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В московских аэропортах отменили и задержали более 30 рейсов
В московских аэропортах отменили и задержали более 30 рейсов
Более 30 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах в пятницу на фоне сильного снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T10:04
2020-12-25T10:17
туризм
новости - туризм
александр синенков
москва
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Более 30 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах в пятницу на фоне сильного снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".По информации на 09.32 мск пятницы, во "Внуково" - семь рейсов задержаны, пять - отменены; в "Домодедово" - 12 рейсов задержаны, три - отменены, в "Шереметьево" - четыре рейса задержаны, 1 рейс отменен.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил РИА Новости, что Москву в пятницу атакует циклон "Грета", будет идти снегопад, выпадет до 11 миллиметров осадков или 1/5 от месячной нормы. Он также говорил, что ожидается ухудшение видимости до 500-800 метров и потепление до околонулевой температуры.
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туризм, новости - туризм, александр синенков, москва

В московских аэропортах отменили и задержали более 30 рейсов

10:04 25.12.2020 (обновлено: 10:17 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСамолет "Аэрофлота" в аэропорту "Шереметьево"
Самолет Аэрофлота в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Более 30 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах в пятницу на фоне сильного снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".
По информации на 09.32 мск пятницы, во "Внуково" - семь рейсов задержаны, пять - отменены; в "Домодедово" - 12 рейсов задержаны, три - отменены, в "Шереметьево" - четыре рейса задержаны, 1 рейс отменен.
Самолеты на стоянке в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря, 16:02
"Внуково" опровергло сообщения о дымящемся самолете
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил РИА Новости, что Москву в пятницу атакует циклон "Грета", будет идти снегопад, выпадет до 11 миллиметров осадков или 1/5 от месячной нормы. Он также говорил, что ожидается ухудшение видимости до 500-800 метров и потепление до околонулевой температуры.
 
ТуризмНовости - ТуризмАлександр СиненковМосква
 
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