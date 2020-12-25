https://ria.ru/20201225/pixel-1590908846.html

Google выпустит новый смартфон Pixel с необычной фронтальной камерой

Google выпустит новый смартфон Pixel с необычной фронтальной камерой

В смартфоне Pixel 6 может быть применена подэкранная фронтальная камера, невидимая глазом. О патенте Google на такую технологию сообщает Phonearena. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T13:39

2020-12-25T13:39

2020-12-25T13:39

наука

google

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В смартфоне Pixel 6 может быть применена подэкранная фронтальная камера, невидимая глазом. О патенте Google на такую технологию сообщает Phonearena.В технической документации указывается смартфон с узкими рамками по всему периметру экрана. В дисплее нет вырезов или отверстий под фронтальную камеру. Зато обозначена прямоугольная область под экраном, где и может разместиться новый фотосенсор.Новый смартфон от Google должен быть представлен во второй половине 2021 года. Пока же на рынке присутствует Pixel 5, раскритикованный многими блогерами за скромную начинку при флагманской стоимости.

https://ria.ru/20200902/zte-1576623000.html

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google, гаджеты, технологии