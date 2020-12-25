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Голикова оценила работу по обеспечению онкобольных препаратами
Голикова оценила работу по обеспечению онкобольных препаратами
Проведенная в последние месяцы работа дает уверенность, что все необходимые онкопрепараты будут находиться в обращении в России в 2021 году, заявила... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T16:52
2020-12-25T16:52
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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СТРЕЛЬНА, 25 дек - РИА Новости. Проведенная в последние месяцы работа дает уверенность, что все необходимые онкопрепараты будут находиться в обращении в России в 2021 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Благодаря этим мероприятиям только за шесть недель этого года было введено в гражданский оборот дополнительно 4 миллиона упаковок наиболее дефицитных лекарственных препаратов", - отметила Голикова.Оценив ассортимент и остатки лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях, Росздравнадзор выяснил, что по 68 регионам ассортимент неполный. По ее словам, за два последних месяца регионы в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нарастили свои закупки."Работа, которую мы проводили в течение последних двух месяцев, дала нам уверенность в том, что все онкологические препараты, которые необходимы, будут в 2021 году находиться в обращении", - заверила Голикова.
https://ria.ru/20201224/medpomosch-1590812424.html
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россия, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

Голикова оценила работу по обеспечению онкобольных препаратами

16:52 25.12.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает во время посещения научно-производственного центра компании "Биокад" в Стрельне
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает во время посещения научно-производственного центра компании Биокад в Стрельне - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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СТРЕЛЬНА, 25 дек - РИА Новости. Проведенная в последние месяцы работа дает уверенность, что все необходимые онкопрепараты будут находиться в обращении в России в 2021 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По части препаратов, которые ранее у нас не производились: с 2021 года планируется запуск двух отечественных препаратов. Например, ломустина и третиноина. Три препарата в России не производятся, поэтому, чтобы покрыть дефицит этих препаратов как можно быстрее, правительство приняло решение. Сейчас уже завезены онкаспар, мелфалан и готовится к ввозу третий препарат – прокарбазин", - сказала она на совещании премьера Михаила Мишустина с производителями лекарств.

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"Благодаря этим мероприятиям только за шесть недель этого года было введено в гражданский оборот дополнительно 4 миллиона упаковок наиболее дефицитных лекарственных препаратов", - отметила Голикова.
Оценив ассортимент и остатки лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях, Росздравнадзор выяснил, что по 68 регионам ассортимент неполный. По ее словам, за два последних месяца регионы в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нарастили свои закупки.

"ФАС России совместно с Минздравом, Минпромторгом провели мастер-класс с рядом регионов для отработки процесса закупки лекарственных препаратов, который выявил необходимость упрощение процедур закупки, их централизацию на уровне регионов и развитие совместных закупок несколькими регионами страны", - отметила вице-премьер.

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"Работа, которую мы проводили в течение последних двух месяцев, дала нам уверенность в том, что все онкологические препараты, которые необходимы, будут в 2021 году находиться в обращении", - заверила Голикова.
 
РоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
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