https://ria.ru/20201225/prazdnik-1590703362.html

Психолог рассказал о простых способах создать новогоднее настроение

Психолог рассказал о простых способах создать новогоднее настроение

Уходящий год выдался сложным и энергозатратным. О том, как, утопая в суете и накопившейся усталости, не упустить волшебное предвкушение праздника и "поймать"... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T08:00

2020-12-25T08:00

2020-12-25T11:18

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Уходящий год выдался сложным и энергозатратным. О том, как, утопая в суете и накопившейся усталости, не упустить волшебное предвкушение праздника и "поймать" новогоднее настроение, рассказала Татьяна Мишина, психолог семейного центра "Гелиос" департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.Специалист считает, что начать подготовку к празднику нужно с украшения дома и елки. Кроме того, по мнению Татьяны Мишиной, подойти к оформлению и декорациям лучше творчески, вовлекая в атмосферный процесс всю семью. Подкрепить созданную новогоднюю атмосферу необходимо новогодними ароматами. Подобрав композицию запахов цитрусовых, ели, корицы и гвоздики, можно значительно улучшить настроение себе и своим близким.Просмотр новогодних фильмов, мультфильмов и сказок по вечерам — это не только хороший способ настроиться на праздничную волну, но и отличный повод собраться всей семьей."Приобщите детей к хорошо знакомым и любимым фильмам из вашего детства или выберите новые, которые еще не видели сами. В любом случае совместный просмотр и обсуждение хорошего новогоднего фильма поднимет настроение и зарядит позитивом. Маленьким детям можно почитать на ночь новогодние сказки", — советует специалист.Татьяна Мишина также предлагает вспомнить приятные моменты и события, рассматривая фотографии, детские поделки и рисунки, накопившиеся за прошедший год.

https://ria.ru/20201218/prazdnik-1589748967.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, традиции, новый год