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Новый год—2021
https://ria.ru/20201225/podarok-1590967737.html
Просивший акции "Газпрома" школьник из Бишкека получил подарок из Кремля
Просивший акции "Газпрома" школьник из Бишкека получил подарок из Кремля
Семилетнему киргизскому школьнику Рустаму Ташматову, который в письме президенту России Владимиру Путину попросил исполнить на Новый год его мечту — стать... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T17:23
2020-12-25T19:12
новый год—2021
дед мороз
газпром
роснефть
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
владимир путин
бишкек
киргизия
общество
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Семилетнему киргизскому школьнику Рустаму Ташматову, который в письме президенту России Владимиру Путину попросил исполнить на Новый год его мечту — стать акционером "Газпрома" или "Роснефти", а также попробовать тульский пряник, вручили подарки из Кремля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества.После этого подарок Рустаму вручил руководитель представительства федерального агентства в Киргизии Виктор Нефедов, он подарил юному активисту "Большую универсальную школьную энциклопедию" и пожелал ему удачной карьеры на политическом поприще.Ранее представители Россотрудничества похвалили мальчика за амбициозность и выразили надежду, что он сохранит свой интерес к нефтегазовой отрасли и в будущем. Рустам учится во втором классе в гимназии № 29 Бишкека, где его знают как активиста школьного движения "Жакшы Адамдар", что в переводе на русский язык означает "Хорошие люди". Рустам с друзьями помогают взрослым во время субботников, благотворительных акций, участвуют в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы и другим памятным историческим событиям.
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дед мороз, газпром, роснефть, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), владимир путин, бишкек, киргизия, общество

Просивший акции "Газпрома" школьник из Бишкека получил подарок из Кремля

17:23 25.12.2020 (обновлено: 19:12 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковТроицкая башня Московского Кремля и новогодняя елка на Манежной площади
Троицкая башня Московского Кремля и новогодняя елка на Манежной площади - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Семилетнему киргизскому школьнику Рустаму Ташматову, который в письме президенту России Владимиру Путину попросил исполнить на Новый год его мечту — стать акционером "Газпрома" или "Роснефти", а также попробовать тульский пряник, вручили подарки из Кремля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества.

Торжественная церемония прошла в Российском центре науки и культуры в Бишкеке, который посетил сам Дед Мороз, чтобы передать мальчику подарок из Кремля. "В свете софитов и под прицелом телекамер Дед Мороз вручил Рустаму тульский пряник, портрет Владимира Путина с автографом и термокружку, точно такую же, как и та, которая стоит на столе президента во время публичных мероприятий, в том числе ежегодной пресс-конференции 17 декабря", — рассказали в Россотрудничестве.

После этого подарок Рустаму вручил руководитель представительства федерального агентства в Киргизии Виктор Нефедов, он подарил юному активисту "Большую универсальную школьную энциклопедию" и пожелал ему удачной карьеры на политическом поприще.
Ранее представители Россотрудничества похвалили мальчика за амбициозность и выразили надежду, что он сохранит свой интерес к нефтегазовой отрасли и в будущем. Рустам учится во втором классе в гимназии № 29 Бишкека, где его знают как активиста школьного движения "Жакшы Адамдар", что в переводе на русский язык означает "Хорошие люди". Рустам с друзьями помогают взрослым во время субботников, благотворительных акций, участвуют в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы и другим памятным историческим событиям.
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Новый год—2021Дед МорозГазпромРоснефтьФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Владимир ПутинБишкекКиргизияОбщество
 
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