В Ивановской области 16 детей госпитализировали с признаками отравления

"Двадцать четвертого декабря 2020 года за медицинской помощью обратились 43 воспитанника МДОУ Детский сад №6 "Колокольчик" города Пучежа, из них 16 детей дошкольного возраста были госпитализированы в ОБУЗ Кинешемская ЦРБ" с признаками отравления. По данному факту Пучежским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.