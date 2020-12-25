Умер ректор Ставропольского государственного медицинского университета
© Фото : Ставропольский государственный медицинский университетРектор Ставропольского государственного медицинского университета Владимир Кошель
ПЯТИГОРСК, 25 дек - РИА Новости. Скончался ректор Ставропольского государственного медицинского университета Владимир Кошель, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
"Печальное известие. Ушел из жизни ректор Ставропольского государственного медицинского университета Владимир Иванович Кошель. Замечательный наставник, ученый, врач, добрый и светлый человек. Он был безгранично предан своему призванию, профессиональному долгу. Это невосполнимая утрата", - написал Владимиров.
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Глава Ставрополья выразил соболезнования родным и близким, коллегам и ученикам ректора. "Память о нем навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал", - добавил глава края.
Причина смерти 61-летнего Владимира Кошеля не уточняется.