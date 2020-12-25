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Умер посол Белоруссии в США Олег Кравченко

Умер посол Белоруссии в США Олег Кравченко

Скоропостижно скончался замминистра иностранных дел Олег Кравченко, назначенный послом республики в США, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T16:22

2020-12-25T16:22

2020-12-25T17:05

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МИНСК, 25 дек - РИА Новости. Скоропостижно скончался замминистра иностранных дел Олег Кравченко, назначенный послом республики в США, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь белорусского МИД Антолий Глаз.По словам Глаза, Кравченко не успел уехать на работу в США, находился в Белоруссии.Кравченко был назначен послом в США в июле этого года. С января 2017 года работал в должности заместителя министра иностранных дел Белоруссии.Как отмечается в некрологе, распространенном пресс-службой МИД, Кравченко находился на дипломатической службе больше 25 лет, внес значительный вклад в развитие белорусско-американских и белорусско-европейских отношений."Олег Иванович был признанным интеллектуалом, человеком глубокой мудрости. Его отличали тонкое чувство юмора, внимание и поддержка по отношению к сотрудникам и подчиненным. Он был не только профессионалом высочайшего класса, но и добрым, отзывчивым человеком, семьянином, отцом троих детей… Память об Олеге Ивановиче Кравченко останется в сердцах его коллег и друзей", - говорится в некрологе.Дата и место прощания с Кравченко пока не сообщаются.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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мид белоруссии, белоруссия, сша, в мире