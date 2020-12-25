https://ria.ru/20201225/pribaltika-1590697074.html

Дело принципа. Во сколько Прибалтике обойдется "независимость" от России

Дело принципа. Во сколько Прибалтике обойдется "независимость" от России

Вильнюсу удалось договориться с Таллином и Ригой о бойкоте недавно построенной Белорусской АЭС. В Прибалтике теперь думают, как бы не купить случайно энергию с... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T08:00

2020-12-25T08:00

2020-12-25T08:07

гитанас науседа

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вильнюс

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Константин Севастьянов. Вильнюсу удалось договориться с Таллином и Ригой о бойкоте недавно построенной Белорусской АЭС. В Прибалтике теперь думают, как бы не купить случайно энергию с этой электростанции под видом российской. Заодно Литва совместно с Эстонией и Латвией пытается выйти из общих с Россией и Белоруссией электросетей. Какую цену прибалтийские республики уже платят за "независимость" от российских и белорусских поставок — разбиралось РИА Новости. Организованная паникаИзвестие о том, что Белорусская АЭС начала работать в тестовом режиме, вызвало в Литве организованную государством панику. Власти санкционировали рассылку населению SMS и сообщений в социальных сетях о потенциальной радиационной опасности. Осенью "в профилактических целях" приступили к бесплатной раздаче таблеток йодистого калия. Всего Минздрав закупил и передал в шестнадцать муниципалитетов республики, расположенных на расстоянии до 100 километров от Островца, четыре миллиона пилюль. Лекарство можно получить в аптеке по удостоверению личности. Одновременно Вильнюс старается представить дело так, будто речь идет об опасности не для одной только Литвы, а для всего Евросоюза. В октябре литовский президент Гитанас Науседа пытался убедить вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, что "Белорусская АЭС создает угрозу гражданам ЕС". "Поэтому необходимо остановить столь безответственный ее запуск. Кроме того, ЕС не должен впускать на рынок электроэнергию производителей третьих стран, которые не соблюдают высшие стандарты ядерной безопасности и охраны окружающей среды", — требовал Науседа. Президент Литвы публично жаловался и на то, что Белоруссия продолжает работы по запуску первого блока АЭС, "игнорируя проблемы ядерной безопасности и не реализовав рекомендации стресс-тестов". Четвертого ноября Вильнюс направил Минску ноту протеста — далеко не первую. "Белоруссии настоятельно рекомендуется приостановить пуск АЭС — до тех пор, пока не будут соблюдены самые высокие стандарты ядерной безопасности и экологические требования", — указывали дипломаты. В ноте утверждалось, что введение в строй БелАЭС якобы противоречит международным конвенциям и рекомендациям Евросоюза. Также в правительстве Литвы подчеркивали, что не получили ответы от Белоруссии "по поводу надлежащей оценки сейсмической безопасности на территории Островца, воздействия на окружающую среду и население Литвы". В свою очередь, в Минске напомнили Вильнюсу, как сами литовцы останавливали Игналинскую АЭС. Литве в свое время пришлось закрыть свою АЭС по настоянию Евросоюза — и сегодня там ведутся дорогостоящие работы по ее консервации. Недавно выяснилось, что на аукционе по распродаже имущества атомной электростанции реализовали две тысячи тонн медных труб, загрязненных радиоактивными веществами. На законных основанияхВ начале осени Латвия и Эстония заявили, что готовы поддержать Литву и отказаться от приобретения электроэнергии с "небезопасной" Белорусской АЭС. Но как это осуществить на практике — непонятно. Ведь с советских времен линии электропередачи пяти стран объединены в единое энергокольцо БРЭЛЛ (Белоруссия — Россия — Эстония — Литва — Латвия). В 2018-м страны Балтии заявили о намерении выйти из этой системы и синхронизировать электросети со странами ЕС. Однако это возможно лишь к 2025 году. Пока Прибалтика продолжает закупать российскую и белорусскую электроэнергию.В какой-то момент в прибалтийских столицах решили, что отказаться от белорусского электричества можно, если еще некоторое время покупать электроэнергию в России.Однако литовские эксперты усомнились в реальности этого сценария. Дело в том, что после того, как Вильнюс перестал приобретать белорусскую электроэнергию, торговая площадка ушла на биржу в Ригу — а там белорусскую энергию на законных основаниях могут перепродавать российские компании. И до сих пор электричество, даже российское, в Литву поставляется через Белоруссию.В Вильнюсе называют сложившуюся ситуацию "поражением" и не исключают, что, возможно, Минск по-прежнему будет получать деньги из Литвы за электроэнергию. Ведь литовские линии электропередач открыты как для эстонских, так и для латвийских торговцев. Председатель литовской Государственной службы регулирования энергетики (ГСРЭ) Инга Жилене признала, что методика, которая ограничивает проникновение электричества с АЭС на рынок республики, вызывает вопросы. Председатель литовской парламентской комиссии по энергетике Виргилиюс Подерис подтвердил это, сославшись и на других экспертов. В Вильнюсе никак не смогут отличить один источник энергии от другого. Суть разъяснил депутат сейма Жигимантас Павиленис: "Проблема — сертификаты, по которым будут отличать российскую и белорусскую электроэнергию. О них не договорились. Во всех трех странах Балтии и в России должна действовать единая законодательная база, чтобы мы могли друг друга проверять, как делают с овощами и фруктами. Но электрон — не фрукт и не овощ, его не проверишь". Так или иначе, 11 декабря главы стран Евросоюза призвали Еврокомиссию искать пути блокировки импорта электроэнергии с атомных станций, "не соответствующих требованиям безопасности ЕС". Эту формулировку включили в выводы заседания Европейского совета по инициативе Вильнюса. Литовский президент Гитанас Науседа считает "принципиальной политической установкой" задачу "не допустить коммерческую электроэнергию с БелАЭС на общий европейский рынок". Связь со СкандинавиейЭнергетические операторы Латвии, Литвы, Эстонии и Польши подписали с Исполнительным агентством инноваций и сетей при Европейской комиссии (INEA) соглашение о финансировании второй фазы выхода из "российско-белорусской" системы БРЭЛЛ. На это выделили 720 миллионов евро. Общие затраты ЕС на программу уже превысили миллиард. "До сих пор Европейская комиссия не оказывала подобной финансовой поддержки в энергетическом секторе", — заявил представитель литовского энергетического предприятия Litgrid Видмантас Грушас. При реализации второго этапа 493 миллиона планируется потратить на строительство подводного кабеля между Литвой и Польшей, еще 166,5 — на установку дополнительного оборудования в трех прибалтийских республиках. Остальное направят в Польшу на модернизацию и развитие сетей.Недавно на финской АЭС "Окилуото" случилась авария — пришлось временно выключить реактор. В результате стоимость электроэнергии временно увеличилась не только в Финляндии, но и в соседней Эстонии — почти вдвое, до 200 евро за мегаватт-час. В Латвии и Литве — на 16 процентов.Поломки литовско-шведской линии NordBalt происходят достаточно регулярно. В частности, в июне. В результате Рига и прилегающий регион остались без света, в городе встали трамваи, троллейбусы и электропоезда, "полетели" компьютерные серверы. Рижская Восточная клиническая университетская больница (одно из крупнейших медучреждений страны) запустила аварийный генератор, но он еле-еле тянул — выключили свет и компьютеры, чтобы обеспечить работу жизненно важных аппаратов. Проверку на прочность система снабжения из Скандинавии не выдержала. Нужно учесть, что сами Литва, Латвия и Эстония самостоятельно способны покрыть потребности в электроэнергии лишь немногим более чем на 50 процентов. При этом та же Литва наиболее решительно отрезает себя от энергорынка СНГ. Уже запланировано, что в январе — марте Литовская Республика импортирует из Калининградской области 857,1 гигаватт-часа — почти вполовину меньше, чем за тот же период прошлого года. Все это предполагается компенсировать за счет закупок в Швеции и Польше.Шведская энергетика сильно завязана на систему ГЭС. Когда в стране выпадает много осадков, возникает излишек электроэнергии. Но если осадков мало, предложение падает и цены резко растут — причем возникает вопрос и надежности энергоснабжения. Польша продает электроэнергию в Германию — соответственно, прибалтам придется конкурировать с немцами за поставки. Отказываясь от стабильных и надежных партнеров из Белоруссии и России, прибалтийские республики обрекают себя на постоянные колебания цен и возможную нестабильность. Такова стоимость их "энергонезависимости".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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гитанас науседа, белорусская аэс, еврокомиссия, европейский совет, валдис домбровскис, финляндия, белоруссия, вильнюс, в мире