связанные с расписанием и движением поездов в 2020 году, решались очень быстро. Пассажиры не почувствовали серьезных сложностей, добавил генеральный директор "Российских железных дорог" Олег Белозеров.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)

Подмосковье и "РЖД" будут вместе развивать транспорт

16:48 25.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей МайшевПоезд на станции "Кунцевская" МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" в Москве
Поезд на станции Кунцевская МЦД-1 Белорусско-Савеловский в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Московская область и "РЖД" заключили соглашение о совместном развитии транспортной инфраструктуры. Для этой цели губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с генеральным директором "Российских железных дорог" Олегом Белозеровым, сообщил телеканал "360".
Губернатор отметил, что пригородное сообщение крайне важно для каждого человека и экономики. По этой причине сфера перевозок требует стремительного и своевременного развития.
За год совместной работы областного правительства и "РЖД" смертность на участках МЦД упала практически на 50%. Дальнейшее сотрудничество позволит добиться высоких результатов, отметил руководитель региона.
"Спасибо, что поддержали нас вместе со своей командой. А дальше у нас план мероприятий, который позволит увидеть уже другие цифры. И конечно, благодаря президенту, активному участию Москвы и "РЖД" виден колоссальный эффект от МЦД", — заявил Воробьев.
В частности, соглашение касается строительства пешеходных переходов через железнодорожные пути. Также губернатор упомянул, что местные жители ждут запуска МЦД-3.
"Мы очень рассчитываем на строительство МЦД-3 — это тоже тема, которая очень волнует жителей. Мы хотим попросить вас максимально интенсивно заниматься этим направлением. И с мэром Москвы у нас полное взаимопонимание. Мы понимаем, насколько это важно — обеспечить качественное пригородное сообщение", — сказал Воробьев.
МЦД-3 соединит Зеленоград и Раменское, диаметр пройдет через Химки и Люберцы. Благодаря ему граждане получат еще 20 станций.
Кроме того, правительство Подмосковья направит в "РЖД" ряд предложений по поводу ремонта станций. Запланировано обновление платформ и благоустройство территорий у станций, где не проходит МЦД.
Все вопросы, связанные с расписанием и движением поездов в 2020 году, решались очень быстро. Пассажиры не почувствовали серьезных сложностей, добавил генеральный директор "Российских железных дорог" Олег Белозеров.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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