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Руководство Парламентского Собрания на мероприятиях Союзного государства
Руководство Парламентского Собрания на мероприятиях Союзного государства
РИА Новости, 25.12.2020
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парламентское собрание союза беларуси и россии
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россия, белоруссия, фото

Руководство Парламентского Собрания на мероприятиях Союзного государства

09:00 25.12.2020 (обновлено: 12:28 25.12.2020)
 
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© Фото : пресс-служба Государственной ДумыПятьдесят девятая сессия Парламентского Собрания Союза Беларуси и России прошла 21 декабря в режиме видеоконференции. Депутаты подвели итоги работы и приняли бюджет Союзного государства на 2020 год.
Пятьдесят девятая сессия Парламентского Собрания Союза Беларуси и России прошла 21 декабря в режиме видеоконференции
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Пятьдесят девятая сессия Парламентского Собрания Союза Беларуси и России прошла 21 декабря в режиме видеоконференции. Депутаты подвели итоги работы и приняли бюджет Союзного государства на 2020 год.
© Фото : пресс-служба Государственной Думы
© Фото : Секретариат Палаты представителей Национального собрания Республики БеларусьОтчет Совета Министров Союзного государства об исполнении союзного бюджета за 2019 год поступил в Парламентское Собрание и был рассмотрен на заседаниях профильных комиссий. По итогам работы Комиссия Парламентского Собрания по бюджету и финансам подготовила заключение по отчету.
Отчет Совета Министров Союзного государства об исполнении союзного бюджета за 2019 год поступил в Парламентское Собрание и был рассмотрен на заседаниях профильных комиссий
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Отчет Совета Министров Союзного государства об исполнении союзного бюджета за 2019 год поступил в Парламентское Собрание и был рассмотрен на заседаниях профильных комиссий. По итогам работы Комиссия Парламентского Собрания по бюджету и финансам подготовила заключение по отчету.
© Фото : Секретариат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
© Фото : пресс-служба Государственной ДумыПарламентарии отметили, что бюджетом Союзного государства 2019 года было предусмотрено финансирование 12 программ, трех проектов и 24 мероприятий.
Парламентарии отметили, что бюджетом Союзного государства 2019 года было предусмотрено финансирование 12 программ, трех проектов и 24 мероприятий
3 из 11
Парламентарии отметили, что бюджетом Союзного государства 2019 года было предусмотрено финансирование 12 программ, трех проектов и 24 мероприятий.
© Фото : пресс-служба Государственной Думы
© Фото : пресс-служба Совета ФедерацииВ ходе 59-й сессии Парламентское Собрание 21 декабря рассмотрело вопрос о проекте Декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства "О внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета "О бюджете Союзного государства на 2020 год".
59-я сессия Парламентского Собрания
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В ходе 59-й сессии Парламентское Собрание 21 декабря рассмотрело вопрос о проекте Декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства "О внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета "О бюджете Союзного государства на 2020 год".
© Фото : пресс-служба Совета Федерации
© Фото : пресс-служба Государственной ДумыИзменения в бюджет 2020 года связаны с началом реализации в 2020 году новой союзной программы "Разработка, модернизация и гармонизация нормативного, организационно-методического и аппаратно-программного обеспечения целевого применения космических систем дистанционного зондирования Земли России и Беларуси" (Интеграция СГ). Открытие финансирования программы за счет профицита бюджета Союзного государства в установленном порядке было одобрено решением согласительной комиссии от Парламентского Собрания.
Открытие финансирования программы за счет профицита бюджета Союзного государства в установленном порядке было одобрено решением согласительной комиссии от Парламентского Собрания
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Изменения в бюджет 2020 года связаны с началом реализации в 2020 году новой союзной программы "Разработка, модернизация и гармонизация нормативного, организационно-методического и аппаратно-программного обеспечения целевого применения космических систем дистанционного зондирования Земли России и Беларуси" (Интеграция СГ). Открытие финансирования программы за счет профицита бюджета Союзного государства в установленном порядке было одобрено решением согласительной комиссии от Парламентского Собрания.
© Фото : пресс-служба Государственной Думы
© Фото : пресс-служба Парламентского СобранияВ ходе 59-й сессии Парламентским Собранием принят бюджет Союзного государства на 2021 год. Проект Декрета Высшего Государственного Совета "О бюджете Союзного государства на 2021 год" поступил в Парламентское Собрание 17 декабря 2020 года.
В ходе 59-й сессии Парламентским Собранием принят бюджет Союзного государства на 2021 год
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В ходе 59-й сессии Парламентским Собранием принят бюджет Союзного государства на 2021 год. Проект Декрета Высшего Государственного Совета "О бюджете Союзного государства на 2021 год" поступил в Парламентское Собрание 17 декабря 2020 года.
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
© Фото : Секретариат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

Проект бюджета Союзного государства на 2021 год по доходам определен в сумме 4 715,15 миллиона российских рублей. Доходы бюджета формируются за счет ежегодных отчислений из бюджетов Республики Беларусь и Российской Федерации. В этом году они составят 4 384,80 миллиона российских рублей, в том числе 2 850,30 миллиона российских рублей — отчисления Российской Федерации и 1 534,50 миллиона российских рублей — отчисления Республики Беларусь.

Проект бюджета Союзного государства на 2021 год по доходам определен в сумме 4 715,15 миллиона российских рублей
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Проект бюджета Союзного государства на 2021 год по доходам определен в сумме 4 715,15 миллиона российских рублей. Доходы бюджета формируются за счет ежегодных отчислений из бюджетов Республики Беларусь и Российской Федерации. В этом году они составят 4 384,80 миллиона российских рублей, в том числе 2 850,30 миллиона российских рублей — отчисления Российской Федерации и 1 534,50 миллиона российских рублей — отчисления Республики Беларусь.

© Фото : Секретариат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
© Фото : пресс-служба Государственной ДумыСредства бюджета Союзного государства на 2021 год будут направлены на финансирование 39 программ и 26 мероприятий. В соответствии с положениями Договора о создании Союзного государства принятый Парламентским Собранием бюджет будет внесен в Высший Государственный Совет Союзного государства на утверждение.
Средства бюджета Союзного государства на 2021 год будут направлены на финансирование 39 программ и 26 мероприятий. В соответствии с положениями Договора о создании Союзного государства принятый Парламентским Собранием бюджет будет внесен в Высший Государственный Совет Союзного государства на утверждение
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Средства бюджета Союзного государства на 2021 год будут направлены на финансирование 39 программ и 26 мероприятий. В соответствии с положениями Договора о создании Союзного государства принятый Парламентским Собранием бюджет будет внесен в Высший Государственный Совет Союзного государства на утверждение.
© Фото : пресс-служба Государственной Думы
© Фото : пресс-служба Государственной ДумыВ ходе 59-й сессии принят План-график работы Парламентского Собрания Союза Беларуси и России на 2021 год. Согласно документу, Парламентское Собрание сохранит основные формы работы и проведет заседания сессий, Совета и комиссий. С учетом складывающейся в Белоруссии и России эпидемиологической ситуацией формат этих мероприятий может меняться, но их количество не сократится.
В ходе 59-й сессии принят План-график работы Парламентского Собрания Союза Беларуси и России на 2021 год
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В ходе 59-й сессии принят План-график работы Парламентского Собрания Союза Беларуси и России на 2021 год. Согласно документу, Парламентское Собрание сохранит основные формы работы и проведет заседания сессий, Совета и комиссий. С учетом складывающейся в Белоруссии и России эпидемиологической ситуацией формат этих мероприятий может меняться, но их количество не сократится.
© Фото : пресс-служба Государственной Думы
© Фото : Секретариат Палаты представителей Национального собрания Республики БеларусьВ ходе сессии принят План международной деятельности Парламентского Собрания на 2021 год. Особая роль в функционировании Парламентского Собрания отводится работе по продвижению интересов двух стран на международной арене, выработке совместных подходов к основным глобальным и региональным проблемам. Будет предложена совместная деятельность по отстаиванию на международных парламентских площадках согласованной позиции в области внешней политики.
В ходе сессии принят План международной деятельности Парламентского Собрания на 2021 год
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В ходе сессии принят План международной деятельности Парламентского Собрания на 2021 год. Особая роль в функционировании Парламентского Собрания отводится работе по продвижению интересов двух стран на международной арене, выработке совместных подходов к основным глобальным и региональным проблемам. Будет предложена совместная деятельность по отстаиванию на международных парламентских площадках согласованной позиции в области внешней политики.
© Фото : Секретариат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
© Фото : Секретариат Палаты представителей Национального собрания Республики БеларусьВ Плане международной деятельности отражены приоритетные направления взаимодействия с Межпарламентской Ассамблеей СНГ и Парламентской Ассамблеей ОДКБ. Предусмотрены дальнейшее развитие контактов и участие в мероприятиях, проводимых Межпарламентским Союзом, Парламентской Ассамблеей Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентской Ассамблеей Православия и другими объединениями. Также планируется участие делегаций Парламентского Собрания в международном наблюдении за выборами в законодательные и исполнительные органы власти зарубежных стран.
59-я сессия Парламентского Собрания
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В Плане международной деятельности отражены приоритетные направления взаимодействия с Межпарламентской Ассамблеей СНГ и Парламентской Ассамблеей ОДКБ. Предусмотрены дальнейшее развитие контактов и участие в мероприятиях, проводимых Межпарламентским Союзом, Парламентской Ассамблеей Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентской Ассамблеей Православия и другими объединениями. Также планируется участие делегаций Парламентского Собрания в международном наблюдении за выборами в законодательные и исполнительные органы власти зарубежных стран.
© Фото : Секретариат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
 
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