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"Коронавир" и "Артлегиа" впервые зарегистрировали за пределами России
"Коронавир" и "Артлегиа" впервые зарегистрировали за пределами России
Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" зарегистрировала в Азербайджане препараты "Коронавир" и "Артлегиа", включенные в методические рекомендации... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:32
2020-12-25T14:32
распространение нового коронавируса
коронавир
коронавирус в россии
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р-фарм
азербайджан
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" зарегистрировала в Азербайджане препараты "Коронавир" и "Артлегиа", включенные в методические рекомендации Минздрава РФ по лечению COVID-19, сообщает компания."Препараты группы компаний "Р-Фарм", применяемые для терапии коронавирусной инфекции, впервые зарегистрированы за пределами РФ. 25 декабря 2020 года группа компаний "Р-Фарм" завершила процесс регистрации на территории Республики Азербайджан двух препаратов собственной разработки - препаратов "Коронавир" и "Артлегиа", - говорится в релизе.Разработанный "Р-Фарм" препарат "Коронавир" (фавипиравир) был зарегистрирован Минздравом РФ в июле этого года. Препарат применяется в России для терапии коронавирусной инфекции легкого и среднетяжелого течения. Он борется непосредственно с вирусом SARS-CoV-2, а не с его осложнениями.Другой препарат, "Артлегиа"(олокизумаб), был зарегистрирован в России в конце мая. Он применяется в терапии среднетяжелой формы COVID-19 для подавления гипервоспаления и предотвращения серьезных поражений легких и других органов, вызванных коронавирусом.Медицинский директор "Р-Фарм" Михаил Самсонов, чьи слова приводятся в релизе, отметил, что способность фавипиравира подавлять инфекцию на ранних стадиях заболевания и эффективность олокизумаба в профилактике развития гиперактивации иммунного ответа у пациентов со среднетяжелым течением заболевания доказаны в рамках клинических исследований.Группа компаний "Р-Фарм" специализируется на разработке, производстве и коммерциализации высокотехнологичных лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. Группа работает на территории РФ, а также в странах СНГ, США, Германии, Японии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавир, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, р-фарм, азербайджан, в мире

"Коронавир" и "Артлегиа" впервые зарегистрировали за пределами России

14:32 25.12.2020
 
© РИА Новости / Александр ВильфПродажа препарата от COVID-19 "Коронавир" в аптеке Москвы
Продажа препарата от COVID-19 Коронавир в аптеке Москвы - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" зарегистрировала в Азербайджане препараты "Коронавир" и "Артлегиа", включенные в методические рекомендации Минздрава РФ по лечению COVID-19, сообщает компания.
"Препараты группы компаний "Р-Фарм", применяемые для терапии коронавирусной инфекции, впервые зарегистрированы за пределами РФ. 25 декабря 2020 года группа компаний "Р-Фарм" завершила процесс регистрации на территории Республики Азербайджан двух препаратов собственной разработки - препаратов "Коронавир" и "Артлегиа", - говорится в релизе.
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Разработанный "Р-Фарм" препарат "Коронавир" (фавипиравир) был зарегистрирован Минздравом РФ в июле этого года. Препарат применяется в России для терапии коронавирусной инфекции легкого и среднетяжелого течения. Он борется непосредственно с вирусом SARS-CoV-2, а не с его осложнениями.
Другой препарат, "Артлегиа"(олокизумаб), был зарегистрирован в России в конце мая. Он применяется в терапии среднетяжелой формы COVID-19 для подавления гипервоспаления и предотвращения серьезных поражений легких и других органов, вызванных коронавирусом.
Медицинский директор "Р-Фарм" Михаил Самсонов, чьи слова приводятся в релизе, отметил, что способность фавипиравира подавлять инфекцию на ранних стадиях заболевания и эффективность олокизумаба в профилактике развития гиперактивации иммунного ответа у пациентов со среднетяжелым течением заболевания доказаны в рамках клинических исследований.
Группа компаний "Р-Фарм" специализируется на разработке, производстве и коммерциализации высокотехнологичных лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. Группа работает на территории РФ, а также в странах СНГ, США, Германии, Японии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыР-фармАзербайджанВ мире
 
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