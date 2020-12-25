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https://ria.ru/20201225/rossiya-1590990712.html
Райкин, Герзмава, Башмет и IOWA встретятся на сцене "Синей птицы"
Райкин, Герзмава, Башмет и IOWA встретятся на сцене "Синей птицы"
Финал конкурса юных талантов "Синяя птица" состоится 27 декабря в 17:25 на телеканале "Россия". Чтобы поддержать артистов на сцену выйдут певица IOWA, актер... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T20:03
2020-12-25T20:03
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культура
дарья мороз
музыка
новости культуры
дима билан (виктор белан)
олег погудин
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Финал конкурса юных талантов "Синяя птица" состоится 27 декабря в 17:25 на телеканале "Россия". Чтобы поддержать артистов на сцену выйдут певица IOWA, актер Кирилл Зайцев, группа "Dabro", Jony.Зрители узнают имена победителей седьмого сезона, которые получат миллион рублей, грант для педагогов и статуэтку "Перо Синей птицы" скульптора Андрея Налича.Константин Райкин стал режиссером в номере семейного танцевального дуэта 13-летней Дарьи Черняевой и 16-летнего Виктора Лукинова из Белгорода. Дарья Мороз и Игорь Миркурбанов сыграют на сцене "Синей птицы" спектакль по мотивам "Мастера и Маргариты". Отрывок из романа Михаила Булгакова прозвучит в сопровождении симфонического оркестра и органа Стефаниды Ермолаевой из Москвы. В номере 12-летней певицы Алины Сансызбай и ее брата Элиша зрители увидят легендарного фигуриста Алексея Ягудина, а сцена превратится в олимпийский лед. "По доброй традиции я вновь принимаю участие в финале "Синей птицы". Для меня это всегда очень радостное событие. Если смогу добавить в номер участника хотя бы частицу некоторой красоты и немножко поспособствовать будущей победе, я обеими руками "за", — прокомментировал Ягудин. Поздравить финалистов проекта придут маэстро Юрий Башмет, оперная дива Хибла Герзмава, звезда мировой оперы Ильдар Абдразаков, виртуозный скрипач Вадим Репин, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, премьер Большого театра Артемий Беляков и многие другие. В составе жюри: Сергей Безруков, Николай Цискаридзе, Дима Билан, Денис Мацуев и Олег Погудин.
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РИА Новости
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россия-1 (телеканал), дарья мороз, музыка, новости культуры, дима билан (виктор белан), олег погудин, константин райкин

Райкин, Герзмава, Башмет и IOWA встретятся на сцене "Синей птицы"

20:03 25.12.2020
 
© телеканал "Россия"Афиша финала конкурса "Синяя птица"
Афиша финала конкурса Синяя птица - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© телеканал "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Финал конкурса юных талантов "Синяя птица" состоится 27 декабря в 17:25 на телеканале "Россия". Чтобы поддержать артистов на сцену выйдут певица IOWA, актер Кирилл Зайцев, группа "Dabro", Jony.
Зрители узнают имена победителей седьмого сезона, которые получат миллион рублей, грант для педагогов и статуэтку "Перо Синей птицы" скульптора Андрея Налича.
© предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Константин Райкин на сцене конкурса юных талантов "Синяя птица"
Константин Райкин на сцене конкурса юных талантов Синяя птица - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Константин Райкин на сцене конкурса юных талантов "Синяя птица"
Константин Райкин стал режиссером в номере семейного танцевального дуэта 13-летней Дарьи Черняевой и 16-летнего Виктора Лукинова из Белгорода. Дарья Мороз и Игорь Миркурбанов сыграют на сцене "Синей птицы" спектакль по мотивам "Мастера и Маргариты". Отрывок из романа Михаила Булгакова прозвучит в сопровождении симфонического оркестра и органа Стефаниды Ермолаевой из Москвы.
В номере 12-летней певицы Алины Сансызбай и ее брата Элиша зрители увидят легендарного фигуриста Алексея Ягудина, а сцена превратится в олимпийский лед.
© предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Жюри конкурса юных талантов "Синяя птица"
Жюри конкурса юных талантов Синяя птица - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Жюри конкурса юных талантов "Синяя птица"
"По доброй традиции я вновь принимаю участие в финале "Синей птицы". Для меня это всегда очень радостное событие. Если смогу добавить в номер участника хотя бы частицу некоторой красоты и немножко поспособствовать будущей победе, я обеими руками "за", — прокомментировал Ягудин.
Поздравить финалистов проекта придут маэстро Юрий Башмет, оперная дива Хибла Герзмава, звезда мировой оперы Ильдар Абдразаков, виртуозный скрипач Вадим Репин, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, премьер Большого театра Артемий Беляков и многие другие. В составе жюри: Сергей Безруков, Николай Цискаридзе, Дима Билан, Денис Мацуев и Олег Погудин.
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КультураРоссия-1 (телеканал)Дарья МорозМузыкаНовости культурыДима Билан (Виктор Белан)Олег ПогудинКонстантин Райкин
 
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