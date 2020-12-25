Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20201225/prazdnik-1590703362.html
Психолог рассказал о простых способах создать новогоднее настроение
Психолог рассказал о простых способах создать новогоднее настроение
Уходящий год выдался сложным и энергозатратным. О том, как, утопая в суете и накопившейся усталости, не упустить волшебное предвкушение праздника и "поймать"... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T08:00
2020-12-25T11:18
хорошие новости
хорошие новости
традиции
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590702731_0:16:1920:1096_1920x0_80_0_0_3cb8bbad410cb71682b75758ee27a360.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Уходящий год выдался сложным и энергозатратным. О том, как, утопая в суете и накопившейся усталости, не упустить волшебное предвкушение праздника и "поймать" новогоднее настроение, рассказала Татьяна Мишина, психолог семейного центра "Гелиос" департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.Специалист считает, что начать подготовку к празднику нужно с украшения дома и елки. Кроме того, по мнению Татьяны Мишиной, подойти к оформлению и декорациям лучше творчески, вовлекая в атмосферный процесс всю семью. Подкрепить созданную новогоднюю атмосферу необходимо новогодними ароматами. Подобрав композицию запахов цитрусовых, ели, корицы и гвоздики, можно значительно улучшить настроение себе и своим близким.Просмотр новогодних фильмов, мультфильмов и сказок по вечерам — это не только хороший способ настроиться на праздничную волну, но и отличный повод собраться всей семьей."Приобщите детей к хорошо знакомым и любимым фильмам из вашего детства или выберите новые, которые еще не видели сами. В любом случае совместный просмотр и обсуждение хорошего новогоднего фильма поднимет настроение и зарядит позитивом. Маленьким детям можно почитать на ночь новогодние сказки", — советует специалист.Татьяна Мишина также предлагает вспомнить приятные моменты и события, рассматривая фотографии, детские поделки и рисунки, накопившиеся за прошедший год.
https://ria.ru/20201218/prazdnik-1589748967.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590702731_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_18247653ebf4e542b32cc47d082475e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хорошие новости, традиции, новый год

Психолог рассказал о простых способах создать новогоднее настроение

08:00 25.12.2020 (обновлено: 11:18 25.12.2020)
 
CC0 / / Семья у новогодней елки
Семья у новогодней елки - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
CC0 / /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Уходящий год выдался сложным и энергозатратным. О том, как, утопая в суете и накопившейся усталости, не упустить волшебное предвкушение праздника и "поймать" новогоднее настроение, рассказала Татьяна Мишина, психолог семейного центра "Гелиос" департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
Специалист считает, что начать подготовку к празднику нужно с украшения дома и елки. Кроме того, по мнению Татьяны Мишиной, подойти к оформлению и декорациям лучше творчески, вовлекая в атмосферный процесс всю семью.

"Хорошая идея — сделать самодельные новогодние игрушки. Это уникальное и неповторимое украшение можно сохранить на память как семейную реликвию. И даже начать собирать свою собственную коллекцию, год за годом пополняя ее новыми экземплярами. Поверьте, через десять-пятнадцать лет подросшие дети с умилением будут разглядывать свои ранние творческие работы, пробуждающие ассоциации с теплыми семейными праздниками", — объясняет психолог.

Подкрепить созданную новогоднюю атмосферу необходимо новогодними ароматами. Подобрав композицию запахов цитрусовых, ели, корицы и гвоздики, можно значительно улучшить настроение себе и своим близким.
Просмотр новогодних фильмов, мультфильмов и сказок по вечерам — это не только хороший способ настроиться на праздничную волну, но и отличный повод собраться всей семьей.
Прохожие у новогодней инсталляции в парке - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 08:00Хорошие новости
Помоги себе сам: как улучшить настроение в преддверии Нового года
"Приобщите детей к хорошо знакомым и любимым фильмам из вашего детства или выберите новые, которые еще не видели сами. В любом случае совместный просмотр и обсуждение хорошего новогоднего фильма поднимет настроение и зарядит позитивом. Маленьким детям можно почитать на ночь новогодние сказки", — советует специалист.
Татьяна Мишина также предлагает вспомнить приятные моменты и события, рассматривая фотографии, детские поделки и рисунки, накопившиеся за прошедший год.
 
Хорошие новостиХорошие новоститрадицииНовый год
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17Эксперт назвал главные камни 2021 года
07:45Россию ждет бум ювелирных продаж в 2021 году
07:44Цена биткоина обновила исторический максимум
07:35Эксперт рассказала, как подобрать идеальное украшение в подарок
06:57В ДТП с автобусом в Новосибирской области погиб один человек
06:28В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:24В состав ТОФ вошел новый минно-тральный корабль "Яков Баляев"
06:11Россияне назвали свои главные цели на 2021 год
05:51Российское посольство заявило, что США инициировали "визовую войну"
05:14Мэр Нэшвилла заявил об умышленном взрыве в центре города
05:02В ЦАР при нападении погибли трое миротворцев ООН
04:46Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку
03:49В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 на уличном мероприятии
03:47СМИ: при пожаре на российском судне на Канарах погибли три человека
03:37Власти Приморья оценили сроки ликвидации последствий ледяного циклона
03:31Гинцбург уточнил рекомендации для беременных, привившихся от COVID-19
03:16Бывший президент Польши пожаловался на отсутствие денег
03:16Новейший "Глонасс-К" сменит вышедший из строя аппарат, рассказал источник
03:13Эксперт назвал надежный способ выбрать шампанское
03:12Глава Приморья оценил ущерб от циклона более чем в один миллиард рублей
Лента новостейМолния