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"Роскосмос" объяснил иск к производителю "Союзов" требованиями закона
"Роскосмос" объяснил иск к производителю "Союзов" требованиями закона
"Роскосмос" подал иск к самарскому Ракетно-космическому центру (РКЦ) "Прогресс" из-за ненадлежащего исполнения контракта, это обязывает делать закон, пояснили... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T11:08
2020-12-25T11:16
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ркц "прогресс"
союз
роскосмос
москва
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "Роскосмос" подал иск к самарскому Ракетно-космическому центру (РКЦ) "Прогресс" из-за ненадлежащего исполнения контракта, это обязывает делать закон, пояснили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.Спор, который будет разрешаться в Арбитражном суде Москвы, касается более 4,7 миллиарда рублей. При этом в "Роскосмосе" не уточняют, какие именно претензии у госкорпорации к предприятию."Прогресс" производит ракеты-носители "Союз" и космические аппараты, а также занимается разработкой перспективных носителей "Союз-5", "Союз-6", "Амур-СПГ" и сверхтяжелой ракеты.При этом ранее стало известно, что РКЦ "Прогресс" стал одним из немногих предприятий российской ракетно-космической отрасли, на которое были наложены американские санкции.
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ркц "прогресс", союз, роскосмос, москва

"Роскосмос" объяснил иск к производителю "Союзов" требованиями закона

11:08 25.12.2020 (обновлено: 11:16 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкЛоготип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "Роскосмос" подал иск к самарскому Ракетно-космическому центру (РКЦ) "Прогресс" из-за ненадлежащего исполнения контракта, это обязывает делать закон, пояснили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Спор, который будет разрешаться в Арбитражном суде Москвы, касается более 4,7 миллиарда рублей. При этом в "Роскосмосе" не уточняют, какие именно претензии у госкорпорации к предприятию.
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 20:59Сказано в эфире
"Авантюризм". Эксперт о санкциях США против предприятий "Роскосмоса"
"Госкорпорация "Роскосмос" согласно требованиям законодательства РФ обязана применять санкции за ненадлежащее исполнение исполнителями обязательств по контрактам", - прокомментировали иск в госкорпорации, не уточняя детали.
"Прогресс" производит ракеты-носители "Союз" и космические аппараты, а также занимается разработкой перспективных носителей "Союз-5", "Союз-6", "Амур-СПГ" и сверхтяжелой ракеты.
При этом ранее стало известно, что РКЦ "Прогресс" стал одним из немногих предприятий российской ракетно-космической отрасли, на которое были наложены американские санкции.
 
Хочу стать космонавтомРКЦ "Прогресс"СоюзРоскосмосМосква
 
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