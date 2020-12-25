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В Кремле оценили возможность сокращения новогодних праздников
В Кремле оценили возможность сокращения новогодних праздников
Планов сократить январские праздничные дни в качестве компенсации за выходной 31 декабря нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:32
2020-12-25T12:32
2020-12-25T14:31
владимир путин
новый год—2021
новый год
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Планов сократить январские праздничные дни в качестве компенсации за выходной 31 декабря нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее Владимир Путин призвал глав регионов объявить 31 декабря выходным. По словам президента, работа в этот день "мягко говоря, своеобразная", а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне. После этого 31-е число сделали нерабочим, в частности, в Тюменской, Калининградской, Липецкой, Тверской, Самарской, Смоленской, Брянской, Калужской, Новосибирской, Ивановской, Челябинской, Нижегородской, Ростовской, Астраханской областях, Дагестане, Республике Марий Эл, на Чукотке, в КЧР, Алтайском крае, Адыгее, Башкирии, Хабаровском и Красноярском краях и Приамурье. Около 40 субъектов Федерации приняли аналогичное решение еще раньше. Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал всем работодателям объявить 31 декабря выходным с сохранением зарплаты. Жители Подмосковья также будут отдыхать в канун Нового года: распоряжение об этом вчера подписал губернатор Андрей Воробьев.Что касается 2021 года, то премьер-министр Михаил Мишустин осенью подписал постановление, согласно которому выходными будут 5 ноября и 31 декабря: их перенесут со 2 и 3 января (суббота и воскресенье).
https://ria.ru/20201225/vykhodnye-1590886826.html
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владимир путин, новый год, дмитрий песков, общество
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
Планов сократить январские праздничные дни в качестве компенсации за выходной 31 декабря нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
.
"Их и де-юре быть не может. Что касается следующего года, то правительство будет рассматривать исходя из общего понимания возможности выходного 31-го числа. А там уже, будет ли это компенсироваться или нет — сейчас каких-то позиций на этот счет нет", — уточнил представитель Кремля.
Ранее Владимир Путин
призвал глав регионов объявить 31 декабря выходным. По словам президента, работа в этот день "мягко говоря, своеобразная", а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.
После этого 31-е число сделали нерабочим, в частности, в Тюменской, Калининградской, Липецкой, Тверской, Самарской, Смоленской, Брянской, Калужской, Новосибирской, Ивановской, Челябинской, Нижегородской, Ростовской, Астраханской областях, Дагестане, Республике Марий Эл, на Чукотке, в КЧР, Алтайском крае, Адыгее, Башкирии, Хабаровском и Красноярском краях и Приамурье. Около 40 субъектов Федерации приняли аналогичное решение еще раньше.
Мэр Москвы Сергей Собянин
рекомендовал всем работодателям объявить 31 декабря выходным с сохранением зарплаты. Жители Подмосковья также будут отдыхать в канун Нового года: распоряжение об этом вчера подписал губернатор Андрей Воробьев
.
Что касается 2021 года, то премьер-министр Михаил Мишустин
осенью подписал постановление, согласно которому выходными будут 5 ноября и 31 декабря: их перенесут со 2 и 3 января (суббота и воскресенье).