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Шоубиз
https://ria.ru/20201225/oukhellou-1590794519.html
Звезда реалити-шоу продемонстрировала аппетитные формы на отдыхе в Дубае
Звезда реалити-шоу продемонстрировала аппетитные формы на отдыхе в Дубае
В Сети разместили фотографии модели Язмин Оукеллоу, известной по участию в реалити-шоу "Единственный путь – это Эссекс" (TOWIE), с отдыха в Дубае. РИА Новости, 25.12.2020
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коронавирус covid-19
великобритания
дубай (город)
шоубиз
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. В Сети разместили фотографии модели Язмин Оукеллоу, известной по участию в реалити-шоу "Единственный путь – это Эссекс" (TOWIE), с отдыха в Дубае. Папарацци заметили звезду реалити-шоу, когда она загорала на пляже. На Оукеллоу был белый купальник, декорированный массивными цепями. Лиф и бикини подчеркивали ее подтянутый живот и аппетитные формы. Образу также придали пикантности распущенные волосы и легкий макияж в нейтральных тонах с акцентом на глаза. По информации Daily Mail, Язмин отдыхает в Дубае вместе со своим другом Джеймсом Локом, который тоже снимается с ней в реалити-шоу. Перед поездкой они сдали тест на коронавирус. Результат оказался отрицательным, поэтому они смело отправились к морю и солнцу, чтобы там встретить Рождество.
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коронавирус covid-19, великобритания, дубай (город), знаменитости, звезды

Звезда реалити-шоу продемонстрировала аппетитные формы на отдыхе в Дубае

03:10 25.12.2020 (обновлено: 03:38 25.12.2020)
 
© @yazminoukhellou/InstagramYazmin Oukhellou
Yazmin Oukhellou - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© @yazminoukhellou/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. В Сети разместили фотографии модели Язмин Оукеллоу, известной по участию в реалити-шоу "Единственный путь – это Эссекс" (TOWIE), с отдыха в Дубае.
Папарацци заметили звезду реалити-шоу, когда она загорала на пляже. На Оукеллоу был белый купальник, декорированный массивными цепями. Лиф и бикини подчеркивали ее подтянутый живот и аппетитные формы.
Образу также придали пикантности распущенные волосы и легкий макияж в нейтральных тонах с акцентом на глаза.
По информации Daily Mail, Язмин отдыхает в Дубае вместе со своим другом Джеймсом Локом, который тоже снимается с ней в реалити-шоу. Перед поездкой они сдали тест на коронавирус. Результат оказался отрицательным, поэтому они смело отправились к морю и солнцу, чтобы там встретить Рождество.
Актриса Кристина Асмус - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
20 декабря, 09:05Шоубиз
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ШоубизКоронавирус COVID-19ВеликобританияДубай (город)Знаменитостизвезды
 
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