https://ria.ru/20201225/roskosmos-1590959291.html

Медведев провел совещание о результатах Роскосмоса в 2020 году

Медведев провел совещание о результатах Роскосмоса в 2020 году

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел совещание о результатах деятельности госкорпорации "Роскосмос" в 2020 году. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T16:49

2020-12-25T16:49

2020-12-25T18:30

хочу стать космонавтом

восточный

плесецк (космодром)

дмитрий медведев

ангара (ракета)

роскосмос

байконур (город)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел совещание о результатах деятельности госкорпорации "Роскосмос" в 2020 году.Россия в этом году осуществила 16 космических запусков, в том числе по 7 с Байконура и Плесецка, один с Восточного и один с Куру.В уходящем году запущен 21 российский космический аппарат. Ведется строительство космодрома Восточный. Осуществлен третий испытательный пуск ракеты "Ангара" тяжелого класса.

https://ria.ru/20201225/roskosmos-1590874029.html

восточный

байконур (город)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

восточный, плесецк (космодром), дмитрий медведев, ангара (ракета), роскосмос, байконур (город)