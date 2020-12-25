https://ria.ru/20201225/prazdnik-1590703362.html
Психолог рассказал о простых способах создать новогоднее настроение
Психолог рассказал о простых способах создать новогоднее настроение
Уходящий год выдался сложным и энергозатратным. О том, как, утопая в суете и накопившейся усталости, не упустить волшебное предвкушение праздника и "поймать"... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T08:00
2020-12-25T08:00
2020-12-25T11:18
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Уходящий год выдался сложным и энергозатратным. О том, как, утопая в суете и накопившейся усталости, не упустить волшебное предвкушение праздника и "поймать" новогоднее настроение, рассказала Татьяна Мишина, психолог семейного центра "Гелиос" департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.Специалист считает, что начать подготовку к празднику нужно с украшения дома и елки. Кроме того, по мнению Татьяны Мишиной, подойти к оформлению и декорациям лучше творчески, вовлекая в атмосферный процесс всю семью. Подкрепить созданную новогоднюю атмосферу необходимо новогодними ароматами. Подобрав композицию запахов цитрусовых, ели, корицы и гвоздики, можно значительно улучшить настроение себе и своим близким.Просмотр новогодних фильмов, мультфильмов и сказок по вечерам — это не только хороший способ настроиться на праздничную волну, но и отличный повод собраться всей семьей."Приобщите детей к хорошо знакомым и любимым фильмам из вашего детства или выберите новые, которые еще не видели сами. В любом случае совместный просмотр и обсуждение хорошего новогоднего фильма поднимет настроение и зарядит позитивом. Маленьким детям можно почитать на ночь новогодние сказки", — советует специалист.Татьяна Мишина также предлагает вспомнить приятные моменты и события, рассматривая фотографии, детские поделки и рисунки, накопившиеся за прошедший год.
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хорошие новости, традиции, новый год
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Уходящий год выдался сложным и энергозатратным. О том, как, утопая в суете и накопившейся усталости, не упустить волшебное предвкушение праздника и "поймать" новогоднее настроение, рассказала Татьяна Мишина, психолог семейного центра "Гелиос" департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
Специалист считает, что начать подготовку к празднику нужно с украшения дома и елки. Кроме того, по мнению Татьяны Мишиной, подойти к оформлению и декорациям лучше творчески, вовлекая в атмосферный процесс всю семью.
"Хорошая идея — сделать самодельные новогодние игрушки. Это уникальное и неповторимое украшение можно сохранить на память как семейную реликвию. И даже начать собирать свою собственную коллекцию, год за годом пополняя ее новыми экземплярами. Поверьте, через десять-пятнадцать лет подросшие дети с умилением будут разглядывать свои ранние творческие работы, пробуждающие ассоциации с теплыми семейными праздниками", — объясняет психолог.
Подкрепить созданную новогоднюю атмосферу необходимо новогодними ароматами. Подобрав композицию запахов цитрусовых, ели, корицы и гвоздики, можно значительно улучшить настроение себе и своим близким.
Просмотр новогодних фильмов, мультфильмов и сказок по вечерам — это не только хороший способ настроиться на праздничную волну, но и отличный повод собраться всей семьей.
"Приобщите детей к хорошо знакомым и любимым фильмам из вашего детства или выберите новые, которые еще не видели сами. В любом случае совместный просмотр и обсуждение хорошего новогоднего фильма поднимет настроение и зарядит позитивом. Маленьким детям можно почитать на ночь новогодние сказки", — советует специалист.
Татьяна Мишина также предлагает вспомнить приятные моменты и события, рассматривая фотографии, детские поделки и рисунки, накопившиеся за прошедший год.