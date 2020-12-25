https://ria.ru/20201225/paslenovye-1590916583.html

Россельхознадзор ввел запрет на ввоз семян пасленовых культур из Израиля

Россельхознадзор ввел запрет на ввоз семян пасленовых культур из Израиля

Россельхознадзор с 28 декабря вводит запрет на ввоз семян пасленовых культур из Израиля в Россию, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:07

2020-12-25T14:07

2020-12-25T14:07

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

израиль

в мире

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россельхознадзор с 28 декабря вводит запрет на ввоз семян пасленовых культур из Израиля в Россию, говорится в сообщении пресс-службы ведомства."Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 28 декабря 2020 года вводит запрет на ввоз в Россию семян пасленовых культур из Израиля. Такое решение принято в связи с тем, что ранее Россельхознадзор выявил в семенах томатов, поставленных в Россию из Израиля компанией-экспортером Nirit Seeds Ltd, вирус коричневой морщинистости плодов томата ... - объект, в отношении которого введена временная карантинная фитосанитарная мера", - говорится в сообщении.Продукция сопровождалась фитосанитарным сертификатом, удостоверяющим ее соответствие всем российским требованиям, выданным Национальной организацией по карантину и защите растений Израиля.Ведомство указывает, что нотификация об указанном нарушении международных и российских фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции из Израиля в Россию 9 декабря была направлена в службу защиты и инспекции растений министерства сельского хозяйства и развития сельскохозяйственных регионов Израиля. Ответа от компетентного ведомства Израиля до настоящего времени в Россельхознадзор не поступало.В семейство пасленовых культур входят картофель, помидоры, перец, баклажаны, а также некоторые декоративные цветы, лечебные и ядовитые дикие травы.

https://ria.ru/20201224/tomaty-1590739037.html

https://ria.ru/20201201/svini-1587114103.html

израиль

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федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), израиль, в мире