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Умер посол Белоруссии в США Олег Кравченко
Умер посол Белоруссии в США Олег Кравченко
Скоропостижно скончался замминистра иностранных дел Олег Кравченко, назначенный послом республики в США, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T16:22
2020-12-25T16:22
2020-12-25T17:05
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МИНСК, 25 дек - РИА Новости. Скоропостижно скончался замминистра иностранных дел Олег Кравченко, назначенный послом республики в США, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь белорусского МИД Антолий Глаз.По словам Глаза, Кравченко не успел уехать на работу в США, находился в Белоруссии.Кравченко был назначен послом в США в июле этого года. С января 2017 года работал в должности заместителя министра иностранных дел Белоруссии.Как отмечается в некрологе, распространенном пресс-службой МИД, Кравченко находился на дипломатической службе больше 25 лет, внес значительный вклад в развитие белорусско-американских и белорусско-европейских отношений."Олег Иванович был признанным интеллектуалом, человеком глубокой мудрости. Его отличали тонкое чувство юмора, внимание и поддержка по отношению к сотрудникам и подчиненным. Он был не только профессионалом высочайшего класса, но и добрым, отзывчивым человеком, семьянином, отцом троих детей… Память об Олеге Ивановиче Кравченко останется в сердцах его коллег и друзей", - говорится в некрологе.Дата и место прощания с Кравченко пока не сообщаются.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
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мид белоруссии, белоруссия, сша, в мире
МИНСК, 25 дек - РИА Новости.
Скоропостижно скончался замминистра иностранных дел Олег Кравченко
, назначенный послом республики в США
, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь белорусского МИД Антолий Глаз.
"Олег Иванович Кравченко скоропостижно скончался", - сказал пресс-секретарь, но не уточнил причину смерти.
По словам Глаза, Кравченко не успел уехать на работу в США, находился в Белоруссии
.
Кравченко был назначен послом в США в июле этого года. С января 2017 года работал в должности заместителя министра иностранных дел Белоруссии.
Как отмечается в некрологе, распространенном пресс-службой МИД, Кравченко находился на дипломатической службе больше 25 лет, внес значительный вклад в развитие белорусско-американских и белорусско-европейских отношений.
"Олег Иванович был признанным интеллектуалом, человеком глубокой мудрости. Его отличали тонкое чувство юмора, внимание и поддержка по отношению к сотрудникам и подчиненным. Он был не только профессионалом высочайшего класса, но и добрым, отзывчивым человеком, семьянином, отцом троих детей… Память об Олеге Ивановиче Кравченко останется в сердцах его коллег и друзей", - говорится в некрологе.
Дата и место прощания с Кравченко пока не сообщаются.
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