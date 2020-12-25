https://ria.ru/20201225/rektor-1590863815.html

Умер ректор Ставропольского государственного медицинского университета

Умер ректор Ставропольского государственного медицинского университета

Скончался ректор Ставропольского государственного медицинского университета Владимир Кошель, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T10:09

2020-12-25T10:09

2020-12-25T10:09

владимир владимиров

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ПЯТИГОРСК, 25 дек - РИА Новости. Скончался ректор Ставропольского государственного медицинского университета Владимир Кошель, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.Глава Ставрополья выразил соболезнования родным и близким, коллегам и ученикам ректора. "Память о нем навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал", - добавил глава края.Причина смерти 61-летнего Владимира Кошеля не уточняется.

https://ria.ru/20201211/mifi-1588850018.html

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владимир владимиров