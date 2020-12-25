https://ria.ru/20201225/peresmotr-1590848506.html

Суд в Висконсине отказал Трампу в пересмотре итогов выборов в штате

Суд в Висконсине отказал Трампу в пересмотре итогов выборов в штате

Апелляционный суд Висконсина отказал президенту Дональду Трампу в пересмотре итогов выборов в штате, говорится в решении суда. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T05:11

2020-12-25T05:11

2020-12-25T05:11

выборы президента сша — 2020

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ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости, Алексей Богдановский. Апелляционный суд Висконсина отказал президенту Дональду Трампу в пересмотре итогов выборов в штате, говорится в решении суда.Согласно официальным данным, Джо Байден победил в штате с небольшим отрывом и получил 10 голосов выборщиков. Выборщики от штата уже проголосовали 14 декабря, утвердив победу Байдена.Штаб Трампа утверждал, что избирком Висконсина нарушил Конституцию США, ослабив требования к идентификации избирателей на выборах и разрешив выносные ящики для бюллетеней на фоне пандемии.Апелляционный суд единогласным решением трех судей признал эти доводы несостоятельными."У президента были все возможности бросить вызов законодательству Висконсина, аналогичный его нынешним заявлениям, еще до выборов. Отказавшись от этой возможности, он не может теперь пытаться оспорить (закон) уже после того, как результаты выборов окончательно утверждены", - заявил в решении судья Майкл Скаддер, которого назначил судьей сам Трамп.Решение апелляционного суда может быть оспорено в Верховном суде. Тем не менее, высший суд США уже дал понять ранее, что не планирует отменять итоги выборов, отказавшись рассматривать по существу иск Техаса о предполагаемых нарушениях на выборах в других штатах.Кроме того, Верховный суд не выполнил просьбу Трампа и не рассмотрел до Рождества иск штаба действующего президента по выборам в Пенсильвании.По официальным данным, на выборах президента США победил Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков от штатов против 232 у Трампа. Трамп победу Байдена не признает. Конгресс должен утвердить итоги выборов 6 января.

https://ria.ru/20201222/tramp-1590312240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, висконсин, сша, техас, в мире