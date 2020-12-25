https://ria.ru/20201225/podarok-1590967737.html

Просивший акции "Газпрома" школьник из Бишкека получил подарок из Кремля

Просивший акции "Газпрома" школьник из Бишкека получил подарок из Кремля

Семилетнему киргизскому школьнику Рустаму Ташматову, который в письме президенту России Владимиру Путину попросил исполнить на Новый год его мечту — стать... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T17:23

2020-12-25T17:23

2020-12-25T19:12

новый год—2021

дед мороз

газпром

роснефть

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Семилетнему киргизскому школьнику Рустаму Ташматову, который в письме президенту России Владимиру Путину попросил исполнить на Новый год его мечту — стать акционером "Газпрома" или "Роснефти", а также попробовать тульский пряник, вручили подарки из Кремля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества.После этого подарок Рустаму вручил руководитель представительства федерального агентства в Киргизии Виктор Нефедов, он подарил юному активисту "Большую универсальную школьную энциклопедию" и пожелал ему удачной карьеры на политическом поприще.Ранее представители Россотрудничества похвалили мальчика за амбициозность и выразили надежду, что он сохранит свой интерес к нефтегазовой отрасли и в будущем. Рустам учится во втором классе в гимназии № 29 Бишкека, где его знают как активиста школьного движения "Жакшы Адамдар", что в переводе на русский язык означает "Хорошие люди". Рустам с друзьями помогают взрослым во время субботников, благотворительных акций, участвуют в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы и другим памятным историческим событиям.

https://ria.ru/20201221/zhelanie-1590295472.html

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дед мороз, газпром, роснефть, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), владимир путин, бишкек, киргизия, общество