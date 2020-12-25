https://ria.ru/20201225/playstation-1590940590.html

В джойстике Sony PlayStation 5 обнаружен массовый дефект

В джойстике Sony PlayStation 5 обнаружен массовый дефект

Контроллер DualSense для приставки Sony PlayStation 5 оказался подвержен неприятному дефекту — выходят из строя новые адаптивные триггеры. Проблема, которая... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T15:38

2020-12-25T15:38

2020-12-25T15:38

наука

reddit

геймеры

playstation

технологии

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Контроллер DualSense для приставки Sony PlayStation 5 оказался подвержен неприятному дефекту — выходят из строя новые адаптивные триггеры. Проблема, которая затронула множество геймеров, активно обсуждается на Reddit покупателями консоли.Адаптивные триггеры, одна из ключевых новинок DualSense, начали массово ломаться или некорректно работать. Часть пользователей говорят о звуке щелчка, который предшествовал выходу из строя кнопок. Геймеры, столкнувшиеся с подобной проблемой, уверяют, что джойстик не ронялся и не разбирался.В Sony пока проблему с DualSense не комментируют. Адаптивные триггеры призваны обеспечить больший реализм в играх, например, имитировать усилия от нажатия спускового крючка оружия.

https://ria.ru/20201111/playstation-1584076652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

reddit, геймеры, playstation, технологии