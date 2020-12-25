https://ria.ru/20201225/pasport-1590998429.html

Юрист рассказал о новых правилах для репатриантов в Израиль

Юрист рассказал о новых правилах для репатриантов в Израиль

Израильское МВД изменило правило выдачи "дарконов" - загранпаспортов, дающих безвизовый въезд в 161 страну мира, однако на репатриацию это не сильно повлияет,... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T20:49

2020-12-25T20:49

2020-12-25T20:49

израиль

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Израильское МВД изменило правило выдачи "дарконов" - загранпаспортов, дающих безвизовый въезд в 161 страну мира, однако на репатриацию это не сильно повлияет, заявил РИА Нвоости известный израильский адвокат Эли Гервиц.По его словам, согласно новой инструкции МВД, новым репатриантам будет выдаваться "даркон" сроком действия один год, а не пять лет, как было раньше. Кроме того, для получения этого вида паспорта репатриант должен находиться на территории Израиля не меньше 75 % своего времени. В противном случае новый гражданин получает "лессе-пассе" - обычный паспорт."На самом деле, разница между "дарконом" и "лессе-пассе" не так велика, как кажется. Поэтому на репатриацию это не сильно повлияет", - пояснил Гервиц.По его словам, репатрианты сейчас получают гражданство прежде всего не для получения "бесплатной визы в 161 страну мира", а для хранения своего имущества на территории Израиля. Речь идет прежде всего о недвижимости и инвестициях.С 2015 года, по различным данным, в Израиль переехало порядка 40 тысяч россиян.

https://ria.ru/20201223/izrail-1590630974.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201223/1590611059.html

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