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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201225/rozhdestvo-1590889792.html
Рождество на родине Христа отмечают без туристов и паломников
Рождество на родине Христа отмечают без туристов и паломников
Порывистый ветер и холодный дождь - уже этого было бы достаточно, чтобы заставить жителей Вифлеема остаться дома, но главный удар по обычно многолюдному и... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:17
2020-12-25T12:20
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
вифлеем
иерусалим
палестина
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ВИФЛЕЕМ, 25 дек - РИА Новости. Порывистый ветер и холодный дождь - уже этого было бы достаточно, чтобы заставить жителей Вифлеема остаться дома, но главный удар по обычно многолюдному и шумному празднику, к которому тут готовятся целый год, нанесла пандемия коронавируса. Уровень заражений в Палестине резко вырос, власти ввели чрезвычайные меры, закрыв населенные пункты на ночь и на выходные дни. В обычно шумной, наполненной туристами из разных стран лавке Иссы Жака Жакомана на площади Яслей не было никого за целый день. Туристов и паломников в городе не видели с марта."Туристы пропали 9 месяцев назад. Церковь и наши лавки опустели. Вифлеем превратился в город-призрак. Это очень на нас повлияло. Мы производим из священной древесины оливы религиозную атрибутику. И мы продаём в другие страны. В этом году у нас не было никаких продаж... Люди страдают в Палестине, люди на грани нищеты без денег, без работы. Многие церкви помогали раньше нуждающимся, но теперь и церкви обеднели, потому что нет паломников. Большинство людей сейчас переживает очень тяжелые времена", - рассказал корреспонденту РИА Новости владелец сувенирной лавки Исса Жак Жакоман.В городе закрыты школы, отменены массовые мероприятия. Но традиционный парад оркестров палестинских христианских школ состоялся. Несмотря на карантин и дождь сотни юных музыкантов: трубачей, барабанщиков, волынщиков прошли через площадь Яслей к базилике Рождества мимо установленной в центре 15-метровой искусственной елки. В этих широтах настоящая ель не растёт.На немногочисленных жителях, собравшихся на площади, и на юных музыкантах были маски. Из-за пандемии полиция усилила контроль за соблюдением санитарных норм, рассказал РИА Новости начальник полиции провинции Вифлеем генерал Тарек Эль-Хадж.В ожидании чуда"Праздник в этом году проходит в исключительно сложных условиях, полиция предпринимает все усилия для предотвращения скопления людей. Из-за пандемии торжества ограничены. На празднике не будет руководства Палестины и представителей иностранных делегаций", - сказал Эль-Хадж.В базилике Рождества, построенной в 4 веке по указу римской императрицы Елены над пещерой, где, по преданию, родился младенец Иисус, безлюдно. Еще год назад желающие попасть сюда выстраивались в длинную очередь, их пускали небольшими группами, чтобы не создавать давки. У яслей сегодня нет плотной толпы приехавших сюда с разных концов света паломников, однако основная служба пройдёт в католическом приделе Храма Рождества.Латинский патриарх Иерусалима Пьербатиста Пиццабала, утверждённый в этой должности несколько месяцев назад, проводит свою первую рождественскую мессу под звуки органов в малолюдном Храме, где лица молящихся закрыты масками. Плакат с требованием об обязательном ношении маски стоит на входе в самый древний христианский Храм. Сопровождавший латинского патриарха главный викарий латинского патриархата Иерусалима епископ Джачинто Маркуццо поздравил россиян с наступающим Рождеством."Это особый праздник. И я надеюсь, что Бог защитит нас. И мы закончим без COVID. В первую очередь, с Рождеством всех нас. Всех людей, в том числе русских людей", - сказал он.Как на рождественское чудо христиане Вифлеема надеются сегодня на вакцинацию, хотя вакцины в Палестине пока нет, а значит, гостиницы, паломнические центры, рестораны и храмы города Христа пока останутся пустыми.
https://ria.ru/20201225/rozhdestvo-1590841345.html
https://ria.ru/20201128/post-1586663929.html
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религия, новости - религия и мировоззрение, вифлеем, иерусалим, палестина

Рождество на родине Христа отмечают без туристов и паломников

12:17 25.12.2020 (обновлено: 12:20 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Артур Габдрахманов Предрождественский Вифлеем
Предрождественский Вифлеем - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
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ВИФЛЕЕМ, 25 дек - РИА Новости. Порывистый ветер и холодный дождь - уже этого было бы достаточно, чтобы заставить жителей Вифлеема остаться дома, но главный удар по обычно многолюдному и шумному празднику, к которому тут готовятся целый год, нанесла пандемия коронавируса. Уровень заражений в Палестине резко вырос, власти ввели чрезвычайные меры, закрыв населенные пункты на ночь и на выходные дни. В обычно шумной, наполненной туристами из разных стран лавке Иссы Жака Жакомана на площади Яслей не было никого за целый день. Туристов и паломников в городе не видели с марта.
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"Туристы пропали 9 месяцев назад. Церковь и наши лавки опустели. Вифлеем превратился в город-призрак. Это очень на нас повлияло. Мы производим из священной древесины оливы религиозную атрибутику. И мы продаём в другие страны. В этом году у нас не было никаких продаж... Люди страдают в Палестине, люди на грани нищеты без денег, без работы. Многие церкви помогали раньше нуждающимся, но теперь и церкви обеднели, потому что нет паломников. Большинство людей сейчас переживает очень тяжелые времена", - рассказал корреспонденту РИА Новости владелец сувенирной лавки Исса Жак Жакоман.
В городе закрыты школы, отменены массовые мероприятия. Но традиционный парад оркестров палестинских христианских школ состоялся. Несмотря на карантин и дождь сотни юных музыкантов: трубачей, барабанщиков, волынщиков прошли через площадь Яслей к базилике Рождества мимо установленной в центре 15-метровой искусственной елки. В этих широтах настоящая ель не растёт.
На немногочисленных жителях, собравшихся на площади, и на юных музыкантах были маски. Из-за пандемии полиция усилила контроль за соблюдением санитарных норм, рассказал РИА Новости начальник полиции провинции Вифлеем генерал Тарек Эль-Хадж.
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В ожидании чуда

"Праздник в этом году проходит в исключительно сложных условиях, полиция предпринимает все усилия для предотвращения скопления людей. Из-за пандемии торжества ограничены. На празднике не будет руководства Палестины и представителей иностранных делегаций", - сказал Эль-Хадж.
В базилике Рождества, построенной в 4 веке по указу римской императрицы Елены над пещерой, где, по преданию, родился младенец Иисус, безлюдно. Еще год назад желающие попасть сюда выстраивались в длинную очередь, их пускали небольшими группами, чтобы не создавать давки. У яслей сегодня нет плотной толпы приехавших сюда с разных концов света паломников, однако основная служба пройдёт в католическом приделе Храма Рождества.
Латинский патриарх Иерусалима Пьербатиста Пиццабала, утверждённый в этой должности несколько месяцев назад, проводит свою первую рождественскую мессу под звуки органов в малолюдном Храме, где лица молящихся закрыты масками. Плакат с требованием об обязательном ношении маски стоит на входе в самый древний христианский Храм. Сопровождавший латинского патриарха главный викарий латинского патриархата Иерусалима епископ Джачинто Маркуццо поздравил россиян с наступающим Рождеством.
"Это особый праздник. И я надеюсь, что Бог защитит нас. И мы закончим без COVID. В первую очередь, с Рождеством всех нас. Всех людей, в том числе русских людей", - сказал он.
Как на рождественское чудо христиане Вифлеема надеются сегодня на вакцинацию, хотя вакцины в Палестине пока нет, а значит, гостиницы, паломнические центры, рестораны и храмы города Христа пока останутся пустыми.
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