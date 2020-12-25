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В Ростовской области двое детей погибли при пожаре в частном доме
В Ростовской области двое детей погибли при пожаре в частном доме
Два маленьких ребенка погибли при пожаре в частном доме в Чертковском районе Ростовской области, их мать и еще двое детей спасены, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:37
2020-12-25T14:37
2020-12-25T15:29
чертковский район
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 дек - РИА Новости. Два маленьких ребенка погибли при пожаре в частном доме в Чертковском районе Ростовской области, их мать и еще двое детей спасены, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Пожар в частном доме в селе Маньково-Калитвенское произошел в пятницу на площади 35 квадратных метров.Следователи возбудили уголовное дело после смерти двух маленьких детей при пожаре, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону."По данному факту в следственном отделе возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - сказал представитель областного СК.В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По данным регионального ГУМЧС России, предварительно очаг возгорания был расположен в районе печи на твердом топливе.
https://ria.ru/20191024/1560143031.html
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чертковский район, ростовская область, происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 дек - РИА Новости.
Два маленьких ребенка погибли при пожаре в частном доме в Чертковском районе Ростовской области
, их мать и еще двое детей спасены, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Пожар в частном доме в селе Маньково-Калитвенское произошел в пятницу на площади 35 квадратных метров.
"При ликвидации пожара внутри дома обнаружены погибшие дети девочки 2016 и 2019 годов рождения. Двое детей 2017 и 2020 годов рождения спасены, вместе с матерью доставлены в лечебное учреждение", - сказал представитель ведомства.
Следователи возбудили уголовное дело после смерти двух маленьких детей при пожаре, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
"По данному факту в следственном отделе возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - сказал представитель областного СК.
В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По данным регионального ГУМЧС России, предварительно очаг возгорания был расположен в районе печи на твердом топливе.