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"Сам сядешь". В партии Порошенко резко ответили на слова Зеленского
"Сам сядешь". В партии Порошенко резко ответили на слова Зеленского
Партия "Европейская солидарность" раскритиковала интервью президента Украины Владимира Зеленского порталу Focus, в котором украинский лидер, в частности,... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T20:48
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ситуация на украине
европейская солидарность
петр порошенко
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Партия "Европейская солидарность" раскритиковала интервью президента Украины Владимира Зеленского порталу Focus, в котором украинский лидер, в частности, отметил, что большинство жителей страны "ждут, когда посадят Порошенко".В партии обвинили Зеленского в политическом преследовании, попытках повлиять на прокуратуру и в коррупции, сообщила "Украинская правда"."Перефразируя известную мудрость, можно было бы сказать: не готовь камеру другому — сам в нее сядешь", — добавили представители "ЕС" в комментарии порталу LB.ua.Также политики заявили, что Зеленский испытывает "навязчивые фантазии" в отношении своего предшественника, и напомнили, что многие украинцы в опросах назвали президента разочарованием года.
https://ria.ru/20201224/zelenskiy-1590738083.html
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ситуация на украине, европейская солидарность, петр порошенко, владимир зеленский, украина, в мире

"Сам сядешь". В партии Порошенко резко ответили на слова Зеленского

20:48 25.12.2020 (обновлено: 21:01 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко после выступления накануне региональных выборов на Украине
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко после выступления накануне региональных выборов на Украине - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Партия "Европейская солидарность" раскритиковала интервью президента Украины Владимира Зеленского порталу Focus, в котором украинский лидер, в частности, отметил, что большинство жителей страны "ждут, когда посадят Порошенко".
В партии обвинили Зеленского в политическом преследовании, попытках повлиять на прокуратуру и в коррупции, сообщила "Украинская правда".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 13:28
В Раде заявили, что Зеленский может стать последним президентом Украины
"Перефразируя известную мудрость, можно было бы сказать: не готовь камеру другому — сам в нее сядешь", — добавили представители "ЕС" в комментарии порталу LB.ua.
Также политики заявили, что Зеленский испытывает "навязчивые фантазии" в отношении своего предшественника, и напомнили, что многие украинцы в опросах назвали президента разочарованием года.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
Вчера, 14:43
Зеленский пообещал мобилизацию всех украинцев в случае войны с Россией
 
Ситуация на УкраинеЕвропейская солидарностьПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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