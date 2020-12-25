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Женщинам-военнослужащим могут вдвое увеличить пособие на ребенка
Женщинам-военнослужащим могут вдвое увеличить пособие на ребенка
Женщинам-военнослужащим ежемесячное пособие по уходу за ребенком планируется увеличить в два раза — с 13 504 до 27 984 рублей, сообщила замминистра обороны РФ... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T00:25
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россия
ребенок
татьяна шевцова
москва
общество
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Женщинам-военнослужащим ежемесячное пособие по уходу за ребенком планируется увеличить в два раза — с 13 504 до 27 984 рублей, сообщила замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.Замминистра подчеркнула, что данная мера затронет женщин, проходящих службу во всех силовых структурах."То есть Минобороны России выступило в данном случае автором инициативы значительно более широкого, чем ведомственный, масштаба", - добавила она.
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россия, ребенок, татьяна шевцова, москва, общество

Женщинам-военнослужащим могут вдвое увеличить пособие на ребенка

00:25 25.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастница конкурса красоты среди женщин-военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения "Макияж под камуфляж"
Участница конкурса красоты среди женщин-военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения Макияж под камуфляж - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Женщинам-военнослужащим ежемесячное пособие по уходу за ребенком планируется увеличить в два раза — с 13 504 до 27 984 рублей, сообщила замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.
"Министерством труда и социальной защиты РФ организована работа по подготовке проекта федерального закона, согласно которому предусмотрено повышение максимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребёнком. Размер указанной выплаты для женщин-военнослужащих с нынешних 13504 рублей возрастёт до 27984,66 рублей", - сказала Шевцова, слова которой приводят в Минобороны РФ.
Замминистра подчеркнула, что данная мера затронет женщин, проходящих службу во всех силовых структурах.
"То есть Минобороны России выступило в данном случае автором инициативы значительно более широкого, чем ведомственный, масштаба", - добавила она.
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