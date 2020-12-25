Руководство Парламентского Собрания на мероприятиях Союзного государства

Проект бюджета Союзного государства на 2021 год по доходам определен в сумме 4 715,15 миллиона российских рублей. Доходы бюджета формируются за счет ежегодных отчислений из бюджетов Республики Беларусь и Российской Федерации. В этом году они составят 4 384,80 миллиона российских рублей, в том числе 2 850,30 миллиона российских рублей — отчисления Российской Федерации и 1 534,50 миллиона российских рублей — отчисления Республики Беларусь.
Проект бюджета Союзного государства на 2021 год по доходам определен в сумме 4 715,15 миллиона российских рублей. Доходы бюджета формируются за счет ежегодных отчислений из бюджетов Республики Беларусь и Российской Федерации. В этом году они составят 4 384,80 миллиона российских рублей, в том числе 2 850,30 миллиона российских рублей — отчисления Российской Федерации и 1 534,50 миллиона российских рублей — отчисления Республики Беларусь.