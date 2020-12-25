Просивший акции "Газпрома" школьник из Бишкека получил подарок из Кремля
17:23 25.12.2020 (обновлено: 19:12 25.12.2020)
© РИА Новости / Евгений ОдиноковТроицкая башня Московского Кремля и новогодняя елка на Манежной площади
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Семилетнему киргизскому школьнику Рустаму Ташматову, который в письме президенту России Владимиру Путину попросил исполнить на Новый год его мечту — стать акционером "Газпрома" или "Роснефти", а также попробовать тульский пряник, вручили подарки из Кремля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества.
Торжественная церемония прошла в Российском центре науки и культуры в Бишкеке, который посетил сам Дед Мороз, чтобы передать мальчику подарок из Кремля. "В свете софитов и под прицелом телекамер Дед Мороз вручил Рустаму тульский пряник, портрет Владимира Путина с автографом и термокружку, точно такую же, как и та, которая стоит на столе президента во время публичных мероприятий, в том числе ежегодной пресс-конференции 17 декабря", — рассказали в Россотрудничестве.
После этого подарок Рустаму вручил руководитель представительства федерального агентства в Киргизии Виктор Нефедов, он подарил юному активисту "Большую универсальную школьную энциклопедию" и пожелал ему удачной карьеры на политическом поприще.
Ранее представители Россотрудничества похвалили мальчика за амбициозность и выразили надежду, что он сохранит свой интерес к нефтегазовой отрасли и в будущем. Рустам учится во втором классе в гимназии № 29 Бишкека, где его знают как активиста школьного движения "Жакшы Адамдар", что в переводе на русский язык означает "Хорошие люди". Рустам с друзьями помогают взрослым во время субботников, благотворительных акций, участвуют в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы и другим памятным историческим событиям.