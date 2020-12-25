https://ria.ru/20201225/popova-1590895100.html
Попова рассказала о жалобах родителей на качество питания в школах
Попова рассказала о жалобах родителей на качество питания в школах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодняшний день в шесть раз снизилось количество жалоб от родителей на качество питания детей в школах. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:38
2020-12-25T12:38
2020-12-25T12:51
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
анна попова
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодняшний день в шесть раз снизилось количество жалоб от родителей на качество питания детей в школах.По ее словам, есть информация из территорий за полярным кругом о том, что дети стали получать больше овощей и фруктов - это результат.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, анна попова