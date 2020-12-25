https://ria.ru/20201225/pobeda-1590898523.html

Попова рассказала, от кого зависит победа над коронавирусом

Попова рассказала, от кого зависит победа над коронавирусом

Каждый человек должен стараться сохранить свое здоровье и не заразить коронавирусом других людей, тогда COVID-19 может быть побежден, заявила глава... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T12:52

2020-12-25T12:52

2020-12-25T13:18

распространение нового коронавируса

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коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Каждый человек должен стараться сохранить свое здоровье и не заразить коронавирусом других людей, тогда COVID-19 может быть побежден, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она отметила, что россияне в борьбе с пандемией продемонстрировали невероятное единение, так, по оценкам экспертов, 85% жителей страны носят маски.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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