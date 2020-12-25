https://ria.ru/20201225/preparat-1590960436.html

Голикова оценила работу по обеспечению онкобольных препаратами

Голикова оценила работу по обеспечению онкобольных препаратами

Проведенная в последние месяцы работа дает уверенность, что все необходимые онкопрепараты будут находиться в обращении в России в 2021 году, заявила... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T16:52

2020-12-25T16:52

2020-12-25T16:52

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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СТРЕЛЬНА, 25 дек - РИА Новости. Проведенная в последние месяцы работа дает уверенность, что все необходимые онкопрепараты будут находиться в обращении в России в 2021 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Благодаря этим мероприятиям только за шесть недель этого года было введено в гражданский оборот дополнительно 4 миллиона упаковок наиболее дефицитных лекарственных препаратов", - отметила Голикова.Оценив ассортимент и остатки лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях, Росздравнадзор выяснил, что по 68 регионам ассортимент неполный. По ее словам, за два последних месяца регионы в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нарастили свои закупки."Работа, которую мы проводили в течение последних двух месяцев, дала нам уверенность в том, что все онкологические препараты, которые необходимы, будут в 2021 году находиться в обращении", - заверила Голикова.

https://ria.ru/20201224/medpomosch-1590812424.html

https://ria.ru/20201027/peskov-1581755002.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)