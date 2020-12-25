https://ria.ru/20201225/pfizer-1590843677.html

Pfizer заверила в эффективности вакцины против нового штамма COVID-19

Pfizer заверила в эффективности вакцины против нового штамма COVID-19

Президент и генеральный директор Pfizer Альберт Бурла уверен, что вакцина его компании будет эффективной против нового штамма коронавируса, обнаруженного в... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T02:05

2020-12-25T02:05

2020-12-25T07:42

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

евросоюз

салоники

греция

афины

сша

в мире

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АФИНЫ, 25 дек – РИА Новости. Президент и генеральный директор Pfizer Альберт Бурла уверен, что вакцина его компании будет эффективной против нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании, и полагает, что покончить с коронавирусом - это вопрос времени.До возвращения к нормальной жизни всем надо носить маски, заявил Бурла в интервью греческому общественному телевидению ERT в четверг вечером.Бурла родом из Греции, из северной столицы страны города Салоники.Pfizer и Bionteck получили разрешение на поставки их вакцины в Евросоюз, первые партии начнут поступать во все страны ЕС 26 декабря.На вопрос, насколько опасна новая мутация коронавируса, новости о которой последние несколько дней беспокоят всю планету, и повлияет ли она на выпуск вакцины, Бурла ответил, что ожидает эффективного воздействия вакцины на новый штамм.По его словам, сейчас проводятся эксперименты, и примерно через две недели будет достаточно данных.На вопрос, сколько времени потребуется в случае необходимости для изменений в вакцине, Бурла ответил, что это зависит от технологии каждой вакцины."Самое замечательное в технологии мРНК (матричной РНК), которую мы используем, заключается в том, что это будет кратчайший способ модифицировать вакцину, потому что мы не используем ни живые, ни ослабленные вирусы, мы даже не используем белки в вакцине. Это мессенджер РНК, которую мы отправляем. Мы можем изменить код в имеющихся у нас липосомах, и это можно сделать очень быстро, и немедленно приступить к производству новых вакцин", - сказал глава компании.Бурла сообщил, что Pfizer и Bionteck уже готовятся к немедленной отправке вакцин в ЕС, доставка будет осуществляться одновременно во все страны-участницы."Мы обещали Евросоюзу 200 миллионов доз в 2021 году. Европейский Союз также имеет право запросить еще 100 миллионов, и мы сделаем все возможное, чтобы дать их. Каждая страна получит свое количество вакцины в соответствии с долей населения. Греция также получит из первых стран", - сказал Бурла.По его оценке, Греция сможет получить в декабре от 90 до 100 тысяч доз. Всего Греции, по его данным, полагается порядка 2 миллионов доз."Пока не было никаких проблем с доставкой в Англию или Америку, что довольно сложно, поэтому я думаю, что все будет хорошо", - сказал он.Бурла выразил надежду, что скорое все вернутся к нормальной жизни."Но пока мы не придем к этому, я прошу всех - носите маски, следуйте инструкциям, которые дают вам органы здравоохранения. Мы находимся на последнем этапе, было бы жаль, если у некоторых людей будут проблемы со здоровьем или терять людей, потому что они не были внимательными в последние дни", - сказал Бурла.Он уверен, что с эпидемией скоро будет покончено."Это может занять некоторое время, но в настоящий момент решения, которые мы имеем в наших руках, настолько эффективны, что достижение цели - лишь вопрос времени". – сказал глава компании.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201224/moderna-1590663121.html

https://ria.ru/20201224/allergiya-1590656484.html

https://ria.ru/20201222/vaktsiny-1590268778.html

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коронавирус covid-19, евросоюз, салоники, греция, афины, сша, в мире