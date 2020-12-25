https://ria.ru/20201225/probki-1590878749.html

Предновогодние пробки в Москве достигли восьми баллов

Предновогодние пробки в Москве достигли восьми баллов

Пробки в Москве в пятницу в 11 часов дня достигли 8 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T11:29

2020-12-25T11:29

2020-12-25T11:29

ленинградское шоссе (москва)

москва

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пробки в Москве в пятницу в 11 часов дня достигли 8 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках практически сомкнулось Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, особенно трудное движение на севере, юго-востоке.Серьёзные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Болотной, Софийской набережных. Автомобилистам придется постоять на Тверской, Мясницкой, Яузской улицах, Чистопрудном, Рождественском бульварах.Затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на севере и юго-востоке. Отдельные трудности наблюдаются и на МКАД на востоке и северо-западе.Заторы отмечаются на вылетных магистралях в сторону центра - на Ярославском и Ленинградском шоссе.

https://realty.ria.ru/20201224/vorobev-pro-tskad-1590827708.html

ленинградское шоссе (москва)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградское шоссе (москва), москва, общество