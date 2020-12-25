В Ивановской области 16 детей госпитализировали с признаками отравления
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Шестнадцать воспитанников детского сада в Ивановской области госпитализировали с признаками отравления, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.
"Двадцать четвертого декабря 2020 года за медицинской помощью обратились 43 воспитанника МДОУ Детский сад №6 "Колокольчик" города Пучежа, из них 16 детей дошкольного возраста были госпитализированы в ОБУЗ Кинешемская ЦРБ" с признаками отравления. По данному факту Пучежским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в детском саду для экспертизы изъяты образцы продуктов питания, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"Действиям должностных лиц детского сада будет дана надлежащая правовая оценка. Расследование уголовного дела продолжается", - добавляется в сообщении.