Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201225/paslenovye-1590916583.html
Россельхознадзор ввел запрет на ввоз семян пасленовых культур из Израиля
Россельхознадзор ввел запрет на ввоз семян пасленовых культур из Израиля
Россельхознадзор с 28 декабря вводит запрет на ввоз семян пасленовых культур из Израиля в Россию, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:07
2020-12-25T14:07
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587306057_49:0:3496:1939_1920x0_80_0_0_a80bc163161e17638719d990f2799996.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россельхознадзор с 28 декабря вводит запрет на ввоз семян пасленовых культур из Израиля в Россию, говорится в сообщении пресс-службы ведомства."Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 28 декабря 2020 года вводит запрет на ввоз в Россию семян пасленовых культур из Израиля. Такое решение принято в связи с тем, что ранее Россельхознадзор выявил в семенах томатов, поставленных в Россию из Израиля компанией-экспортером Nirit Seeds Ltd, вирус коричневой морщинистости плодов томата ... - объект, в отношении которого введена временная карантинная фитосанитарная мера", - говорится в сообщении.Продукция сопровождалась фитосанитарным сертификатом, удостоверяющим ее соответствие всем российским требованиям, выданным Национальной организацией по карантину и защите растений Израиля.Ведомство указывает, что нотификация об указанном нарушении международных и российских фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции из Израиля в Россию 9 декабря была направлена в службу защиты и инспекции растений министерства сельского хозяйства и развития сельскохозяйственных регионов Израиля. Ответа от компетентного ведомства Израиля до настоящего времени в Россельхознадзор не поступало.В семейство пасленовых культур входят картофель, помидоры, перец, баклажаны, а также некоторые декоративные цветы, лечебные и ядовитые дикие травы.
https://ria.ru/20201224/tomaty-1590739037.html
https://ria.ru/20201201/svini-1587114103.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587306057_480:0:3065:1939_1920x0_80_0_0_02c9a0b15446f2eca76932e3cc87c962.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), израиль, в мире

Россельхознадзор ввел запрет на ввоз семян пасленовых культур из Израиля

14:07 25.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россельхознадзор с 28 декабря вводит запрет на ввоз семян пасленовых культур из Израиля в Россию, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 28 декабря 2020 года вводит запрет на ввоз в Россию семян пасленовых культур из Израиля. Такое решение принято в связи с тем, что ранее Россельхознадзор выявил в семенах томатов, поставленных в Россию из Израиля компанией-экспортером Nirit Seeds Ltd, вирус коричневой морщинистости плодов томата ... - объект, в отношении которого введена временная карантинная фитосанитарная мера", - говорится в сообщении.
Продажа овощей на рынке - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 13:34
Россельхознадзор сообщил об опасном вирусе в томатах из Казахстана
Продукция сопровождалась фитосанитарным сертификатом, удостоверяющим ее соответствие всем российским требованиям, выданным Национальной организацией по карантину и защите растений Израиля.
Ведомство указывает, что нотификация об указанном нарушении международных и российских фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции из Израиля в Россию 9 декабря была направлена в службу защиты и инспекции растений министерства сельского хозяйства и развития сельскохозяйственных регионов Израиля. Ответа от компетентного ведомства Израиля до настоящего времени в Россельхознадзор не поступало.
В семейство пасленовых культур входят картофель, помидоры, перец, баклажаны, а также некоторые декоративные цветы, лечебные и ядовитые дикие травы.
Свиньи в стойле. Германия - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 11:37
Зараженных АЧС свиней под Омском кормили отходами из ковидной больницы
 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)ИзраильВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45Россию ждет бум ювелирных продаж в 2021 году
07:44Цена биткоина обновила исторический максимум
07:35Эксперт рассказала, как подобрать идеальное украшение в подарок
06:57В ДТП с автобусом в Новосибирской области погиб один человек
06:28В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:24В состав ТОФ вошел новый минно-тральный корабль "Яков Баляев"
06:11Россияне назвали свои главные цели на 2021 год
05:51Российское посольство заявило, что США инициировали "визовую войну"
05:14Мэр Нэшвилла заявил об умышленном взрыве в центре города
05:02В ЦАР при нападении погибли трое миротворцев ООН
04:46Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку
03:49В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 на уличном мероприятии
03:47СМИ: при пожаре на российском судне на Канарах погибли три человека
03:37Власти Приморья оценили сроки ликвидации последствий ледяного циклона
03:31Гинцбург уточнил рекомендации для беременных, привившихся от COVID-19
03:16Бывший президент Польши пожаловался на отсутствие денег
03:16Новейший "Глонасс-К" сменит вышедший из строя аппарат, рассказал источник
03:13Эксперт назвал надежный способ выбрать шампанское
03:12Глава Приморья оценил ущерб от циклона более чем в один миллиард рублей
03:02Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракет
Лента новостейМолния