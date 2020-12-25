https://ria.ru/20201225/rossiya-1590990712.html

Райкин, Герзмава, Башмет и IOWA встретятся на сцене "Синей птицы"

Райкин, Герзмава, Башмет и IOWA встретятся на сцене "Синей птицы"

Финал конкурса юных талантов "Синяя птица" состоится 27 декабря в 17:25 на телеканале "Россия". Чтобы поддержать артистов на сцену выйдут певица IOWA, актер... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T20:03

2020-12-25T20:03

2020-12-25T20:03

россия-1 (телеканал)

культура

дарья мороз

музыка

новости культуры

дима билан (виктор белан)

олег погудин

константин райкин

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Финал конкурса юных талантов "Синяя птица" состоится 27 декабря в 17:25 на телеканале "Россия". Чтобы поддержать артистов на сцену выйдут певица IOWA, актер Кирилл Зайцев, группа "Dabro", Jony.Зрители узнают имена победителей седьмого сезона, которые получат миллион рублей, грант для педагогов и статуэтку "Перо Синей птицы" скульптора Андрея Налича.Константин Райкин стал режиссером в номере семейного танцевального дуэта 13-летней Дарьи Черняевой и 16-летнего Виктора Лукинова из Белгорода. Дарья Мороз и Игорь Миркурбанов сыграют на сцене "Синей птицы" спектакль по мотивам "Мастера и Маргариты". Отрывок из романа Михаила Булгакова прозвучит в сопровождении симфонического оркестра и органа Стефаниды Ермолаевой из Москвы. В номере 12-летней певицы Алины Сансызбай и ее брата Элиша зрители увидят легендарного фигуриста Алексея Ягудина, а сцена превратится в олимпийский лед. "По доброй традиции я вновь принимаю участие в финале "Синей птицы". Для меня это всегда очень радостное событие. Если смогу добавить в номер участника хотя бы частицу некоторой красоты и немножко поспособствовать будущей победе, я обеими руками "за", — прокомментировал Ягудин. Поздравить финалистов проекта придут маэстро Юрий Башмет, оперная дива Хибла Герзмава, звезда мировой оперы Ильдар Абдразаков, виртуозный скрипач Вадим Репин, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, премьер Большого театра Артемий Беляков и многие другие. В составе жюри: Сергей Безруков, Николай Цискаридзе, Дима Билан, Денис Мацуев и Олег Погудин.

https://ria.ru/20201126/zlatopolskaya-1585946122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия-1 (телеканал), дарья мороз, музыка, новости культуры, дима билан (виктор белан), олег погудин, константин райкин