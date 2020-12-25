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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201225/pfizer-1590843677.html
Pfizer заверила в эффективности вакцины против нового штамма COVID-19
Pfizer заверила в эффективности вакцины против нового штамма COVID-19
Президент и генеральный директор Pfizer Альберт Бурла уверен, что вакцина его компании будет эффективной против нового штамма коронавируса, обнаруженного в... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T02:05
2020-12-25T07:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
евросоюз
салоники
греция
афины
сша
в мире
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АФИНЫ, 25 дек – РИА Новости. Президент и генеральный директор Pfizer Альберт Бурла уверен, что вакцина его компании будет эффективной против нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании, и полагает, что покончить с коронавирусом - это вопрос времени.До возвращения к нормальной жизни всем надо носить маски, заявил Бурла в интервью греческому общественному телевидению ERT в четверг вечером.Бурла родом из Греции, из северной столицы страны города Салоники.Pfizer и Bionteck получили разрешение на поставки их вакцины в Евросоюз, первые партии начнут поступать во все страны ЕС 26 декабря.На вопрос, насколько опасна новая мутация коронавируса, новости о которой последние несколько дней беспокоят всю планету, и повлияет ли она на выпуск вакцины, Бурла ответил, что ожидает эффективного воздействия вакцины на новый штамм.По его словам, сейчас проводятся эксперименты, и примерно через две недели будет достаточно данных.На вопрос, сколько времени потребуется в случае необходимости для изменений в вакцине, Бурла ответил, что это зависит от технологии каждой вакцины."Самое замечательное в технологии мРНК (матричной РНК), которую мы используем, заключается в том, что это будет кратчайший способ модифицировать вакцину, потому что мы не используем ни живые, ни ослабленные вирусы, мы даже не используем белки в вакцине. Это мессенджер РНК, которую мы отправляем. Мы можем изменить код в имеющихся у нас липосомах, и это можно сделать очень быстро, и немедленно приступить к производству новых вакцин", - сказал глава компании.Бурла сообщил, что Pfizer и Bionteck уже готовятся к немедленной отправке вакцин в ЕС, доставка будет осуществляться одновременно во все страны-участницы."Мы обещали Евросоюзу 200 миллионов доз в 2021 году. Европейский Союз также имеет право запросить еще 100 миллионов, и мы сделаем все возможное, чтобы дать их. Каждая страна получит свое количество вакцины в соответствии с долей населения. Греция также получит из первых стран", - сказал Бурла.По его оценке, Греция сможет получить в декабре от 90 до 100 тысяч доз. Всего Греции, по его данным, полагается порядка 2 миллионов доз."Пока не было никаких проблем с доставкой в Англию или Америку, что довольно сложно, поэтому я думаю, что все будет хорошо", - сказал он.Бурла выразил надежду, что скорое все вернутся к нормальной жизни."Но пока мы не придем к этому, я прошу всех - носите маски, следуйте инструкциям, которые дают вам органы здравоохранения. Мы находимся на последнем этапе, было бы жаль, если у некоторых людей будут проблемы со здоровьем или терять людей, потому что они не были внимательными в последние дни", - сказал Бурла.Он уверен, что с эпидемией скоро будет покончено."Это может занять некоторое время, но в настоящий момент решения, которые мы имеем в наших руках, настолько эффективны, что достижение цели - лишь вопрос времени". – сказал глава компании.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, евросоюз, салоники, греция, афины, сша, в мире

Pfizer заверила в эффективности вакцины против нового штамма COVID-19

02:05 25.12.2020 (обновлено: 07:42 25.12.2020)
 
© AP Photo / Ariel SchalitФлакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© AP Photo / Ariel Schalit
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АФИНЫ, 25 дек – РИА Новости. Президент и генеральный директор Pfizer Альберт Бурла уверен, что вакцина его компании будет эффективной против нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании, и полагает, что покончить с коронавирусом - это вопрос времени.
До возвращения к нормальной жизни всем надо носить маски, заявил Бурла в интервью греческому общественному телевидению ERT в четверг вечером.
Бурла родом из Греции, из северной столицы страны города Салоники.
Pfizer и Bionteck получили разрешение на поставки их вакцины в Евросоюз, первые партии начнут поступать во все страны ЕС 26 декабря.
На вопрос, насколько опасна новая мутация коронавируса, новости о которой последние несколько дней беспокоят всю планету, и повлияет ли она на выпуск вакцины, Бурла ответил, что ожидает эффективного воздействия вакцины на новый штамм.
"Я думаю, что для того, чтобы понять, насколько это опасно, потребуется некоторое время, чтобы лучше узнать новый штамм. Что касается вакцин, я умеренно оптимистичен, что они будут столь же эффективными и с этим штаммом, но в настоящее время мы не знаем наверняка. Я думаю, что видел данные, которые позволяют мне сказать, что я умеренно оптимистичен, но мы будем иметь окончательные доказательства того, являются ли вакцины такими же или более эффективными с этим штаммом, не более чем через две недели", - сказал Бурла.
По его словам, сейчас проводятся эксперименты, и примерно через две недели будет достаточно данных.
На вопрос, сколько времени потребуется в случае необходимости для изменений в вакцине, Бурла ответил, что это зависит от технологии каждой вакцины.
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"Самое замечательное в технологии мРНК (матричной РНК), которую мы используем, заключается в том, что это будет кратчайший способ модифицировать вакцину, потому что мы не используем ни живые, ни ослабленные вирусы, мы даже не используем белки в вакцине. Это мессенджер РНК, которую мы отправляем. Мы можем изменить код в имеющихся у нас липосомах, и это можно сделать очень быстро, и немедленно приступить к производству новых вакцин", - сказал глава компании.
Бурла сообщил, что Pfizer и Bionteck уже готовятся к немедленной отправке вакцин в ЕС, доставка будет осуществляться одновременно во все страны-участницы.
"Мы обещали Евросоюзу 200 миллионов доз в 2021 году. Европейский Союз также имеет право запросить еще 100 миллионов, и мы сделаем все возможное, чтобы дать их. Каждая страна получит свое количество вакцины в соответствии с долей населения. Греция также получит из первых стран", - сказал Бурла.
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По его оценке, Греция сможет получить в декабре от 90 до 100 тысяч доз. Всего Греции, по его данным, полагается порядка 2 миллионов доз.
"Пока не было никаких проблем с доставкой в Англию или Америку, что довольно сложно, поэтому я думаю, что все будет хорошо", - сказал он.
Бурла выразил надежду, что скорое все вернутся к нормальной жизни.
"Но пока мы не придем к этому, я прошу всех - носите маски, следуйте инструкциям, которые дают вам органы здравоохранения. Мы находимся на последнем этапе, было бы жаль, если у некоторых людей будут проблемы со здоровьем или терять людей, потому что они не были внимательными в последние дни", - сказал Бурла.
Он уверен, что с эпидемией скоро будет покончено.
"Это может занять некоторое время, но в настоящий момент решения, которые мы имеем в наших руках, настолько эффективны, что достижение цели - лишь вопрос времени". – сказал глава компании.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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