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СК начал проверку после сообщений о пытках заключенного в Иркутске
СК начал проверку после сообщений о пытках заключенного в Иркутске
Сотрудники иркутского главка ФСИН начали проверку в СИЗО-1 по информации о пытках заключенного, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T09:22
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Сотрудники иркутского главка ФСИН начали проверку в СИЗО-1 по информации о пытках заключенного, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее портал gulagu.net опубликовал письмо сестры заключенного исправительной колонии №6, которого перевели в иркутское СИЗО-1, в нем говорится, что к ее брату применялись жестокие пытки, в результате чего тот стал инвалидом.Осужденный, сестра которого написала о пытках, применяемых к брату в СИЗО-1 Иркутска, пострадал в ходе конфликтной ситуации в камере, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.В сообщении также отмечается, что материалы по данному инциденту направлены в СУСК РФ по Иркутской области. Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.
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60
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия

СК начал проверку после сообщений о пытках заключенного в Иркутске

09:22 25.12.2020 (обновлено: 12:34 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Сотрудники иркутского главка ФСИН начали проверку в СИЗО-1 по информации о пытках заключенного, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее портал gulagu.net опубликовал письмо сестры заключенного исправительной колонии №6, которого перевели в иркутское СИЗО-1, в нем говорится, что к ее брату применялись жестокие пытки, в результате чего тот стал инвалидом.
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"ГУФСИН России по Иркутской области проведёт тщательную проверку всех обстоятельств произошедшего в СИЗО-1 инцидента с осуждённым О. Все виновные в этом лица будут привлечены к ответственности вплоть до уголовной. Материалы будут направлены в СУСК РФ по Иркутской области для принятия правового решения", - говорится в сообщении.
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Осужденный, сестра которого написала о пытках, применяемых к брату в СИЗО-1 Иркутска, пострадал в ходе конфликтной ситуации в камере, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.
"Указанный в публикациях осужденный содержался в СИЗО-1 города Иркутска. В результате конфликтной ситуации, возникшей между осужденными в камере, осужденный О. получил телесные повреждения. Пострадавший был экстренно доставлен сотрудниками учреждения в больницу при ИК-6 (Иркутск)", - говорится в сообщении.
В сообщении также отмечается, что материалы по данному инциденту направлены в СУСК РФ по Иркутской области. Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.
 
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