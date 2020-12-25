https://ria.ru/20201225/roskosmos-1590959291.html
Медведев провел совещание о результатах Роскосмоса в 2020 году
Медведев провел совещание о результатах Роскосмоса в 2020 году
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел совещание о результатах деятельности госкорпорации "Роскосмос" в 2020 году. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T16:49
2020-12-25T16:49
2020-12-25T18:30
хочу стать космонавтом
восточный
плесецк (космодром)
дмитрий медведев
ангара (ракета)
роскосмос
байконур (город)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел совещание о результатах деятельности госкорпорации "Роскосмос" в 2020 году.Россия в этом году осуществила 16 космических запусков, в том числе по 7 с Байконура и Плесецка, один с Восточного и один с Куру.В уходящем году запущен 21 российский космический аппарат. Ведется строительство космодрома Восточный. Осуществлен третий испытательный пуск ракеты "Ангара" тяжелого класса.
https://ria.ru/20201225/roskosmos-1590874029.html
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восточный, плесецк (космодром), дмитрий медведев, ангара (ракета), роскосмос, байконур (город)