https://ria.ru/20201225/posobie-1590840666.html

Женщинам-военнослужащим могут вдвое увеличить пособие на ребенка

Женщинам-военнослужащим могут вдвое увеличить пособие на ребенка

Женщинам-военнослужащим ежемесячное пособие по уходу за ребенком планируется увеличить в два раза — с 13 504 до 27 984 рублей, сообщила замминистра обороны РФ... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T00:25

2020-12-25T00:25

2020-12-25T00:25

россия

ребенок

татьяна шевцова

москва

общество

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Женщинам-военнослужащим ежемесячное пособие по уходу за ребенком планируется увеличить в два раза — с 13 504 до 27 984 рублей, сообщила замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.Замминистра подчеркнула, что данная мера затронет женщин, проходящих службу во всех силовых структурах."То есть Минобороны России выступило в данном случае автором инициативы значительно более широкого, чем ведомственный, масштаба", - добавила она.

https://ria.ru/20201225/mirotvortsy-1590840005.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ребенок, татьяна шевцова, москва, общество