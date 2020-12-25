https://ria.ru/20201225/reys-1590863404.html

В московских аэропортах отменили и задержали более 30 рейсов

В московских аэропортах отменили и задержали более 30 рейсов

Более 30 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах в пятницу на фоне сильного снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T10:04

2020-12-25T10:04

2020-12-25T10:17

туризм

новости - туризм

александр синенков

москва

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Более 30 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах в пятницу на фоне сильного снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".По информации на 09.32 мск пятницы, во "Внуково" - семь рейсов задержаны, пять - отменены; в "Домодедово" - 12 рейсов задержаны, три - отменены, в "Шереметьево" - четыре рейса задержаны, 1 рейс отменен.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил РИА Новости, что Москву в пятницу атакует циклон "Грета", будет идти снегопад, выпадет до 11 миллиметров осадков или 1/5 от месячной нормы. Он также говорил, что ожидается ухудшение видимости до 500-800 метров и потепление до околонулевой температуры.

https://ria.ru/20201223/samolet-1590590403.html

москва

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