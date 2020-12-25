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Предновогодние пробки в Москве достигли восьми баллов
Предновогодние пробки в Москве достигли восьми баллов
Пробки в Москве в пятницу в 11 часов дня достигли 8 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T11:29
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москва
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пробки в Москве в пятницу в 11 часов дня достигли 8 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках практически сомкнулось Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, особенно трудное движение на севере, юго-востоке.Серьёзные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Болотной, Софийской набережных. Автомобилистам придется постоять на Тверской, Мясницкой, Яузской улицах, Чистопрудном, Рождественском бульварах.Затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на севере и юго-востоке. Отдельные трудности наблюдаются и на МКАД на востоке и северо-западе.Заторы отмечаются на вылетных магистралях в сторону центра - на Ярославском и Ленинградском шоссе.
https://realty.ria.ru/20201224/vorobev-pro-tskad-1590827708.html
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ленинградское шоссе (москва), москва, общество

Предновогодние пробки в Москве достигли восьми баллов

11:29 25.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредновогодние пробки в Москве
Предновогодние пробки в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пробки в Москве в пятницу в 11 часов дня достигли 8 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".
Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках практически сомкнулось Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, особенно трудное движение на севере, юго-востоке.
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Серьёзные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Болотной, Софийской набережных. Автомобилистам придется постоять на Тверской, Мясницкой, Яузской улицах, Чистопрудном, Рождественском бульварах.
Затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на севере и юго-востоке. Отдельные трудности наблюдаются и на МКАД на востоке и северо-западе.
Заторы отмечаются на вылетных магистралях в сторону центра - на Ярославском и Ленинградском шоссе.
 
Ленинградское шоссе (Москва)МоскваОбщество
 
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