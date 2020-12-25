https://ria.ru/20201225/prazdniki-1590893153.html

В Кремле оценили возможность сокращения новогодних праздников

В Кремле оценили возможность сокращения новогодних праздников

Планов сократить январские праздничные дни в качестве компенсации за выходной 31 декабря нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T12:32

2020-12-25T12:32

2020-12-25T14:31

владимир путин

новый год—2021

новый год

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Планов сократить январские праздничные дни в качестве компенсации за выходной 31 декабря нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее Владимир Путин призвал глав регионов объявить 31 декабря выходным. По словам президента, работа в этот день "мягко говоря, своеобразная", а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне. После этого 31-е число сделали нерабочим, в частности, в Тюменской, Калининградской, Липецкой, Тверской, Самарской, Смоленской, Брянской, Калужской, Новосибирской, Ивановской, Челябинской, Нижегородской, Ростовской, Астраханской областях, Дагестане, Республике Марий Эл, на Чукотке, в КЧР, Алтайском крае, Адыгее, Башкирии, Хабаровском и Красноярском краях и Приамурье. Около 40 субъектов Федерации приняли аналогичное решение еще раньше. Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал всем работодателям объявить 31 декабря выходным с сохранением зарплаты. Жители Подмосковья также будут отдыхать в канун Нового года: распоряжение об этом вчера подписал губернатор Андрей Воробьев.Что касается 2021 года, то премьер-министр Михаил Мишустин осенью подписал постановление, согласно которому выходными будут 5 ноября и 31 декабря: их перенесут со 2 и 3 января (суббота и воскресенье).

https://ria.ru/20201225/vykhodnye-1590886826.html

https://ria.ru/20201211/31-dekabrya-1588735071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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владимир путин, новый год, дмитрий песков, общество