В ЦАР повстанцы отказались от прекращения огня
© AP Photo / Jerome DelayОполченец "Антибалаки" в Банги, ЦАР
© AP Photo / Jerome Delay
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Повстанческая "Коалиция патриотов за перемены", которая борется с правительством Центральноафриканской Республики, объявила об отказе от прекращения огня, передает агентство Франс Пресс.
Ранее повстанцы объявили об одностороннем прекращении огня на 72 часа в преддверии выборов в воскресенье.
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Согласно агентству, повстанцы заявили, что, столкнувшись с "безответственным упорством правительства ", которое отвергло бы прекращение огня, коалиция "решила нарушить 72-часовое перемирие, которое она наложила на себя, и возобновить свой неумолимый марш к достижению своей конечной цели".
Две группы, входящие в коалицию, подтвердили агентству подлинность данного заявления коалиции.
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в столице Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.
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Шестого февраля 2019 года власти ЦАР и представители вооруженных группировок по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.