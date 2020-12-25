https://ria.ru/20201225/popova-1590895100.html

Попова рассказала о жалобах родителей на качество питания в школах

Попова рассказала о жалобах родителей на качество питания в школах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодняшний день в шесть раз снизилось количество жалоб от родителей на качество питания детей в школах. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T12:38

2020-12-25T12:38

2020-12-25T12:51

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

анна попова

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодняшний день в шесть раз снизилось количество жалоб от родителей на качество питания детей в школах.По ее словам, есть информация из территорий за полярным кругом о том, что дети стали получать больше овощей и фруктов - это результат.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, анна попова