Женщинам-военнослужащим могут вдвое увеличить пособие на ребенка
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастница конкурса красоты среди женщин-военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения "Макияж под камуфляж"
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Женщинам-военнослужащим ежемесячное пособие по уходу за ребенком планируется увеличить в два раза — с 13 504 до 27 984 рублей, сообщила замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.
"Министерством труда и социальной защиты РФ организована работа по подготовке проекта федерального закона, согласно которому предусмотрено повышение максимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребёнком. Размер указанной выплаты для женщин-военнослужащих с нынешних 13504 рублей возрастёт до 27984,66 рублей", - сказала Шевцова, слова которой приводят в Минобороны РФ.
Замминистра подчеркнула, что данная мера затронет женщин, проходящих службу во всех силовых структурах.
"То есть Минобороны России выступило в данном случае автором инициативы значительно более широкого, чем ведомственный, масштаба", - добавила она.