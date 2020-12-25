https://ria.ru/20201225/roskosmos-1590874029.html
"Роскосмос" объяснил иск к производителю "Союзов" требованиями закона
"Роскосмос" объяснил иск к производителю "Союзов" требованиями закона
"Роскосмос" подал иск к самарскому Ракетно-космическому центру (РКЦ) "Прогресс" из-за ненадлежащего исполнения контракта, это обязывает делать закон, пояснили... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T11:08
2020-12-25T11:08
2020-12-25T11:16
хочу стать космонавтом
ркц "прогресс"
союз
роскосмос
москва
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "Роскосмос" подал иск к самарскому Ракетно-космическому центру (РКЦ) "Прогресс" из-за ненадлежащего исполнения контракта, это обязывает делать закон, пояснили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.Спор, который будет разрешаться в Арбитражном суде Москвы, касается более 4,7 миллиарда рублей. При этом в "Роскосмосе" не уточняют, какие именно претензии у госкорпорации к предприятию."Прогресс" производит ракеты-носители "Союз" и космические аппараты, а также занимается разработкой перспективных носителей "Союз-5", "Союз-6", "Амур-СПГ" и сверхтяжелой ракеты.При этом ранее стало известно, что РКЦ "Прогресс" стал одним из немногих предприятий российской ракетно-космической отрасли, на которое были наложены американские санкции.
https://radiosputnik.ria.ru/20201222/roskosmos-1590468270.html
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