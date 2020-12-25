https://ria.ru/20201225/poroshenko-1590998249.html

"Сам сядешь". В партии Порошенко резко ответили на слова Зеленского

"Сам сядешь". В партии Порошенко резко ответили на слова Зеленского

Партия "Европейская солидарность" раскритиковала интервью президента Украины Владимира Зеленского порталу Focus, в котором украинский лидер, в частности,... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T20:48

2020-12-25T20:48

2020-12-25T21:01

ситуация на украине

европейская солидарность

петр порошенко

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Партия "Европейская солидарность" раскритиковала интервью президента Украины Владимира Зеленского порталу Focus, в котором украинский лидер, в частности, отметил, что большинство жителей страны "ждут, когда посадят Порошенко".В партии обвинили Зеленского в политическом преследовании, попытках повлиять на прокуратуру и в коррупции, сообщила "Украинская правда"."Перефразируя известную мудрость, можно было бы сказать: не готовь камеру другому — сам в нее сядешь", — добавили представители "ЕС" в комментарии порталу LB.ua.Также политики заявили, что Зеленский испытывает "навязчивые фантазии" в отношении своего предшественника, и напомнили, что многие украинцы в опросах назвали президента разочарованием года.

https://ria.ru/20201224/zelenskiy-1590738083.html

https://ria.ru/20201225/voyna-1590926097.html

украина

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ситуация на украине, европейская солидарность, петр порошенко, владимир зеленский, украина, в мире