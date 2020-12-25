https://ria.ru/20201225/pozhar-1590924908.html

В Ростовской области двое детей погибли при пожаре в частном доме

В Ростовской области двое детей погибли при пожаре в частном доме

Два маленьких ребенка погибли при пожаре в частном доме в Чертковском районе Ростовской области, их мать и еще двое детей спасены, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:37

2020-12-25T14:37

2020-12-25T15:29

чертковский район

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 дек - РИА Новости. Два маленьких ребенка погибли при пожаре в частном доме в Чертковском районе Ростовской области, их мать и еще двое детей спасены, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Пожар в частном доме в селе Маньково-Калитвенское произошел в пятницу на площади 35 квадратных метров.Следователи возбудили уголовное дело после смерти двух маленьких детей при пожаре, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону."По данному факту в следственном отделе возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - сказал представитель областного СК.В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По данным регионального ГУМЧС России, предварительно очаг возгорания был расположен в районе печи на твердом топливе.

https://ria.ru/20191024/1560143031.html

чертковский район

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чертковский район, ростовская область, происшествия