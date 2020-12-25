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В Ивановской области 16 детей госпитализировали с признаками отравления
В Ивановской области 16 детей госпитализировали с признаками отравления
Шестнадцать воспитанников детского сада в Ивановской области госпитализировали с признаками отравления, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T20:15
2020-12-25T20:15
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ивановская область
происшествия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Шестнадцать воспитанников детского сада в Ивановской области госпитализировали с признаками отравления, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.Отмечается, что в детском саду для экспертизы изъяты образцы продуктов питания, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ивановская область, происшествия

В Ивановской области 16 детей госпитализировали с признаками отравления

20:15 25.12.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Шестнадцать воспитанников детского сада в Ивановской области госпитализировали с признаками отравления, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.

"Двадцать четвертого декабря 2020 года за медицинской помощью обратились 43 воспитанника МДОУ Детский сад №6 "Колокольчик" города Пучежа, из них 16 детей дошкольного возраста были госпитализированы в ОБУЗ Кинешемская ЦРБ" с признаками отравления. По данному факту Пучежским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в детском саду для экспертизы изъяты образцы продуктов питания, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"Действиям должностных лиц детского сада будет дана надлежащая правовая оценка. Расследование уголовного дела продолжается", - добавляется в сообщении.

Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
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