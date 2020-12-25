https://ria.ru/20201225/oukhellou-1590794519.html
Звезда реалити-шоу продемонстрировала аппетитные формы на отдыхе в Дубае
Звезда реалити-шоу продемонстрировала аппетитные формы на отдыхе в Дубае
В Сети разместили фотографии модели Язмин Оукеллоу, известной по участию в реалити-шоу "Единственный путь – это Эссекс" (TOWIE), с отдыха в Дубае. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T03:10
2020-12-25T03:10
2020-12-25T03:38
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. В Сети разместили фотографии модели Язмин Оукеллоу, известной по участию в реалити-шоу "Единственный путь – это Эссекс" (TOWIE), с отдыха в Дубае. Папарацци заметили звезду реалити-шоу, когда она загорала на пляже. На Оукеллоу был белый купальник, декорированный массивными цепями. Лиф и бикини подчеркивали ее подтянутый живот и аппетитные формы. Образу также придали пикантности распущенные волосы и легкий макияж в нейтральных тонах с акцентом на глаза. По информации Daily Mail, Язмин отдыхает в Дубае вместе со своим другом Джеймсом Локом, который тоже снимается с ней в реалити-шоу. Перед поездкой они сдали тест на коронавирус. Результат оказался отрицательным, поэтому они смело отправились к морю и солнцу, чтобы там встретить Рождество.
https://ria.ru/20201220/asmus-1590086977.html
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