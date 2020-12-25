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Предновогодние пробки в Москве достигли восьми баллов
Предновогодние пробки в Москве достигли восьми баллов
Пробки в Москве в пятницу в 11 часов дня достигли 8 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T11:29
2020-12-25T11:29
2020-12-25T11:29
ленинградское шоссе (москва)
москва
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пробки в Москве в пятницу в 11 часов дня достигли 8 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках практически сомкнулось Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, особенно трудное движение на севере, юго-востоке.Серьёзные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Болотной, Софийской набережных. Автомобилистам придется постоять на Тверской, Мясницкой, Яузской улицах, Чистопрудном, Рождественском бульварах.Затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на севере и юго-востоке. Отдельные трудности наблюдаются и на МКАД на востоке и северо-западе.Заторы отмечаются на вылетных магистралях в сторону центра - на Ярославском и Ленинградском шоссе.
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ленинградское шоссе (москва)
москва
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ленинградское шоссе (москва), москва, общество
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Пробки в Москве
в пятницу в 11 часов дня достигли 8 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки
".
Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках практически сомкнулось Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, особенно трудное движение на севере, юго-востоке.
Серьёзные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Болотной, Софийской набережных. Автомобилистам придется постоять на Тверской, Мясницкой, Яузской улицах, Чистопрудном, Рождественском бульварах.
Затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на севере и юго-востоке. Отдельные трудности наблюдаются и на МКАД на востоке и северо-западе.
Заторы отмечаются на вылетных магистралях в сторону центра - на Ярославском и Ленинградском шоссе
.