https://ria.ru/20201225/proverka-1590859242.html

СК начал проверку после сообщений о пытках заключенного в Иркутске

СК начал проверку после сообщений о пытках заключенного в Иркутске

Сотрудники иркутского главка ФСИН начали проверку в СИЗО-1 по информации о пытках заключенного, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T09:22

2020-12-25T09:22

2020-12-25T12:34

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

происшествия

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Сотрудники иркутского главка ФСИН начали проверку в СИЗО-1 по информации о пытках заключенного, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее портал gulagu.net опубликовал письмо сестры заключенного исправительной колонии №6, которого перевели в иркутское СИЗО-1, в нем говорится, что к ее брату применялись жестокие пытки, в результате чего тот стал инвалидом.Осужденный, сестра которого написала о пытках, применяемых к брату в СИЗО-1 Иркутска, пострадал в ходе конфликтной ситуации в камере, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.В сообщении также отмечается, что материалы по данному инциденту направлены в СУСК РФ по Иркутской области. Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.

https://radiosputnik.ria.ru/20201223/sud-1590576829.html

https://ria.ru/20201130/pytki--1586970352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия