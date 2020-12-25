https://ria.ru/20201225/pixel-1590908846.html
Google выпустит новый смартфон Pixel с необычной фронтальной камерой
Google выпустит новый смартфон Pixel с необычной фронтальной камерой
В смартфоне Pixel 6 может быть применена подэкранная фронтальная камера, невидимая глазом. О патенте Google на такую технологию сообщает Phonearena. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T13:39
2020-12-25T13:39
2020-12-25T13:39
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google
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В смартфоне Pixel 6 может быть применена подэкранная фронтальная камера, невидимая глазом. О патенте Google на такую технологию сообщает Phonearena.В технической документации указывается смартфон с узкими рамками по всему периметру экрана. В дисплее нет вырезов или отверстий под фронтальную камеру. Зато обозначена прямоугольная область под экраном, где и может разместиться новый фотосенсор.Новый смартфон от Google должен быть представлен во второй половине 2021 года. Пока же на рынке присутствует Pixel 5, раскритикованный многими блогерами за скромную начинку при флагманской стоимости.
https://ria.ru/20200902/zte-1576623000.html
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