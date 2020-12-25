https://ria.ru/20201225/registratsiya-1590923074.html
"Коронавир" и "Артлегиа" впервые зарегистрировали за пределами России
"Коронавир" и "Артлегиа" впервые зарегистрировали за пределами России
Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" зарегистрировала в Азербайджане препараты "Коронавир" и "Артлегиа", включенные в методические рекомендации... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:32
2020-12-25T14:32
2020-12-25T14:32
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" зарегистрировала в Азербайджане препараты "Коронавир" и "Артлегиа", включенные в методические рекомендации Минздрава РФ по лечению COVID-19, сообщает компания."Препараты группы компаний "Р-Фарм", применяемые для терапии коронавирусной инфекции, впервые зарегистрированы за пределами РФ. 25 декабря 2020 года группа компаний "Р-Фарм" завершила процесс регистрации на территории Республики Азербайджан двух препаратов собственной разработки - препаратов "Коронавир" и "Артлегиа", - говорится в релизе.Разработанный "Р-Фарм" препарат "Коронавир" (фавипиравир) был зарегистрирован Минздравом РФ в июле этого года. Препарат применяется в России для терапии коронавирусной инфекции легкого и среднетяжелого течения. Он борется непосредственно с вирусом SARS-CoV-2, а не с его осложнениями.Другой препарат, "Артлегиа"(олокизумаб), был зарегистрирован в России в конце мая. Он применяется в терапии среднетяжелой формы COVID-19 для подавления гипервоспаления и предотвращения серьезных поражений легких и других органов, вызванных коронавирусом.Медицинский директор "Р-Фарм" Михаил Самсонов, чьи слова приводятся в релизе, отметил, что способность фавипиравира подавлять инфекцию на ранних стадиях заболевания и эффективность олокизумаба в профилактике развития гиперактивации иммунного ответа у пациентов со среднетяжелым течением заболевания доказаны в рамках клинических исследований.Группа компаний "Р-Фарм" специализируется на разработке, производстве и коммерциализации высокотехнологичных лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. Группа работает на территории РФ, а также в странах СНГ, США, Германии, Японии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавир, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, р-фарм, азербайджан, в мире
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости.
Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" зарегистрировала в Азербайджане
препараты "Коронавир" и "Артлегиа", включенные в методические рекомендации Минздрава РФ по лечению COVID-19, сообщает компания.
"Препараты группы компаний "Р-Фарм", применяемые для терапии коронавирусной инфекции, впервые зарегистрированы за пределами РФ. 25 декабря 2020 года группа компаний "Р-Фарм" завершила процесс регистрации на территории Республики Азербайджан двух препаратов собственной разработки - препаратов "Коронавир" и "Артлегиа", - говорится в релизе.
Разработанный "Р-Фарм
" препарат "Коронавир" (фавипиравир) был зарегистрирован Минздравом РФ в июле этого года. Препарат применяется в России для терапии коронавирусной инфекции легкого и среднетяжелого течения. Он борется непосредственно с вирусом SARS-CoV-2, а не с его осложнениями.
Другой препарат, "Артлегиа"(олокизумаб), был зарегистрирован в России в конце мая. Он применяется в терапии среднетяжелой формы COVID-19 для подавления гипервоспаления и предотвращения серьезных поражений легких и других органов, вызванных коронавирусом.
Медицинский директор "Р-Фарм" Михаил Самсонов, чьи слова приводятся в релизе, отметил, что способность фавипиравира подавлять инфекцию на ранних стадиях заболевания и эффективность олокизумаба в профилактике развития гиперактивации иммунного ответа у пациентов со среднетяжелым течением заболевания доказаны в рамках клинических исследований.
Группа компаний "Р-Фарм" специализируется на разработке, производстве и коммерциализации высокотехнологичных лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. Группа работает на территории РФ, а также в странах СНГ
, США
, Германии
, Японии
.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.