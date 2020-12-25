Руководство Парламентского Собрания на мероприятиях Союзного государства

© Фото : пресс-служба Государственной Думы В ходе 59-й сессии принят План-график работы Парламентского Собрания Союза Беларуси и России на 2021 год. Согласно документу, Парламентское Собрание сохранит основные формы работы и проведет заседания сессий, Совета и комиссий. С учетом складывающейся в Белоруссии и России эпидемиологической ситуацией формат этих мероприятий может меняться, но их количество не сократится.