https://ria.ru/20201225/rzhd-1590958694.html

Подмосковье и "РЖД" будут вместе развивать транспорт

Подмосковье и "РЖД" будут вместе развивать транспорт

Московская область и "РЖД" заключили соглашение о совместном развитии транспортной инфраструктуры. Для этой цели губернатор Подмосковья Андрей Воробьев... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T16:48

2020-12-25T16:48

2020-12-25T16:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Московская область и "РЖД" заключили соглашение о совместном развитии транспортной инфраструктуры. Для этой цели губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с генеральным директором "Российских железных дорог" Олегом Белозеровым, сообщил телеканал "360".Губернатор отметил, что пригородное сообщение крайне важно для каждого человека и экономики. По этой причине сфера перевозок требует стремительного и своевременного развития.За год совместной работы областного правительства и "РЖД" смертность на участках МЦД упала практически на 50%. Дальнейшее сотрудничество позволит добиться высоких результатов, отметил руководитель региона."Спасибо, что поддержали нас вместе со своей командой. А дальше у нас план мероприятий, который позволит увидеть уже другие цифры. И конечно, благодаря президенту, активному участию Москвы и "РЖД" виден колоссальный эффект от МЦД", — заявил Воробьев.В частности, соглашение касается строительства пешеходных переходов через железнодорожные пути. Также губернатор упомянул, что местные жители ждут запуска МЦД-3."Мы очень рассчитываем на строительство МЦД-3 — это тоже тема, которая очень волнует жителей. Мы хотим попросить вас максимально интенсивно заниматься этим направлением. И с мэром Москвы у нас полное взаимопонимание. Мы понимаем, насколько это важно — обеспечить качественное пригородное сообщение", — сказал Воробьев.МЦД-3 соединит Зеленоград и Раменское, диаметр пройдет через Химки и Люберцы. Благодаря ему граждане получат еще 20 станций.Кроме того, правительство Подмосковья направит в "РЖД" ряд предложений по поводу ремонта станций. Запланировано обновление платформ и благоустройство территорий у станций, где не проходит МЦД.Все вопросы, связанные с расписанием и движением поездов в 2020 году, решались очень быстро. Пассажиры не почувствовали серьезных сложностей, добавил генеральный директор "Российских железных дорог" Олег Белозеров.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)